Qué es Amazon Bazaar: la tienda ultra barata que llegó a la Argentina y compite con Shein

Amazon Bazaar llegó a la Argentina

La aplicación Amazon Bazaar ya está disponible en Android e iOS para poder descargarla y comenzar a comprar a precios muy bajos. Lo que la destaca a esta propuesta es que la mayoría de sus productos no superan los $13.500 y sin duda muchos ya están haciendo grandes pedidos para aprovechar las gangas.