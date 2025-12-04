River Plate está cerrando de mala manera el 2025 y, bajo la conducción de Marcelo Gallardo, intentará encarar un 2026 mucho más sólido en todos los aspectos. En este contexto, el Millonario consultó por las condiciones de uno de los futbolistas más destacados de San Lorenzo de Almagro.
¿SE LO LLEVA?
River Plate podría llevarse a uno de los mejores jugadores de otro equipo grande
Nombres van, nombres vienen. River Plate aprierta el acelerador y va por una de las figuras de San Lorenzo de Almagro.
La delicada situación institucional del Ciclón ha provocado que distintos clubes se interesen por sus jugadores, y River no fue la excepción. En las últimas horas han surgido varios nombres como posibles objetivos, lo que refleja el momento de incertidumbre que atraviesa el conjunto azulgrana.
Marcelo Gallardo pretende a un jugador de San Lorenzo
Ya son varios los nombres que han surgido como posibles refuerzos de River Plate para la próxima temporada. En las últimas horas se sumó un nuevo candidato: uno de los titulares de San Lorenzo de Almagro durante gran parte del 2025.
Una de las posiciones que Marcelo Gallardo busca reforzar es el lateral izquierdo. Aunque en la órbita del Millonario ya aparecían Julio Soler y Román Vega, ahora Elías Báez se suma como otro futbolista que despierta interés en Núñez.
Fuentes cercanas a ambos clubes aseguran que River consultó por las condiciones del número 3, y desde San Lorenzo respondieron que pretenden 4 millones de dólares netos por el 80% del pase. De momento, el Millonario no avanzó con una nueva oferta, pero Báez es uno de los perfiles que gusta para competir con Marcos Acuña, quien hoy es titular indiscutido.
Tras la salida de Milton Casco, el “Huevo” Acuña no cuenta con una competencia directa —más allá de Lisandro Bajú, lateral izquierdo de la reserva—, por lo que la dirigencia trabaja en la búsqueda de alternativas para el puesto.
Más sobre el mercado de pases de River
Independientemente del interés por el jugador de San Lorenzo, River Plate trabaja con una lista amplia de posibles refuerzos para la temporada 2026.
Marcelo Gallardo pretende incorporar futbolistas en cuatro posiciones clave: volante central, lateral izquierdo, centrodelantero y gambeteador.
En el mediocampo, los nombres que suenan con más fuerza son Fausto Vera y, como alternativa si su llegada no prospera, Aníbal Moreno, además de Santiago Ascacíbar, otro jugador que interesa para reforzar el eje.
Para el lateral izquierdo, además de Elías Báez, los candidatos son Román Vega —actualmente el que más chances tiene de arribar a Núñez— y Julio Soler.
En el rubro de los futbolistas gambeteadores, han aparecido los nombres de Claudio Echeverri y Tadeo Allende, este último ofrecido recientemente al club.
En cuanto al centrodelantero, el objetivo principal es Luciano Gondou, ex Argentinos Juniors. En caso de que no se concrete su llegada, Maxi Gómez aparece como opción secundaria.
Cabe recordar que, si River desea disputar la Copa Libertadores, debe aguardar a que Boca Juniors se consagre campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El equipo de Claudio Úbeda alcanzó las semifinales y se enfrentará a Racing Club el próximo domingo 7 de diciembre, a las 19:00.
