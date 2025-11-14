La playa a menos de 1 hora de Buenos Aires que todos visitan

image Una playa que arrasa en Buenos Aires.

La playa de Buenos Aires que es la favorita para el verano

Esta playa se llama El Alcázar y está en Tigre, a menos de 1 hora de la Ciudad de Buenos Aires. Es una de las más famosas en la zona y tiene todo lo necesario para sobresalir este verano y convertirse en tu favorita. 100 metros de arena, naturaleza y gastronomía.