La Comisión Europea presentó una propuesta que podría redefinir los límites legales y políticos dentro de la Unión Europea: un mecanismo extraordinario para recaudar hasta 210.000 millones de euros destinados a financiar a Ucrania, respaldado por activos estatales rusos actualmente congelados en territorio europeo.
GUERRA EN UCRANIA
Europa se juega su propio límite legal para sostener a Ucrania en plena guerra
Europa propone usar activos rusos congelados para un fondo de €210.000 millones para Ucrania y activar poderes de emergencia que eliminan el derecho a veto.
La iniciativa, concebida como un “préstamo de reparaciones”, representa uno de los movimientos más audaces de Bruselas desde el inicio de la guerra en 2022 y busca sortear el veto previsible de países cercanos a Moscú, como Hungría y Eslovaquia.
Europa quiere saltear el requisito de “unanimidad”
El plan permitiría, por primera vez, imponer medidas equiparables a sanciones sin necesidad de unanimidad, utilizando poderes excepcionales contemplados en el artículo 122 de los tratados de la UE. Este artículo permite actuar cuando un Estado miembro enfrenta “graves dificultades causadas por acontecimientos excepcionales”.
Para la Comisión, la posibilidad de que los activos rusos descongelados generen un colapso económico en Estados miembros –que tendrían que desembolsar enormes sumas para reembolsar a Moscú– justifica invocar el mecanismo de emergencia.
El préstamo estaría respaldado por los activos del Banco Central de Rusia inmovilizados en instituciones financieras europeas y, en su fase inicial, permitiría movilizar 90.000 millones de euros para cubrir las necesidades ucranianas durante los próximos dos años, según informó Financial Times.
Kiev no tendría obligación de pagar hasta que Rusia efectivamente abone reparaciones de guerra, trasladando así el peso financiero a Rusia. Los Estados miembro, sin embargo, tendrían que aportar garantías nacionales para respaldar la operación.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió la iniciativa asegurando que permitirá mantener a Europa como “el socio más fuerte y firme de Ucrania”. Según afirmó, el préstamo elevaría el coste de la guerra para Moscú y forzaría a Rusia a “sentarse finalmente a la mesa de negociaciones”.
Críticas al proyecto de la Unión Europea
Pero la ambición del proyecto generó resistencia interna, especialmente en Bélgica, país que alberga a Euroclear, la entidad donde reposan 185.000 millones de euros de activos rusos. Bruselas teme quedar expuesta a enormes riesgos financieros en caso de que una eventual negociación obligue a liberar dichos activos. En respuesta, la Comisión propuso ampliar la cobertura del plan a todas las instituciones financieras que mantienen activos rusos, buscando diluir la concentración de responsabilidades.
Funcionarios belgas expresaron preocupación por el precedente político y jurídico que abriría un mecanismo que deja fuera a países disidentes: “Nunca es ideal tomar decisiones con el apoyo de un pequeño grupo de Estados”, advirtieron, según el mismo medio. Otros diplomáticos europeos fueron más tajantes, calificando el enfoque como “descabellado” y señalando que no se cumplen los criterios de “emergencia económica” para activar el artículo 122.
Las dudas también alcanzan al Banco Central Europeo. Su presidenta, Christine Lagarde, señaló que el BCE debe “defender el euro y el Estado de derecho”, insinuando que la institución no está convencida de que el mecanismo se ajuste plenamente al marco jurídico europeo. El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, respondió diciendo que la propuesta es “legalmente sólida” tanto en el derecho europeo como en el internacional.
Como alternativa, la Comisión planteó un esquema más tradicional: financiar a Ucrania mediante el presupuesto europeo, opción que requeriría unanimidad y que Hungría ya anticipó que bloqueará.
Los líderes europeos debatirán ambas opciones en la cumbre prevista para finales de mes. Lo que está en juego va más allá de la ayuda a Ucrania: podría definir el futuro de la arquitectura institucional de la UE y su capacidad para actuar frente a emergencias geopolíticas.
Más noticias en Urgente24
AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports
Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación
Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado
Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas
Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo