José Alperovich le tuvo miedo a la Justicia y dejó a Marianela Mirra sin casamiento

image La boda se achicó por miedo a que la Justicia reaccionara ante un festejo dentro del arresto domiciliario de José Alperovich. Invitados bajados, tobillera electrónica y un casamiento reducido a dos testigos y delivery.

Desde el piso, Valeria Sampedro y Nacho Otero lo interpretaron como una señal de época: "Armar una fiesta cuando trascendió la noticia no cayó nada bien en la Justicia", dijeron en El Trece, rematando con un análisis obvio pero necesario: "Si estás detenido, no podés hacerte la vida loca".

Y la verdad es que toda esta historia muestra la tensión entre el deseo íntimo de la pareja y las condiciones duras (y a veces humillantes) del arresto domiciliario, que no permite circular libremente ni siquiera dentro del propio edificio.

La épica íntima de Marianela Mirra y el ruido que no la deja en paz

Mientras todo esto se definía, Marianela Mirra estaba jugando su propio partido mediático. Entre que corrían rumores de embarazo, que después desmentía rotundamente, y aclaraciones cruzadas, terminó poniéndose al frente del relato. A Laura Ubfal le llegó la versión por un amigo de la pareja, pero fue la propia Marianela la que, a través de una amiga, salió a frenar el tema: "Marianela afirma que no está embarazada y agrega que ‘nunca hubo inseminación’".

Lo que llama la atención es que la ex Gran Hermano había dejado correr antes una versión distinta, algo que, según su entorno, buscaba "inquietar" a la familia de Alperovich, un clan que nunca la terminó de aceptar del todo. Ahora lo niega y dice que no quiere conflictos: incluso deslizó que "le haría juicio a Fernanda Iglesias" por haber hablado del tema, pero prefiere no hacerlo "para no opacar este momento".

image Marianela Mirra enfrentó rumores de embarazo, se defendió y reforzó la idea de un amor sostenido pese al contexto judicial.

En sus frases hay algo de defensa y algo de construcción épica, como cuando afirma: "Nos casamos por amor, es una ceremonia con testigos y apenas pediremos un delivery… sólo coronamos 20 años de amor". Y también cuando marca su propia posición económica: "Me caso sin un peso", explicando que "José cedió todo así está contenta Betty, su hermano y los hijos", en referencia a la exesposa del político y al reparto patrimonial.

Lo más fuerte es su mirada sobre la causa judicial: "No hay nada más que las ganas de creer que pueden venir tiempos mejores, luego de semejante denuncia falsa". Para muchos suena provocador, para otros es simplemente la voz de alguien que eligió sostener un vínculo incluso en un contexto muy adverso. La frase final que le dijo a una amiga resume su postura entre convicción y ciega de amor: "Lo acompañaré siempre, es mi decisión. Algo que no vieron nunca, seguro, pero estoy feliz".

Puede incomodar, puede generar bronca, puede dejar dudas. Pero una cosa es clara: es un capítulo más de una relación que siempre pareció caminar por el borde entre lo íntimo, lo político y lo judicial. Que ahora encuentra su forma más concentrada: una boda mínima, vigilada y sin fiesta. Una postal que sintetiza, quizás mejor que nada, el tipo de amor que eligieron sostener.

