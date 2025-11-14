La fruta que aconsejan para los riñones y quizá no estás comiendo

Esto hace que muchas personas se pregunten ¿Cuál es la mejor fruta para los riñones? ¿Qué fruta es buena para la enfermedad renal? ¿Qué puede comer una persona con problemas en los riñones?

Fruta buena para los riñones

Una de las mejores frutas para los riñones son los arándanos, de hecho, expertos en salud renal la recomiendan.

"Los arándanos son nutritivos, están disponibles todo el año y son fáciles de preparar", indica la National Kidney Foundation.

Algo que hace que los arándanos sean absolutamente buenos para las personas con enfermedad renal es que contienen poco potasio.

De acuerdo con la organización, en media taza de arándanos hay menos de 150 miligramos de potasio, esto los convierte en una fruta baja en potasio.

"Los arándanos también son bajos en sodio y fósforo, por lo que son adecuados para una dieta que cuida los riñones", destacan los expertos.

En ese sentido, la National Kidney Foundation califica el consumo de arándanos como "seguro" en las siguientes afecciones y tratamientos renales: enfermedad renal crónica, trasplante renal, hemodiálisis (3 veces por semana), hemodiálisis, diálisis peritoneal domiciliaria y nocturna diaria, y cálculos renales.

¿Qué beneficios tiene comer arándanos?

Además de cuidar la salud de los riñones, los arándanos aportan muchos otros beneficios cuando se incluyen en la dieta:

Son buenos para el cerebro y la memoria

Ayudan a reducir la inflamación

Reducen el riesgo de enfermedades del corazón

Ayudan a bajar la presión arterial

Protegen contra el envejecimiento

Pueden ayudar a proteger contra el cáncer

Pueden tener efecto antidiabético

Ayudan a combatir las infecciones urinarias

Reducen el daño muscular luego del ejercicio

Ayudan a prevenir un derrame cerebral

¿Cómo cuidar los riñones de forma natural?

También apuntamos algunos consejos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) para prevenir, retrasar o controlar la enfermedad renal crónica:

Mantener un peso saludable

Hacer ejercicio regularmente

Dejar de fumar

Tomar sus medicamentos según lo prescrito

Mantener el colesterol bajo control

Consumir alimentos bajos en sal

Comer más frutas y verduras

Evitar el alcohol

Vacunarse contra la gripe

