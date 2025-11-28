Renunció la mano derecha de Volodymyr Zelensky por corrupción en Ucrania

"Andrey Yermak no es el presidente de Ucrania. Pero a menudo actúa como tal. Como Jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania —su título oficial— redacta planes de paz, dirige la diplomacia secreta y selecciona personalmente a los funcionarios del gobierno. El primer ministro y los altos mandos militares suelen delegarle su autoridad. Cuando se trata de negociaciones cruciales —intercambios de prisioneros con Moscú; el regreso de niños ucranianos secuestrados ; acuerdos para mantener el flujo de grano a través del Mar Negro—, Yermak lleva la voz cantante. Los gobiernos europeos coordinan con él la ayuda militar y financiera. Mantiene una relación de tú a tú con los poderosos mundiales y las estrellas de Hollywood", exponía hace una semanas el Financial Times antes de que la mano derecha de Zelensky tuviera que dimitir este viernes al estar envuelto en un megaescándalo de corrupción.

La madrugada de este viernes, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAPO) allanaron la casa y el despacho de Andriy Yermak, jefe de Gabinete del presidente Zelensky, en el marco de una importante investigación por corrupción que afecta a la empresa estatal de energía nuclear. Por el momento, ambos organismos de control evitaron confirmar si Yermak está imputado.

Lo que sí, el propio Yermark confirmó que lo habían allanado.

"Los investigadores no están encontrando ningún obstáculo. Se les ha dado pleno acceso al apartamento, y mis abogados están en el lugar, interactuando con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley", dijo Yermak. "Por mi parte, estoy prestando plena cooperación", agregó.

