CLIMA DE MIÉRCOLES A VIERNES

Buena parte de PBA bajo alerta amarilla, para la noche y madrugada del jueves

El clima se presentará con alertas en PBA y lluvia en el AMBA. Hay avisos por tormentas: fuertes. Seguirán altas las temperaturas.

10 de diciembre de 2025 - 21:46
Tendrémos tormentas en el AMBA

Comenzada la semana con mucho calor, la noche del miércoles (10/12) traerá fuertes tormentas que impactarán en CABA tanto como en PBA. De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrá una fuerte tormenta, con probabilidad entre el 70% y 100% más viento intenso, con ráfagas que rondarán los 51 y 59 kilómetros por hora.

fin-de-la-primavera-como-estara-el-clima-en-los-proximos-dias-1435169.jpg
No resulta muy alentador el día climático para PBA

En PBA

Sin embargo, en varios puntos de la provincia de Buenos Aires las precipitaciones comenzaron durante la tarde. De acuerdo con los avisos a muy corto plazo del sistema de alarmas del SMN, se trata de tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo. Las localidades alcanzadas serían

A. González, Chaves, Benito Juárez, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tandil, Tres Arroyos, Ayacucho, Balcarce, Mar Chiquita, Azul, Laprida, Olavarría, General Alvear, Las Flores, Rauch, Saladillo, Tapalqué, 25 de Mayo, Bolívar, 9 de Julio, Alberti, Bragado, Carlos Tejedor, Florentino Ameghino, General Pinto, General Villegas y Lincoln.

La tormenta no afectará solamente a Buenos Aires, sino al centro del país. Se esperan fuertes tormentas en el sur de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río Negro.

Jueves

El jueves en CABA tendrá temperaturas máximas de 32 grados, cielo nublado y baja probabilidad de precipitaciones tras las lluvias del miércoles

Respecto de CABA, seguirán las temperaturas altas, con el cielo nublado y poca probabilidad de precipitaciones.

La máxima rondará los 32 grados, mientras que la mínima descenderá a 22 grados, por la madrugada tras la lluvia del miércoles.

Viernes

El SMN entiende que habrá poca nubosidad, la estabilidad llegará y el calor seguirá. La máxima será la más alta de la semana con 34 grados, mientras que la mínima nuevamente será de 22. Durante la madrugada habrá vientos fuertes con ráfagas que podrían llegar hasta los 59 kilómetros por hora.

