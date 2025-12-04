La explosiva transmisión de Yeferson Cossio en plena Alborada puso sobre la mesa una discusión que Colombia esquiva cada diciembre, cuando la pirotecnia convierte la noche en un caos. Y esta vez, su rechazo a la Navidad, sus perros aterrados y un enojo acumulado se mezclaron en un vivo que dejó bastante clara su postura.
"DEBERÍAN METERSE LA POLVORITA..."
"Fechas de mierda": El descargo de Yeferson Cossio por la Navidad y la pirotecnia
El influencer colombiano Yeferson Cossio volvió a estallar en plena Navidad y reabrió un debate incómodo que muchos prefieren evitar. ¿Qué pasó esta vez?
Yeferson Cossio vs. la Alborada, la costumbre más ruidosa de Colombia
La transmisión, hecha por Instagram, arrancó con el influencer Yeferson Cossio ya desbordado. "Estoy desestresado por esa malparida de Alborada de mierda", tiró sin filtro y sin paciencia contra el evento pirotécnico que se celebra en Medellín la noche del 1 de diciembre. Y es que el estruendo venía desde temprano, según contaron en el vivo él y su pareja, la conductora Carolina Gómez: un vecino parecía decidido a romper el récord de "quién revienta más voladores por minuto".
Gómez lo reforzó enseguida, visiblemente agotada por la situación, con un comentario que cualquier persona con animales entiende sin explicación: "Me tienen a los perritos estresados". En Instagram, donde replicaron la escena, se la vio a Carolina directamente sentada en el piso, acariciando a los perros, mientras decía: "Ay, no, los pobres perritos, están estresados".
Una postal diaria de diciembre en Colombia, pero amplificada por dos figuras que tienen millones de seguidores y que vienen trabajando hace años en rescate y cuidado animal, un detalle que volvió más contundente lo que estaban denunciando.
Cossio apuntó al más pequeño, nacido hace apenas cuatro meses: "Ese pobre huevón nació hace cuatro meses y ya ahorita eran tirando pólvora y él así, corriendo y esquivando para todo lado". Y ahí sacó la frase que terminó levantando olas en redes: "Deberían meterse su polvorita por el culo, a lo bien".
Después, vino la parte más polémica, la que generó discusión entre quienes lo siguen y quienes lo critican: "Que alguien tirando un volador se vuela tres dedos pa’ la puta mierda… yo me cago de la risa. Porque se lo buscan, ¿no?". Podrá sonar brutal, pero también muestra una verdad incómoda: todos los años, según informan los medios colombianos y del Instituto Nacional de Salud, se registran quemados, lesionados y hasta incendios por la manipulación de pólvora, un dato que la gente conoce pero que convive sin demasiada reflexión bajo la categoría de "y bueno, es diciembre".
Gómez, más calmada pero igual de cansada, dejó un consejo que muchos dueños de mascotas ya aplican en estas fechas: "Ya les pusimos musiquita relajante… se los recomiendo porque eso relaja mucho a los perritos. Y que no los dejen solos". Nada nuevo, pero dicho en vivo, en medio del ruido, y con los animales temblando atrás, tuvo otro significado.
Cuando la Navidad deja de ser festejo y se vuelve un problema
Más adelante, en la transmisión que también replicó su canal de Kick, Cossio dejó claro que no es una pataleta puntual, sino algo que arrastra hace tiempo: no soporta la Navidad, ni lo que implica en su país. "A mí no me gustan estas fechas. Fechas de mierda, mis perros asustados. Yo vivo es por y para mis perros, entonces no me gusta", dijo, con esa sinceridad que explica por qué sus opiniones suelen viralizarse.
En entrevistas anteriores, subidas a sus redes, ya había contado que la Navidad se convirtió en un periodo más de estrés que de celebración porque, según describió, los animales viven aterrados por costumbres que nadie se anima a revisar con seriedad. Que lo diga un influencer no resuelve nada, pero sí expone la grieta cultural que se abre cada diciembre entre quienes defienden la tradición y quienes ven el daño que deja.
En redes, algunos usuarios celebraron la sinceridad de la pareja y dijeron que hacía falta que alguien con llegada masiva hablara del tema sin rodeos; otros, como suele pasar, criticaron el tono y no el contenido, como si el volumen importara más que el mensaje.
Pero lo cierto es que la Alborada volvió a mostrar que Colombia convive con un ritual que genera heridos, afecta a miles de animales y se justifica con la frase "así se hace desde siempre", una lógica que cada vez suena más vieja frente a una sociedad que pide, al menos, discutir el tema con datos.
Y si algo dejó claro esta transmisión es que, guste o no, a veces la conversación empieza cuando alguien se anima a decir lo que todos ven pero prefieren callar. Y esta vez, ese alguien fue Cossio, en vivo, cansado y con los perros temblando a la vuelta de la cámara.
