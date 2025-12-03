“Esta no puede ser una política permanente, no podemos vivir siempre de prestado, es insostenible” agregó Redrado, ex titular del Banco Central de la República Argentina en dos momentos distintos de nuestra historia.
PEDIMOS US$ 20.000 MILLONES CADA 6 MESES
Martín Redrado: "en Argentina hay fiesta en lo financiero y velorio en lo productivo"
“Argentina pide US$ 20.000 millones cada 6 meses. Nos dieron ese monto con el blanqueo, nos prestó el FMI y luego el Tesoro de USA con un swap” dijo Redrado.
“Cuando asumió Javier Milei teníamos reservas negativas del orden de los US$ 11.000 millones. Hoy, estamos peor que en diciembre de 2023. Tenemos un rojo de US$ 16.000 millones”.
"No vamos a caer en cesación de pagos en el corto plazo porque nos están ayudando pero se vienen fuertes vencimientos el 9 de enero de 2026 y a mediados de julio del año próximo: US$ 4.500 millones en cada caso".
La crisis económica de la Argentina
“En los bancos hay una mora espectacular, los que tienen tarjeta de crédito están generando deudas incobrables por pagar los mínimos. El plano financiero debe impulsar una tasa razonable y no la actual”.
“Argentina necesita 4 cosas: baja de impuestos (especialmente al trabajo), revolución exportadora, mejorar su Infraestructura y una verdadera revolución federal. Hasta que eso no pase, las familias no van a tener plata en el bolsillo”
“Falta una política de desarrollo en el país, hemos caído en un déficit de cuenta corriente porque vivimos de puente en puente. Sin dólares por exportación y dólares reales que levantan fábricas y empleo no vamos a terminar con la actual incertidumbre. Tenemos que volver a ser un país normal”.