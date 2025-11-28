El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, resiste la guerra con Rusia y las presiones de Washington para que acepte plan de paz a imagen y semejanza del Kremlin, y atiende por estas horas sus propios asuntos domésticos relacionados con el megaescándalo de corrupción que ha hecho rodar la cabeza de su jefe de Gabinete, Andrey Yermak.
RUEDAN CABEZAS
Renunció la mano derecha de Volodymyr Zelensky por corrupción en Ucrania
Volodymyr Zelensky anunció la dimisión de su jefe de gabinete, Andrey Yermak, envuelto en un gran escándalo de corrupción. Ucrania, cada vez más lejos de ser miembro de la Unión Europea (UE) si no barre con sus propios monstruos.
Zelensky ha informado este viernes que aceptó la renuncia de su jefe de gabinete, Andrey Yermak, quien fue el mediador clave en la última ronda de negociaciones con Rusia y EE.UU., un anuncio hecho pocas horas de que dos agencias de corrupción allanaran la vivienda de este funcionario involucrado en un entramado de corrupción en el sector energético, lo que ha causado una gran indignación en los ucranianos, quienes tienen que resistir al martirio de la guerra mientras algunos llenan sus bolsillos malversando fondos públicos y sortean la obligación de ir al frente de batalla con el pueblo.
"La fuerza interna es la base de nuestra unidad externa y de nuestras relaciones con el mundo. Y para que haya fuerza interna, no debe haber razones para distraerse con algo distinto a la defensa de Ucrania. Quiero que nadie tenga ninguna duda sobre Ucrania. Por eso, hoy se toman las siguientes decisiones internas. Primero, habrá una renovación en la Oficina del Presidente de Ucrania. El jefe de la Oficina, Andriy Yermak, presentó su renuncia", comunicó Zelensky después de subrayar que se prepara para la próxima conversación con Washington sobre la propuesta de paz estadounidense.
Quién es Abdrey Yermak, el número dos de Ucrania que cayó por corrupción
Abdrey Yermak, el poderoso jefe de Gabinete de Ucrania y socio comercial del presidente ucraniano en la productora de televisión Kvartal 95, está siendo investigado por la Oficina Nacional Anticorrupción (Nabu) porque sería uno de los funcionarios que, con información privilegiada, recibieron sobornos del 10% al 15% de socios comerciales de Energoatom, la generadora de energía nuclear estatal y el principal proveedor de energía de Ucrania.
Abogado y productor cinematográfico, Yermak asesoró juridicamente a Zelensky, cuando este era un simple comediante, antes de que llegará al gobierno. Incluso ejerció su influencia mediática y económica para el ascenso al poder de su amigo. Yermark es dueño de Garnet Media Group, una productora de películas y programas de televisión ucranianos.
"Andrey Yermak no es el presidente de Ucrania. Pero a menudo actúa como tal. Como Jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania —su título oficial— redacta planes de paz, dirige la diplomacia secreta y selecciona personalmente a los funcionarios del gobierno. El primer ministro y los altos mandos militares suelen delegarle su autoridad. Cuando se trata de negociaciones cruciales —intercambios de prisioneros con Moscú; el regreso de niños ucranianos secuestrados ; acuerdos para mantener el flujo de grano a través del Mar Negro—, Yermak lleva la voz cantante. Los gobiernos europeos coordinan con él la ayuda militar y financiera. Mantiene una relación de tú a tú con los poderosos mundiales y las estrellas de Hollywood", exponía hace una semanas el Financial Times antes de que la mano derecha de Zelensky tuviera que dimitir este viernes al estar envuelto en un megaescándalo de corrupción.
La madrugada de este viernes, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAPO) allanaron la casa y el despacho de Andriy Yermak, jefe de Gabinete del presidente Zelensky, en el marco de una importante investigación por corrupción que afecta a la empresa estatal de energía nuclear. Por el momento, ambos organismos de control evitaron confirmar si Yermak está imputado.
Lo que sí, el propio Yermark confirmó que lo habían allanado.
"Los investigadores no están encontrando ningún obstáculo. Se les ha dado pleno acceso al apartamento, y mis abogados están en el lugar, interactuando con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley", dijo Yermak. "Por mi parte, estoy prestando plena cooperación", agregó.
