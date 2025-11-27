El Trece mete más tijera: La interna que sacude la tarde y afecta a más de una figura

Aun así, hubo una luz en medio de la mala racha: la visita de L-Gante, que le permitió al ciclo marcar 3.1 puntos de rating, superando a DDM en la franja. Ese número sacudió la discusión interna porque muestran que el programa puede reaccionar cuando logra meter un invitado que mueva la aguja, aunque en El Trece aclaran que un pico aislado no cambia una tendencia.

image El Trece evalúa levantar Tarde o Temprano por bajo rating, lo que vuelve a complicar la continuidad de María Belén Ludueña. Moria o un bloque infantil podrían ocupar las 14:45.

Mientras tanto, crece la duda sobre qué hacer con las 14:45, una franja históricamente esquiva para el canal. En Entrometidos deslizaron dos opciones concretas: correr a Moria Casán a ese horario (aunque su ciclo funciona bien en la mañana) o armar un bloque infantil junto a Disney, una fórmula que el canal ya usó cuando necesitó estabilizar franjas complicadas y que, aunque no sea la más glamorosa, suele ordenar el encendido.

Mario Pergolini como punta de lanza y una ficción reciclada que busca revancha

Las tardes son un dolor de cabeza, pero la verdadera batalla se libra de noche, donde Telefe aplasta sin despeinarse y El Trece necesita una estrategia más sólida que simples parches. Por eso suena lógica la decisión de adelantar Otro Día Perdido, de Mario Pergolini, a las 22:30: Pergolini es uno de los pocos que todavía pueden generar expectativa en la TV abierta, y desde la producción aseguran que tendrá más presupuesto, más exteriores y una puesta más grande que la de este año, porque la idea es que funcione como antesala de la ficción.

image La noche también se mueve: Mario Pergolini irá a las 22:30 y el canal reforzará las 23 con ficciones ya probadas.

Después de él, desde las 23, el canal apuesta por una línea de ficciones que ya tuvieron rodaje en plataformas: Viudas Negras, Yiya, El Encargado e Hija del fuego, la serie de la China Suárez que busca enganchar al público joven-adulto que ya no mira televisión lineal pero podría volver por un título conocido. En El Trece lo llaman "estrategia híbrida": hacer contenido propio, figuras taquilleras y reutilizar material que ya tiene una audiencia instalada.

A todo esto, Guido Kaczka sigue siendo el punto estable de un prime time que cambia semana a semana. Buenas Noches Familia mantiene promedios respetables y es clave para sostener la estructura nocturna mientras la señal decide qué hace con el resto de los horarios.

image "Buenas Noches Familia" con Guido Kaczka queda como sostén estable mientras definen el resto.

¿Y Ludueña? Esa es la pregunta que nadie quiere contestar abiertamente. La sensación general es que el ciclo no logró venderse, que la señal necesita resultados ya y que la presencia fuerte de Moria genera un contraste inevitable. Pero también está ese 3.1 con L-Gante, ese pequeño indicio de que el formato quizás pueda crecer si encuentra su identidad.

La definición llegará pronto, y como siempre en la tele abierta, la decisión no será sentimental: la grilla se escribe con rating, no con segundas oportunidades.

