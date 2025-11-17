La nueva inteligencia artificial de Google para encontrar vuelos baratos: Cómo funciona

Reservas automáticas: el futuro ya llegó

Podés pedirle al sistema que compare hoteles según precio y ubicación, o que te sugiera restaurantes optimizados según el tiempo de traslado desde tu alojamiento. La IA responde preguntas de seguimiento y te ayuda a tomar decisiones, como elegir entre un hotel más cerca de la playa o uno mejor ubicado para rutas de senderismo.

image En los próximos meses, la empresa promete incorporar la reserva directa de vuelos y hoteles.

La funcionalidad de reservas también se expande. Google habilita para todos los usuarios de Estados Unidos la posibilidad de reservar mesas en restaurantes, entradas para eventos y turnos de belleza directamente desde su buscador con IA. La herramienta busca disponibilidad en tiempo real en diferentes plataformas y presenta opciones filtradas según tus criterios.

Los viajeros podrán comparar opciones, ver fotos de habitaciones, leer reseñas y consultar servicios sin salir del buscador. Una revolución que simplifica la planificación de cualquier escapada.

