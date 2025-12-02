Otro día sin acuerdos entre Rusia y USA por la paz en Ucrania

El asesor presidencial subrayó que algunos desarrollos estadounidenses parecen "más o menos aceptables", pero existen formulaciones que no son adecuadas para Rusia.

Al tiempo, los participantes no analizaron propuestas textuales específicas, solo se discutió su esencia. Ushakov señaló que Rusia "está dispuesta a estar de acuerdo con algo", pero algunas de las propuestas "generaron críticas". No obstante, consideró útil la discusión.

Por su lado, la CNN en USA confirmó que "no se alcanzó ningún compromiso sobre el plan para Ucrania" durante las conversaciones entre el presidente ruso Vladimir Putin y la delegación estadounidense, dijo el asesor del Kremlin Yuri Ushakov a los periodistas en Moscú

Putin y la delegación estadounidense también discutieron cuestiones territoriales, "sin las cuales no vemos una solución a la crisis", dijo Ushakov.

Añadió que no se había programado ningún encuentro entre Putin y el presidente estadounidense Donald Trump. Una posible reunión "dependería del progreso que podamos lograr", dijo el funcionario ruso

Líderes de EEUU, Rusia Y Ucrania.webp El Kremlin informó resultados de las conversaciones que, esta vez, no incluyeron al presidente ucraniano

Enviado de USA

En tanto, un medio soviético que recogió información publicó que el enviado especial presidencial estadounidense, Steven Whitkoff, llevó a Moscú un "documento casi totalmente aceptado", que solo tiene dos obstáculos relacionados con los asuntos de Donbás y la pertenencia de Ucrania a la OTAN. Así lo certificó el exasesor de la oficina del presidente ruso.

"Un documento casi completamente aceptado. Solo hay dos obstáculos: las concesiones territoriales: si las Fuerzas Armadas de Ucrania y Ucrania se retirarán voluntariamente de la región de Donetsk, o quedarse congeladas en la línea del frente. Y el segundo es el punto de adhesión a la OTAN. ¿Asumirá Ucrania obligaciones voluntarias de eliminar esta cláusula de la constitución y, por el contrario, incluir que es un país neutral...? completó

