Por que Gabriel Anello le mandó una carta documento a Agustín Muzzupappa

En los últimos años, los periodistas independientes de YouTube han ido ganando cada vez más espacio en la opinión pública. Un ejemplo reciente es Agustín Muzzupappa, conocido como Muzzu, quien contó que recibió una carta documento del periodista de Radio La Red, Gabriel Anello.
LOS MOTIVOS
Estos son tiempos de gran sensibilidad y opiniones cruzadas en el mundo del fútbol, y no es la primera vez que el youtuber recibe notificaciones legales. Sin embargo, esta es la primera vez que enfrenta una situación de tal magnitud proveniente de un periodista.
Gabriel Anello y la carta documento a Agustín Muzzupappa
Agustín Muzzupappa, conocido por no tener pelos en la lengua, suele generar polémica con sus opiniones, lo que en varias ocasiones ha derivado en cartas documento de figuras públicas.
El youtuber ya había sido notificado legalmente por Marcelo Moretti y Chiqui Tapia. Esta vez, quien le envió la notificación fue el periodista Gabriel Anello, que trabaja en La Red y Canal 9.
En un video titulado “Me demandaron por una insólita razón”, Muzzu explica la situación y apunta contra Anello por sus comentarios sobre Juan Román Riquelme, cuando en su momento había señalado que no era necesario que interviniera la justicia.
Entre las supuestas “calumnias e injurias” que Muzzupappa le atribuye a Anello, se encuentran expresiones como “lacra humana” y “sos una basura”.
El video que había hecho Agustín Muzzupappa
El 9 de octubre de 2025, horas después del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Agustín Muzzupappa publicó un video en el que se refirió a Gabriel Anello.
En ese video, Muzzupappa lo calificó como “el peor periodista/comunicador y ser humano vivo”, luego de que Anello criticara a Juan Román Riquelme inmediatamente tras la muerte de Russo.
Anello había tuiteado: “Riquelme hizo que un señor con un estado de salud deteriorado y transitando una enfermedad terminal tome las riendas del equipo con más presión de América solo para lavarse las manos con el hincha y usarlo de paraguas protector. No existen palabras para describir a esta basura humana. QEPD Miguel Ángel Russo”.
En otra publicación, agregó: “Riquelme con Russo hizo lo mismo que los dirigentes de GELP a Maradona. Los usaron y lo llevaron a la muerte”.
Ahora habrá que seguir de cerca cómo se desarrolla este vericueto legal, ya que Anello, conductor de Radio La Red y Canal 9, decidió enviar una carta documento a Muzzupappa.
