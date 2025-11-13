Dieta mediterránea: ¿Conocías estos sorprendentes beneficios?

Aunque destacan que no hay una conclusión definitiva.

La dieta mediterránea previene enfermedades cardiovasculares

Uno de los beneficios más conocidos de la dieta mediterránea es que protege al corazón de enfermedades, ya que combate factores de riesgo cardiovascular.

"Los estudios más recientes vinculan la dieta mediterránea con menos factores de riesgo para enfermedades cardíacas, como el colesterol y la presión arterial altos", menciona la Clínica Mayo. "La investigaciones indican que seguir la dieta mediterránea a largo plazo es fundamental para el beneficio del corazón".

dieta comida alimentación jcomp.jpg La dieta mediterránea se enfoca en los vegetales / Imagen de Jcomp en Freepik.

La dieta mediterránea aumenta la longevidad

También se ha dicho que la dieta mediterránea se relaciona con un envejecimiento saludable y mayor longevidad.

Esto se demostró en un estudio con 4676 mujeres sanas de mediana edad, al que la Universidad de Harvard hace referencia, donde se observó que las participantes que seguían más de cerca la dieta mediterránea tenían telómeros más largos.

"Los telómeros largos se consideran protectores contra las enfermedades crónicas y la muerte prematura", explica Harvard. Los telómeros más largos también se relacionan con la longevidad.

La dieta mediterránea sirve para bajar de peso

Otro beneficio de la dieta mediterránea es que apoya la pérdida de peso, sin necesidad de ser tan restrictiva.

"Si bien no fue diseñada para adelgazar, su énfasis en alimentos ricos en fibra —como frutas, verduras y cereales integrales— puede ayudarte a sentirte saciado por más tiempo. Además, se ha demostrado que reemplazar las grasas saturadas poco saludables por grasas insaturadas mejora la salud metabólica y favorece la pérdida de peso", indican en US News & World Report.

La dieta mediterránea es buena para el hígado graso

Annie Guinane, dietista, escribe para UC Chicago Medicine que recomienda la dieta mediterránea a sus pacientes con enfermedades hepáticas.

La experta dice que la dieta mediterránea, "además de ser beneficiosa para las personas con hígado graso no alcohólico", se asocia con menor riesgo de problemas del corazón y diabetes. "Esto es importante porque tanto las enfermedades cardíacas como la diabetes son factores de riesgo fuertemente asociados con el hígado graso", resalta.

La dieta mediterránea es antiinflamatoria

La dieta mediterránea es una herramienta para combatir la inflamación y ayudar a tratar enfermedades como la artritis.

"Aunque no existe una dieta específica que deban seguir las personas con artritis reumatoide y otras formas inflamatorias de artritis, los investigadores han identificado ciertos alimentos que pueden ayudar a controlar la inflamación, que puede provocar dolor. Muchos de ellos se encuentran en la llamada dieta mediterránea", indica la Arthritis Foundation.

La dieta mediterránea se enfoca en el consumo de frutas, verduras, granos o cereales integrales, frijoles, frutos secos, semillas, aceite de oliva y pescado. Al tiempo que se evita la carne roja y el azúcar añadido.

