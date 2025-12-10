Buena parte de PBA bajo alerta amarilla, para la noche y madrugada del jueves

Respecto de CABA, seguirán las temperaturas altas, con el cielo nublado y poca probabilidad de precipitaciones.

La máxima rondará los 32 grados, mientras que la mínima descenderá a 22 grados, por la madrugada tras la lluvia del miércoles.

Viernes

El SMN entiende que habrá poca nubosidad, la estabilidad llegará y el calor seguirá. La máxima será la más alta de la semana con 34 grados, mientras que la mínima nuevamente será de 22. Durante la madrugada habrá vientos fuertes con ráfagas que podrían llegar hasta los 59 kilómetros por hora.

