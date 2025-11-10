urgente24
Qué es Amazon Bazaar: la tienda ultra barata que llegó a la Argentina y compite con Shein

Amazon Bazaar llegó a la Argentina y ya busca competir con Shein o Temu por sus precios ultra bajos. ¿Cómo funciona?

10 de noviembre de 2025 - 13:26
Amazon Bazaar ya es furor en Argentina por sus precios bajos.

Amazon llega a la Argentina con una propuesta diferente y que va a competir directamente con Shein o Temu: Amazon Bazaar. La misma ya desembarcó en el país y generó todo tipo de comentarios acerca de los precios ultra bajos que trae consigo.

El boom por comprar online en tiendas del exterior no termina con Shein o Temu. Ahora Amazon permite que los argentinos compren vía Amazon Bazaar, la cual se caracteriza por ser una app con precios de lo más bajos y que quiere competir con las gigantes chinas.

Amazon Bazaar llegó a Argentina.

Amazon Bazaar llegó a la Argentina

La aplicación Amazon Bazaar ya está disponible en Android e iOS para poder descargarla y comenzar a comprar a precios muy bajos. Lo que la destaca a esta propuesta es que la mayoría de sus productos no superan los $13.500 y sin duda muchos ya están haciendo grandes pedidos para aprovechar las gangas.

Por si fuera poco, los usuarios nuevos van a acceder a un 50% de descuento en la primera compra y envío gratis superando los $35.000. Esto sin duda seduce muchísimo a los argentinos y deja a Shein y Temu bastante relegadas. Las entregas se realizan en aproximadamente dos semanas.

Tal y como su nombre lo dice, Amazon Bazaar tiene un montón de productos y artículos para el hogar además de accesorios, ropa económica y decoración. Es un boom que está causando furor entre los argentinos ya que es una versión 'low cost' de Amazon.

