Yanina Latorre reveló cuánto gasta por mes y generó un tsunami de indignación

El problema es que, aunque sea ironía, la distancia entre el mundo cotidiano y el que describe Yanina quedó demasiado expuesta, y eso, en un país como este, donde la mayoría junta monedas para llegar a fin de mes, no cae bien ni aunque venga envuelto en humor. El malestar no fue solo por la cifra, sino por la liviandad con la que la lanzó, como si fuera una cifra doméstica más.

Además, la panelista no solo quedó atrapada por su propio acting, sino que sumó ruido justo cuando se supo que en 2026 no seguirá en LAM, algo que también circuló en América TV y que agrega más tensión al clima interno del programa.

Fernanda Iglesias no compra el show: papeles en mano y una crítica que incomoda

Mientras Yanina intentaba sostener que todo había sido un chiste malinterpretado, Fernanda Iglesias eligió contestar desde otro lugar, sin chicanas ni gritos, sino con una contundencia que, en el ambiente, impacta más que cualquier ironía. En Tarde o Temprano (eltrece), la periodista fue directa acerca de los juicios millonarios que la esposa de Diego Latorre tiene por delante: "Yo el expediente lo vi, no se puede mostrar porque está reservado, pero lo vi. Son grandes las acusaciones a las que se enfrenta Yanina".

Con esa frase, Iglesias desarmó el argumento de Latorre de que ella "inventa" o "exagera". Y no solo eso: sumó contexto, recordó antecedentes y dejó claro que los conflictos judiciales de Yanina no son nuevos ni aislados.

image Fernanda Iglesias mostró con expedientes y antecedentes que los juicios que enfrenta existen y cuestiona el modo en que Yanina construye su relato.

Enumeró casos en el ciclo de María Belén Ludueña: Beto Casella, Jorge Rial, Agustina Kämpfer, la China Suárez, Esmeralda Mitre, Estefi Berardi. Y cuando terminó con la lista, tiró una bomba: "Ella construye un relato y se autoconvence de sus propias mentiras… No digas que no tenés juicios porque los tenés".

Esa frase caló porque, a diferencia del show mediático típico, Iglesias habló desde la experiencia propia, incluso recordando cuando trabajaron juntas, cuando ella pidió al productor que interviniera porque se sentía maltratada y "no le dieron ni bola". Y ahí agregó otra sentencia que dejó temblando al panelismo argentino: "Yanina es la 2 de Ángel. Tiene mucha influencia. Nadie lo va a querer decir, pero yo lo digo".

En definitiva, mientras Yanina respondió con ostentación y sarcasmo, Iglesias respondió con información y memoria, y eso cambió la dinámica: ahora es una discusión sobre poder, trato, responsabilidades y límites dentro del medio. En esta historia, lo único claro es que está lejos de terminar. Y, probablemente, ni siquiera empezó por donde pensamos.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Científicos descubren cuándo fue el primer beso en la boca y no es lo que imaginabas

Lanús 0-1 Tigre: el Matador aprovechó a un campeón agotado y dio el batacazo

Milei no sale del Excel mientras la economía real cruje (y más dudas por 'dibujos')

Mucho repudio por lo que dijo e hizo Óscar Ruggeri (por Chiqui Tapia)

Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona