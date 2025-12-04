River Plate podría llevarse a uno de los mejores jugadores de otro equipo grande

Tras la salida de Milton Casco, el “Huevo” Acuña no cuenta con una competencia directa —más allá de Lisandro Bajú, lateral izquierdo de la reserva—, por lo que la dirigencia trabaja en la búsqueda de alternativas para el puesto.

image

Más sobre el mercado de pases de River

Independientemente del interés por el jugador de San Lorenzo, River Plate trabaja con una lista amplia de posibles refuerzos para la temporada 2026.

Marcelo Gallardo pretende incorporar futbolistas en cuatro posiciones clave: volante central, lateral izquierdo, centrodelantero y gambeteador.

En el mediocampo, los nombres que suenan con más fuerza son Fausto Vera y, como alternativa si su llegada no prospera, Aníbal Moreno, además de Santiago Ascacíbar, otro jugador que interesa para reforzar el eje.

Para el lateral izquierdo, además de Elías Báez, los candidatos son Román Vega —actualmente el que más chances tiene de arribar a Núñez— y Julio Soler.

En el rubro de los futbolistas gambeteadores, han aparecido los nombres de Claudio Echeverri y Tadeo Allende, este último ofrecido recientemente al club.

En cuanto al centrodelantero, el objetivo principal es Luciano Gondou, ex Argentinos Juniors. En caso de que no se concrete su llegada, Maxi Gómez aparece como opción secundaria.

Embed

Cabe recordar que, si River desea disputar la Copa Libertadores, debe aguardar a que Boca Juniors se consagre campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El equipo de Claudio Úbeda alcanzó las semifinales y se enfrentará a Racing Club el próximo domingo 7 de diciembre, a las 19:00.

+ EN GOLAZO 24

No se puede creer lo que dijo un periodista de ESPN sobre San Lorenzo

Escándalo por lo que pasó con Rodrigo De Paul y Lionel Messi en Inter Miami CF

Diego Martínez regresa al fútbol argentino para levantar a un equipo caído