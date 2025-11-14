La playa a menos de 1 hora de Buenos Aires que todos visitan

Una playa ubicada a pocos minutos de la Ciudad de Buenos Aires despierta fascinación entre aquellos que quieren hacer una escapada rápida de fin de semana. La misma es ideal para el turismo de uno o dos días y sin duda es la favorita de muchos.
Si no querés, o no podés, ir hasta la Costa Atlántica, esta playa es una opción muy buena para vencer al calor que ya está empezando a aparecer cada vez más en Buenos Aires. Es ideal para relajarse, aprovechar de la naturaleza y hacer una escapada exprés.
Esta playa se llama El Alcázar y está en Tigre, a menos de 1 hora de la Ciudad de Buenos Aires. Es una de las más famosas en la zona y tiene todo lo necesario para sobresalir este verano y convertirse en tu favorita. 100 metros de arena, naturaleza y gastronomía.
Tiene parrilla, proveeduría, vestuarios y también zona de pesca. Lo mejor es que tenés todo al alcance de la mano además de contar con alquiler de reposeras, juegos, pelotas y más. Es ideal para descansar, desconectar de las obligaciones y pasar un momento agradable.
El Alcázar es un clásico de la zona y muchos eligen este lugar para pasar el fin de semana y refrescarse. Alrededor hay alojamientos que podés alquilar para pasar un momento espectacular y recargar energía en este fin de año que viene muy agitado.
