Si bien el programa Otro día perdido suele generar repercusión a raíz de las declaraciones de sus entrevistados, lo cierto es que hay veces que Mario Pergolini opina al respecto de algún tema puntual y no pasa desapercibido como fue su crítica a la compra de cuatro tanques por parte del gobierno de Javier Milei a Estados Unidos.
LA CLAVÓ EN EL ÁNGULO
Mario Pergolini ridiculizó al Gobierno tras la compra de tanques a USA: "¿Para qué?"
Bajo la utilización de la IA en el programa Otro día perdido se burlaron de la ministra Patricia Bullrich y Mario Pergolini usó la ironía para cuestionarla.
Sorprendido por el hecho y señalando que la intención es alcanzar las 200 unidades, el conductor expresó: "Ahora, disculpen. ¿Para qué necesitamos 200 tanques? ¿Pasó algo? ¿Algún vecino está enojado? Debe ser Brasil que puso la música alta". Fiel a su estilo en el que reina el sarcasmo, dejó en claro su descontento con la polémica compra.
Asimismo, posteriormente dio pie a un informe humorístico en el que la ministra Patricia Bullrich hablaba al respecto con el fin de ridiculizarla mediante el uso de la IA. Mostrando imágenes de las nuevas adquisiciones y vestida de guerra, indicó: "Son aprueba de chorros y jubilados. Una máquina ideal para los amantes de los fierros".
Luego de las imágenes, el estudio se llenó de aplausos y entre risas el empresario dijo: "Está exaltada esa señora". Y finalmente, la panelista Laila Roth agregó con picardía parafraseando al mandatario nacional con suma ironía: "No hay plata".
Mario Pergolini destacó el rol de Daniel Grinbank en su carrera
Por otro lado, es preciso recordar que el martes (25/11) Mario Pergolini recibió en su programa al reconocido productor Daniel Grinmbak y no dejó pasar el momento para destacar la importancia que tuvo a lo largo de su carrera en los medios de comunicación.
En 1985 el empresario fundó Rock & Pop y para 1987 el conductor comenzó a generar repercusión detrás del micrófono en el programa Feedback junto a Ari Paluch.
Posteriormente, en 1993, le dio inicio a ¿Cuál es? junto a Eduardo de la Puente y Marcelo Gantman convirtiendo al ciclo radial en uno de los más escuchado del país.
Luego de que el fundador de la emisora destacara el "sentimiento de pertenencia" que había por parte de los trabajadores es que tras una pausa le dijo mirandolo a los ojos: "Vos a mi me cambiaste la vida. Así, directamente".
