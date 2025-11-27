A pocas horas de Buenos Aires hay una playa increíble con agua turquesa y arena clara que no te vas a querer perder este verano. Es considerada una de las más espectaculares y muchos la eligen para pasar sus vacaciones en un ambiente relajado y paradisíaco.
La playa de agua turquesa a 3 horas de Buenos Aires que causa furor
Una playa ubicada a tres horas de Buenos Aires se alza como una de las más espectaculares para disfrutar de las vacaciones de verano.
Si todavía no sabés a dónde vas a ir de vacaciones en 2026 hay una playa que puede convencerte. Se trata de un destino a pocas horas de Buenos Aires y con valores similares a los de la Costa Atlántica. Por estas razones es muy elegida por los turistas argentinos que aman el mar y la arena.
La playa paradisíaca cerca de Buenos Aires
Este paraíso turquesa queda a 3 horas de Buenos Aires y se trata de Porto Seguro, un destino inigualable de Brasil al que vas a poder llegar con un vuelo muy corto. El mismo es muy reconocido y elegido por los argentinos para disfrutar del verano y el sol.
La energía de Brasil, las playas espectaculares y la gastronomía que se consigue en Porto Seguro es fascinante. Taperapua es uno de los balnearios más codiciados y tiene todo lo necesario para que pases un verano inigualable en un paisaje paradisíaco.
Los paquetes para ir a este destino increíble por una semana empiezan desde el millón de pesos por persona , incluyendo vuelo y alojamiento frente a la playa. Cabe destacar que la mayoría de los hoteles que se presentan son de tres estrellas en adelante. Hay muchísimas opciones para que elijas la que más se adapta a tu bolsillo y también a las fechas seleccionadas.
