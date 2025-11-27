Yanina Latorre quiso descalificar a una compañera al tildarla de "peroncha" y quedó en ridículo

Al darse cuenta de que había cometido un exabrupto optó por bajar los desiveles y quiso aclarar: "No entendés. No te dije 'kirchnerista', te dije 'peroncha'". Posteriormente su compañera aclaró que solo opinó que le parecía desmedido que el cruce entre los miembros de Aptra termine en la Justicia y la esposa de Diego Latorre finalizó con un escueto: "Rara". Finalmente, el conductor Ángel de Brito tomó la palabra para ponerle fin a la discusión en la pantalla de América TV.

Yanina Latorre se queda en América TV

Hace algunos días Yanina Latorre reveló que en 2026 seguirá al frente del ciclo Sálvese quien pueda por la pantalla de América TV y de esa manera consolidará su rol de conductora televisiva.

No obstante, la comunicadora aclaró que para que se pusiera de acuerdo con las autoridades, dejó en claro algunos puntos.

"Anoche comí con mi producción, pensando en el próximo año", comenzó diciendo la comunicadora y confesó: "Pedí unas cositas, una escenografía nueva. Tengo presupuesto, vamos a pedir un notero más, estamos creciendo. Pedí un productor más, otro panelistas, quiero tener cinco, en vez de cuatro".

Además, aprovechó para contar que su intención era tener un camarín propio pero se olvidó de ponerlo sobre la mesa: "Yo tengo uno que me lo dan cuando llego, pero también lo usan otras personas, entonces, mi placard queda cerrado".

