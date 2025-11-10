La irresistible miniserie de 7 episodios que se devora en pocas horas

Que esté en Netflix con subtítulos y doblajes hace que esta producción holandesa llegue a todo el mundo, y su formato de 7 episodios de entre 40 y 52 minutos permite que maratonearla se siente ágil, pero también lleno de detalles que no dejan nada al azar.

La fuerza de una protagonista multifacética según las reseñas

Los críticos destacan que la serie se sostiene sobre la fuerza de Betty, el personaje de Famke Janssen. EscribiendoCine señala que "su mayor valor radica en la ambigüedad del tono y la precisión visual con que describe la caída de un sistema basado en la apariencia", mientras que Decider afirma que "'Amsterdam Empire' va a cabalgar sobre la fuerza de la actuación de Janssen, y nos gusta lo que vemos hasta ahora".

famke-janssen-s-betty-smiling-flirtily-while-playing-with-her-hair-and-leaning-against-a-balcony-in- Los críticos destacan la complejidad de Betty y la actuación de Famke Janssen como eje central. La serie está repleta de emociones, estrategia y personajes bien construidos en siete episodios.

Janssen no solamente actúa, sino que también fue productora ejecutiva, co-diseñó los vestuarios y participó en la creación de un videoclip dentro de la serie. Sobre Betty, explica en una entrevista: "Lo que más me interesa es que su viaje no sea unidimensional; el dolor y la ira conviven con vulnerabilidad, y eso la hace auténtica".

Y es justamente por eso que la serie se siente como un thriller que se disfruta, tanto por la acción como por la construcción de sus personajes y de las relaciones que podrían derrumbar cualquier imperio.

Con su estreno, "El imperio de Ámsterdam" ya está disponible en Netflix y demuestra que las producciones europeas pueden competir sin problemas con cualquier estreno estadounidense, ofreciendo un retrato sofisticado y, al mismo tiempo, humano del poder, en 7 episodios que no se olvidan fácil.

Embed

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 9 episodios que arrasa en críticas y te va a obsesionar

La nueva miniserie que adapta una polémica novela argentina y ya es furor

La irresistible miniserie de 6 episodios que atrapa y ya anunció su vuelta

La brillante miniserie de 13 episodios que no es otra historia de terror