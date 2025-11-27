Mario Pergolini ridiculizó al Gobierno tras la compra de tanques a USA: "¿Para qué?"

Mario Pergolini destacó el rol de Daniel Grinbank en su carrera

Por otro lado, es preciso recordar que el martes (25/11) Mario Pergolini recibió en su programa al reconocido productor Daniel Grinmbak y no dejó pasar el momento para destacar la importancia que tuvo a lo largo de su carrera en los medios de comunicación.

En 1985 el empresario fundó Rock & Pop y para 1987 el conductor comenzó a generar repercusión detrás del micrófono en el programa Feedback junto a Ari Paluch.

Posteriormente, en 1993, le dio inicio a ¿Cuál es? junto a Eduardo de la Puente y Marcelo Gantman convirtiendo al ciclo radial en uno de los más escuchado del país.

Luego de que el fundador de la emisora destacara el "sentimiento de pertenencia" que había por parte de los trabajadores es que tras una pausa le dijo mirandolo a los ojos: "Vos a mi me cambiaste la vida. Así, directamente".

