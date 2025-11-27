La playa de agua turquesa a 3 horas de Buenos Aires que causa furor

Los paquetes para ir a este destino increíble por una semana empiezan desde el millón de pesos por persona , incluyendo vuelo y alojamiento frente a la playa. Cabe destacar que la mayoría de los hoteles que se presentan son de tres estrellas en adelante. Hay muchísimas opciones para que elijas la que más se adapta a tu bolsillo y también a las fechas seleccionadas.