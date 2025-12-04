Esta noche, la Luna se hace gigante: La última superluna del año te espera

Luna fría, cielo claro: Cómo y por qué mirar la última del año

El nombre "Luna Fría" ni es un invento moderno ni una movida marketinera: viene de las culturas que usaban las lunas para marcar el paso del tiempo mucho antes del calendario actual.

Es que a diciembre se lo asocia en el hemisferio norte con el frío, las noches largas y los preparativos del invierno, por eso también circulaban nombres como la Luna de la Noche Larga y la Luna antes de Yule.

image La Luna Fría es una tradición que marca el invierno y las noches largas, apareciendo justo antes del solsticio con la Luna en su punto más alto.

Este año la coincidencia suma peso: la superluna aparece poco antes del solsticio, cuando el Sol está en su punto más bajo y la Luna en el más alto, generando ese contraste tan claro entre luz y oscuridad que, aunque no te llame la atención lo místico, te deja pensando. Hay algo del cierre de ciclo que se siente más explícito, más marcado, como si el cielo se tomara un rato para ordenar ideas.

Cómo y cuándo verla: la luna llena se produce el jueves 4 de diciembre a las 20:14 de Argentina, y el mejor momento para disfrutarla es al salir la luna por el horizonte este, cuando el efecto visual de grandeza es máximo, y la Luna se mantendrá visible hasta la mañana siguiente.

Para aprovecharla, conviene buscar un lugar despejado y elevado, sin edificios ni árboles que tapen la vista. Incluso con un poco de nubes, un hueco en el cielo puede ser suficiente para ver todo el espectáculo, acompañado por la alineación con Pléyades, Aldebarán, Júpiter y Orión.

image Para disfrutarla, conviene buscar un lugar despejado y elevado, incluso con nubes, porque el espectáculo sigue siendo visible.

En un año que seguramente vino cargado, porque ya ninguno es liviano, esta Superluna Fría viene para darnos un cierre amable, sin estridencias pero con una presencia que te obliga a frenar un poco. Y si encima trae brillo extra mejor. Este 4 de diciembre, salí un rato, levantá la vista y dejá que la Luna haga su trabajo, que pocos cierres de año son tan claros como este.

