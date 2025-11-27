Por que Gabriel Anello le mandó una carta documento a Agustín Muzzupappa

Entre las supuestas “calumnias e injurias” que Muzzupappa le atribuye a Anello, se encuentran expresiones como “lacra humana” y “sos una basura”.

Embed - ME DEMANDARON POR UNA INSÓLITA RAZÓN

El video que había hecho Agustín Muzzupappa

El 9 de octubre de 2025, horas después del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Agustín Muzzupappa publicó un video en el que se refirió a Gabriel Anello.

En ese video, Muzzupappa lo calificó como “el peor periodista/comunicador y ser humano vivo”, luego de que Anello criticara a Juan Román Riquelme inmediatamente tras la muerte de Russo.

Anello había tuiteado: “Riquelme hizo que un señor con un estado de salud deteriorado y transitando una enfermedad terminal tome las riendas del equipo con más presión de América solo para lavarse las manos con el hincha y usarlo de paraguas protector. No existen palabras para describir a esta basura humana. QEPD Miguel Ángel Russo”.

En otra publicación, agregó: “Riquelme con Russo hizo lo mismo que los dirigentes de GELP a Maradona. Los usaron y lo llevaron a la muerte”.

image

Ahora habrá que seguir de cerca cómo se desarrolla este vericueto legal, ya que Anello, conductor de Radio La Red y Canal 9, decidió enviar una carta documento a Muzzupappa.

+ EN GOLAZO 24

La decisión de Flamengo que expone el premio que otorga AFA por el Torneo Clausura

Tensión en River Plate por lo que dijo Diego Latorre de los jugadores

Chiqui Tapia (y Pablo Toviggino) nuevamente en el ojo de la tormenta