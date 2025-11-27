En la noche del miércoles (27/11) en LAM se metió la política de la mano de Yanina Latorre que debió retracarse al notar que lo que dijo era un sin sentido cuando debatía junto a Romi Scalora tras los dichos de Daniel Gómez Rinaldi contra Pilar Smith a quien tildó de "Miss Piggy" para discriminarla por su aspecto físico.
LA POLÍTICA ENTRÓ EN LAM
Yanina Latorre quiso descalificar a una compañera al tildarla de "peroncha" y quedó en ridículo
En medio de una discusión en el programa que sale por la pantalla de América TV, a Yanina Latorre se le fue larga con su colega y debió recular.
La joven comunicadora le hizo frente a su colega al señalar que en su momento le había criticado el cabello a Mónica Farro: "A ella le duele lo mismo que a Pilar le duele que le digan 'gorda'". La intervención sacó de las casillas a la histórica panelista del programa que de manera inesperada lanzó: "Yo no puedo creer que vos que sos 'peroncha' y que sos feminista estés defendiendo que un tipo le diga 'gorda' a otra".
Al darse cuenta de que había cometido un exabrupto optó por bajar los desiveles y quiso aclarar: "No entendés. No te dije 'kirchnerista', te dije 'peroncha'". Posteriormente su compañera aclaró que solo opinó que le parecía desmedido que el cruce entre los miembros de Aptra termine en la Justicia y la esposa de Diego Latorre finalizó con un escueto: "Rara". Finalmente, el conductor Ángel de Brito tomó la palabra para ponerle fin a la discusión en la pantalla de América TV.
Yanina Latorre se queda en América TV
Hace algunos días Yanina Latorre reveló que en 2026 seguirá al frente del ciclo Sálvese quien pueda por la pantalla de América TV y de esa manera consolidará su rol de conductora televisiva.
No obstante, la comunicadora aclaró que para que se pusiera de acuerdo con las autoridades, dejó en claro algunos puntos.
"Anoche comí con mi producción, pensando en el próximo año", comenzó diciendo la comunicadora y confesó: "Pedí unas cositas, una escenografía nueva. Tengo presupuesto, vamos a pedir un notero más, estamos creciendo. Pedí un productor más, otro panelistas, quiero tener cinco, en vez de cuatro".
Además, aprovechó para contar que su intención era tener un camarín propio pero se olvidó de ponerlo sobre la mesa: "Yo tengo uno que me lo dan cuando llego, pero también lo usan otras personas, entonces, mi placard queda cerrado".
---------------------
