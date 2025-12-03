Europa se juega su propio límite legal para sostener a Ucrania en plena guerra

Kiev no tendría obligación de pagar hasta que Rusia efectivamente abone reparaciones de guerra, trasladando así el peso financiero a Rusia. Los Estados miembro, sin embargo, tendrían que aportar garantías nacionales para respaldar la operación.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió la iniciativa asegurando que permitirá mantener a Europa como “el socio más fuerte y firme de Ucrania”. Según afirmó, el préstamo elevaría el coste de la guerra para Moscú y forzaría a Rusia a “sentarse finalmente a la mesa de negociaciones”.

Críticas al proyecto de la Unión Europea

Pero la ambición del proyecto generó resistencia interna, especialmente en Bélgica, país que alberga a Euroclear, la entidad donde reposan 185.000 millones de euros de activos rusos. Bruselas teme quedar expuesta a enormes riesgos financieros en caso de que una eventual negociación obligue a liberar dichos activos. En respuesta, la Comisión propuso ampliar la cobertura del plan a todas las instituciones financieras que mantienen activos rusos, buscando diluir la concentración de responsabilidades.

Funcionarios belgas expresaron preocupación por el precedente político y jurídico que abriría un mecanismo que deja fuera a países disidentes: “Nunca es ideal tomar decisiones con el apoyo de un pequeño grupo de Estados”, advirtieron, según el mismo medio. Otros diplomáticos europeos fueron más tajantes, calificando el enfoque como “descabellado” y señalando que no se cumplen los criterios de “emergencia económica” para activar el artículo 122.

Las dudas también alcanzan al Banco Central Europeo. Su presidenta, Christine Lagarde, señaló que el BCE debe “defender el euro y el Estado de derecho”, insinuando que la institución no está convencida de que el mecanismo se ajuste plenamente al marco jurídico europeo. El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, respondió diciendo que la propuesta es “legalmente sólida” tanto en el derecho europeo como en el internacional.

Como alternativa, la Comisión planteó un esquema más tradicional: financiar a Ucrania mediante el presupuesto europeo, opción que requeriría unanimidad y que Hungría ya anticipó que bloqueará.

Los líderes europeos debatirán ambas opciones en la cumbre prevista para finales de mes. Lo que está en juego va más allá de la ayuda a Ucrania: podría definir el futuro de la arquitectura institucional de la UE y su capacidad para actuar frente a emergencias geopolíticas.

