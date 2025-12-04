La última luna llena de 2025 llega con un combo tremendo: superluna y altura máxima en el cielo, lista para cerrar el año con un espectáculo que parece hecho a medida. Pero lo curioso es que, según la NASA, hay un detalle de esta luna que todavía desconcierta a los científicos y sorprende incluso a quienes creen haberlo visto todo.
¡Y VIENE CON SORPRESA!
Esta noche, la Luna se hace gigante: La última superluna del año te espera
La última superluna del 2025 va a iluminar el cielo con un brillo extra y misterios que la NASA todavía no explica. ¿Te vas a perder este espectáculo único?
Por qué esta superluna es diferente a cualquier otra
El fenómeno se vende solo, pero vale ponerlo en contexto: según EarthSky, será la tercera superluna consecutiva en un año bastante generoso con quienes siguen estos eventos, y además va a estar a unos 357.000 kilómetros, lo que hace que sea la segunda luna llena más cercana del año.
A simple vista, la diferencia puede parecer mínima, pero la intensidad lumínica (que puede ser hasta un 16% mayor que una luna llena común) se nota sin necesidad de ser experto ni de andar con binoculares.
Y acá aparece uno de esos guiños que la ciencia todavía no termina de explicar: la famosa "ilusión lunar". La NASA sigue sin una respuesta firme sobre por qué el satélite parece gigante cuando aparece por el horizonte, pero lo que sí sabemos es que durante una superluna ese efecto se siente más. Así que la receta es muy sencilla y muy vieja: buscar un lugar alto, despejado hacia el este, y dejar un rato el celular.
La BBC sumó un dato interesante para quienes disfrutan las alineaciones: la Luna Fría, como también se la conoce, va a subir formando un triángulo con las Pléyades y Aldebarán, mientras Júpiter se ubica cerca y Orión completa la escena como si posara para una postal. Y, como si no alcanzara, esta misma noche arranca la lluvia de meteoros Gemínidas, que siempre mete alguna sorpresa para quienes se quedan hasta tarde.
Luna fría, cielo claro: Cómo y por qué mirar la última del año
El nombre "Luna Fría" ni es un invento moderno ni una movida marketinera: viene de las culturas que usaban las lunas para marcar el paso del tiempo mucho antes del calendario actual.
Es que a diciembre se lo asocia en el hemisferio norte con el frío, las noches largas y los preparativos del invierno, por eso también circulaban nombres como la Luna de la Noche Larga y la Luna antes de Yule.
Este año la coincidencia suma peso: la superluna aparece poco antes del solsticio, cuando el Sol está en su punto más bajo y la Luna en el más alto, generando ese contraste tan claro entre luz y oscuridad que, aunque no te llame la atención lo místico, te deja pensando. Hay algo del cierre de ciclo que se siente más explícito, más marcado, como si el cielo se tomara un rato para ordenar ideas.
Cómo y cuándo verla: la luna llena se produce el jueves 4 de diciembre a las 20:14 de Argentina, y el mejor momento para disfrutarla es al salir la luna por el horizonte este, cuando el efecto visual de grandeza es máximo, y la Luna se mantendrá visible hasta la mañana siguiente.
Para aprovecharla, conviene buscar un lugar despejado y elevado, sin edificios ni árboles que tapen la vista. Incluso con un poco de nubes, un hueco en el cielo puede ser suficiente para ver todo el espectáculo, acompañado por la alineación con Pléyades, Aldebarán, Júpiter y Orión.
En un año que seguramente vino cargado, porque ya ninguno es liviano, esta Superluna Fría viene para darnos un cierre amable, sin estridencias pero con una presencia que te obliga a frenar un poco. Y si encima trae brillo extra mejor. Este 4 de diciembre, salí un rato, levantá la vista y dejá que la Luna haga su trabajo, que pocos cierres de año son tan claros como este.
-----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas
Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación
Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado
Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables
Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo