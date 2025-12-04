"Fechas de mierda": El descargo de Yeferson Cossio por la Navidad y la pirotecnia

Después, vino la parte más polémica, la que generó discusión entre quienes lo siguen y quienes lo critican: "Que alguien tirando un volador se vuela tres dedos pa’ la puta mierda… yo me cago de la risa. Porque se lo buscan, ¿no?". Podrá sonar brutal, pero también muestra una verdad incómoda: todos los años, según informan los medios colombianos y del Instituto Nacional de Salud, se registran quemados, lesionados y hasta incendios por la manipulación de pólvora, un dato que la gente conoce pero que convive sin demasiada reflexión bajo la categoría de "y bueno, es diciembre".

Gómez, más calmada pero igual de cansada, dejó un consejo que muchos dueños de mascotas ya aplican en estas fechas: "Ya les pusimos musiquita relajante… se los recomiendo porque eso relaja mucho a los perritos. Y que no los dejen solos". Nada nuevo, pero dicho en vivo, en medio del ruido, y con los animales temblando atrás, tuvo otro significado.

Cuando la Navidad deja de ser festejo y se vuelve un problema

Más adelante, en la transmisión que también replicó su canal de Kick, Cossio dejó claro que no es una pataleta puntual, sino algo que arrastra hace tiempo: no soporta la Navidad, ni lo que implica en su país. "A mí no me gustan estas fechas. Fechas de mierda, mis perros asustados. Yo vivo es por y para mis perros, entonces no me gusta", dijo, con esa sinceridad que explica por qué sus opiniones suelen viralizarse.

En entrevistas anteriores, subidas a sus redes, ya había contado que la Navidad se convirtió en un periodo más de estrés que de celebración porque, según describió, los animales viven aterrados por costumbres que nadie se anima a revisar con seriedad. Que lo diga un influencer no resuelve nada, pero sí expone la grieta cultural que se abre cada diciembre entre quienes defienden la tradición y quienes ven el daño que deja.

image Cossio explicó que detesta diciembre porque sus perros sufren con los estruendos y la tradición nunca se revisa.

En redes, algunos usuarios celebraron la sinceridad de la pareja y dijeron que hacía falta que alguien con llegada masiva hablara del tema sin rodeos; otros, como suele pasar, criticaron el tono y no el contenido, como si el volumen importara más que el mensaje.

Pero lo cierto es que la Alborada volvió a mostrar que Colombia convive con un ritual que genera heridos, afecta a miles de animales y se justifica con la frase "así se hace desde siempre", una lógica que cada vez suena más vieja frente a una sociedad que pide, al menos, discutir el tema con datos.

Y si algo dejó claro esta transmisión es que, guste o no, a veces la conversación empieza cuando alguien se anima a decir lo que todos ven pero prefieren callar. Y esta vez, ese alguien fue Cossio, en vivo, cansado y con los perros temblando a la vuelta de la cámara.

