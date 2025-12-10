Alerta por la nueva variante de gripe que está arrasando y preocupa al mundo

El subclado K es una forma mutada del virus de la influenza A H3N2, de alta transmisibilidad, atribuido a cambios genéticos significativos.

En Euronews apuntan que, según la viróloga Ulrike Protzer, de la Universidad Técnica de Múnich, estas desviaciones dificultan el reconocimiento del virus por parte del sistema inmunitario. "Nuestra respuesta inmunitaria simplemente no es tan buena para reconocer el virus y, por tanto, no es tan buena para combatirlo", explica.

Alarma por la nueva variante de gripe H3N2

Hay preocupación por el brote anticipado de gripe en varios países, especialmente marcado por la gripe H3N2.

"En comparación con años anteriores, la gripe está aumentando de forma inusualmente temprana en la Unión Europea y Espacio Económico Europeo, siendo el virus A(H3N2) el que ha impulsado los incrementos en las últimas semanas", detalla el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECOC).

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que, en Canadá y Estados Unidos se observa mayor presencia del subtipo A(H3N2), incluido un crecimiento progresivo del subclado K, ya detectado ampliamente en Europa y Asia.

Advierten que, las temporadas dominadas por A(H3N2) suelen afectar más a las personas mayores, y que hasta principios de noviembre, el subclado K no había sido detectado en Sudamérica.

Síntomas de la gripe H3N2

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los síntomas de la infección por H3N2 son similares a los de los virus de la gripe estacional. Estos pueden incluir.

Fiebre

Tos

Secreción nasal

Dolores corporales

Náuseas

Vómitos

Diarrea

¿Hay vacunas para la nueva variante de gripe?

Algunos expertos sugieren que los cambios en el virus de la gripe podrían reducir la eficacia de la vacuna antigripal actual para prevenir la infección.

"Los análisis antigénicos y serológicos in vitro también sugieren una discrepancia entre la vacuna y este nuevo subclado. Los datos sobre la eficacia de la vacuna en condiciones reales son actualmente limitados", indica el ECOC.

Sin embargo, se sigue recomendado vacunarse contra la gripe.

"Se espera que la vacuna proporcione protección contra enfermedades graves, por lo que sigue siendo una herramienta vital de salud pública", aconsejan.

