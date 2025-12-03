Martín Redrado: "en Argentina hay fiesta en lo financiero y velorio en lo productivo"

El Banco Central incrementó los encajes para financiar los bonos que emite el sector publico pero ese tipo de medidas sube la tasa de interés porque inmoviliza el capital y la entidades crediticias ya no le prestan el dinero a la gente. El Banco Central incrementó los encajes para financiar los bonos que emite el sector publico pero ese tipo de medidas sube la tasa de interés porque inmoviliza el capital y la entidades crediticias ya no le prestan el dinero a la gente.

“Argentina necesita 4 cosas: baja de impuestos (especialmente al trabajo), revolución exportadora, mejorar su Infraestructura y una verdadera revolución federal. Hasta que eso no pase, las familias no van a tener plata en el bolsillo”

“Falta una política de desarrollo en el país, hemos caído en un déficit de cuenta corriente porque vivimos de puente en puente. Sin dólares por exportación y dólares reales que levantan fábricas y empleo no vamos a terminar con la actual incertidumbre. Tenemos que volver a ser un país normal”.