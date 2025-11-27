La última polémica de Yanina Latorre estalló por la frase en la que contó, casi con naturalidad, cuánto dice gastar en Miami, dejando a todos rumiando si hablaba en serio o si jugaba al personaje. Y mientras ella intentó tapar el lío con ironías, Fernanda Iglesias apareció con datos concretos que complicaron todavía más la historia.
"SOLAMENTE UN BOLUDO..."
Yanina Latorre reveló cuánto gasta por mes y generó un tsunami de indignación
Yanina Latorre volvió a encender la polémica: habló de lo que gasta en Miami, desató críticas y hasta Fernanda Iglesias salió a cruzarla.
Yanina Latorre contó cuánto gasta en Miami y las redes le pasaron factura
A Yanina la conocemos: disfruta provocar, tensionar, jugar al límite entre personaje y persona, pero esta vez la frase que tiró en LAM cruzó una línea que hasta sus propios fans reconocieron como incómoda.
Cuando Fernanda Iglesias contó en un streaming de María Julia Oliván que la demanda de Dady Brieva y La Chipi rondaría los 100 mil dólares, ella reaccionó en vivo: "Tampoco U$S 100.000 es un juicio millonario. Con U$S 100.000 compro ese canal pedorro de streaming, por favor. Y gano bastante más que eso. Eso es lo que me gasto un mes en Miami".
A partir de ahí, todo siguió el manual clásico: estallido en X, comentarios punzantes, usuarios preguntándose de dónde sale tanta plata y otros tratando de entender si hablaba en serio o si era una sobreactuación típica de LAM. La misma Yanina intentó bajarle el tono en su programa Yanina 107.9 (El Observador): "Solamente un boludo… ¿no manejan la ironía?", dijo, y remató con otra frase que no ayudó demasiado: "¿Alguna vez acá se habla de guita? Lo dije a propósito".
El problema es que, aunque sea ironía, la distancia entre el mundo cotidiano y el que describe Yanina quedó demasiado expuesta, y eso, en un país como este, donde la mayoría junta monedas para llegar a fin de mes, no cae bien ni aunque venga envuelto en humor. El malestar no fue solo por la cifra, sino por la liviandad con la que la lanzó, como si fuera una cifra doméstica más.
Además, la panelista no solo quedó atrapada por su propio acting, sino que sumó ruido justo cuando se supo que en 2026 no seguirá en LAM, algo que también circuló en América TV y que agrega más tensión al clima interno del programa.
Fernanda Iglesias no compra el show: papeles en mano y una crítica que incomoda
Mientras Yanina intentaba sostener que todo había sido un chiste malinterpretado, Fernanda Iglesias eligió contestar desde otro lugar, sin chicanas ni gritos, sino con una contundencia que, en el ambiente, impacta más que cualquier ironía. En Tarde o Temprano (eltrece), la periodista fue directa acerca de los juicios millonarios que la esposa de Diego Latorre tiene por delante: "Yo el expediente lo vi, no se puede mostrar porque está reservado, pero lo vi. Son grandes las acusaciones a las que se enfrenta Yanina".
Con esa frase, Iglesias desarmó el argumento de Latorre de que ella "inventa" o "exagera". Y no solo eso: sumó contexto, recordó antecedentes y dejó claro que los conflictos judiciales de Yanina no son nuevos ni aislados.
Enumeró casos en el ciclo de María Belén Ludueña: Beto Casella, Jorge Rial, Agustina Kämpfer, la China Suárez, Esmeralda Mitre, Estefi Berardi. Y cuando terminó con la lista, tiró una bomba: "Ella construye un relato y se autoconvence de sus propias mentiras… No digas que no tenés juicios porque los tenés".
Esa frase caló porque, a diferencia del show mediático típico, Iglesias habló desde la experiencia propia, incluso recordando cuando trabajaron juntas, cuando ella pidió al productor que interviniera porque se sentía maltratada y "no le dieron ni bola". Y ahí agregó otra sentencia que dejó temblando al panelismo argentino: "Yanina es la 2 de Ángel. Tiene mucha influencia. Nadie lo va a querer decir, pero yo lo digo".
En definitiva, mientras Yanina respondió con ostentación y sarcasmo, Iglesias respondió con información y memoria, y eso cambió la dinámica: ahora es una discusión sobre poder, trato, responsabilidades y límites dentro del medio. En esta historia, lo único claro es que está lejos de terminar. Y, probablemente, ni siquiera empezó por donde pensamos.
