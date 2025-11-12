Nuevas aerolíneas llegan a Argentina para expandir aún más el mercado aéreo. A partir de los próximos meses habrá vuelos directos entre diferentes ciudades que no estaban contempladas, además de abrir el abanico de opciones para miles de pasajeros. ¿Cuáles son?
SE MULTIPLICA LA OFERTA
Llegan más aerolíneas a Argentina: qué vuelos va a haber y desde cuándo
Distintas aerolíneas llegan a Argentina con nuevos vuelos, conexiones y ofertas para viajes. Una expansión que muchos celebran.
La expansión del mercado aerocomercial está causando mucho movimiento en Argentina. No solo la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas de España confirmó que a partir de mayo de 2026 tendrá dos frecuencias semanales directas hacia Madrid, sino que hay otras que ya pusieron el ojo en nuestro país.
Cuáles son las aerolíneas que llegan a Argentina
British Airways, por su parte, indicó que retomará la conexión directa entre Buenos Aires y Londres. Tal es así que hay otros 30 acuerdos de cielos abiertos con otras naciones. World2Fly, otra española, también tendrá servicios desde Rosario hacia Madrid en octubre de 2026.
La portuguesa TAP tendrá conexiones directas entre su país y Argentina, los cuales ocurrieron en los años 70. Sin embargo, la bomba es que Emirates Airlines podría tener su vuelo directo entre Dubai y Buenos Aires, algo que sin duda a muchos les convendría por un tema de costos y escalas.
Daniel Scioli, secretario de Turismo, mantuvo una reunión con el CEO de Emirates Group, Ahmed bin Saeed Al Maktoum. De esta manera intentan fortalecer el lazo entre Dubai y Argentina, dando un paso muy grande para lo que es el traslado aéreo de pasajeros entre ambas ciudades.
Aerolíneas como Delta quieren fijar un doble vuelo diario a Atlanta, Air Canada aumenta a cinco sus vuelos semanales y todo indica que para 2026 va a haber muchísimas más opciones para viajar por el mundo desde Argentina sin la necesidad de una escala.
