La irresistible miniserie de 7 episodios que se devora en pocas horas

Netflix acaba de estrenar esta nueva miniserie que es pura traición, venganza y secretos familiares en 7 episodios intensos. Un thriller imperdible y explosivo.

10 de noviembre de 2025 - 13:08
Por GERMÁN MOLKUC

En Netflix se estrenó una miniserie donde el lujo y la traición están en cada rincón, donde cada personaje parece esconder algo peligroso. Lo que empieza como un conflicto personal pronto se transforma en un juego de crimen y venganza que nadie puede anticipar, dejando al espectador atrapado desde el primer episodio.

Crimen y ambición: la miniserie que arrasa en Netflix

"El imperio de Ámsterdam" ("Amsterdam Empire"), la nueva serie holandesa de Netflix, sigue a Jack van Doorn, el fundador de un imperio de coffeeshops (restaurantes que venden cannabis y otros estupefacientes), interpretado por Jacob Derwig, un tipo que parece tenerlo todo resuelto hasta que su vida privada lo desmorona.

Jack mantiene un romance con una periodista famosa, y cuando se hace público, su mundo empieza a desmoronarse: su esposa, Betty, excantante y encarnada por Famke Janssen, decide que no hay vuelta atrás y que va a cobrarse todo lo que él le debe, con una precisión casi militar.

image
Jack van Doorn construye un imperio de coffeeshops en Ámsterdam, pero cuando se expone su romance se desata la venganza de su esposa Betty. La serie muestra lujo, crimen y traiciones familiares intensas.

Betty, además, es la que conoce todos los secretos de Jack y sabe cómo usarlos en su contra. Y es que la serie muestra la cara oculta de Ámsterdam, la criminalidad que convive con el glamour, y cómo un imperio basado en las apariencia y las conexiones puede derrumbarse si se tocan los puntos correctos.

Completan el elenco Elise Schaap, Jade Olieberg y Yannick van de Velde, personajes que le suman a la intriga, a las traiciones y a las pequeñas guerras de poder que hacen que cada episodio se sienta intenso, además de ofrecer un retrato muy real de la sociedad holandesa contemporánea y de su industria del cannabis.

Que esté en Netflix con subtítulos y doblajes hace que esta producción holandesa llegue a todo el mundo, y su formato de 7 episodios de entre 40 y 52 minutos permite que maratonearla se siente ágil, pero también lleno de detalles que no dejan nada al azar.

La fuerza de una protagonista multifacética según las reseñas

Los críticos destacan que la serie se sostiene sobre la fuerza de Betty, el personaje de Famke Janssen. EscribiendoCine señala que "su mayor valor radica en la ambigüedad del tono y la precisión visual con que describe la caída de un sistema basado en la apariencia", mientras que Decider afirma que "'Amsterdam Empire' va a cabalgar sobre la fuerza de la actuación de Janssen, y nos gusta lo que vemos hasta ahora".

famke-janssen-s-betty-smiling-flirtily-while-playing-with-her-hair-and-leaning-against-a-balcony-in-
Los críticos destacan la complejidad de Betty y la actuación de Famke Janssen como eje central. La serie está repleta de emociones, estrategia y personajes bien construidos en siete episodios.

Janssen no solamente actúa, sino que también fue productora ejecutiva, co-diseñó los vestuarios y participó en la creación de un videoclip dentro de la serie. Sobre Betty, explica en una entrevista: "Lo que más me interesa es que su viaje no sea unidimensional; el dolor y la ira conviven con vulnerabilidad, y eso la hace auténtica".

Y es justamente por eso que la serie se siente como un thriller que se disfruta, tanto por la acción como por la construcción de sus personajes y de las relaciones que podrían derrumbar cualquier imperio.

Con su estreno, "El imperio de Ámsterdam" ya está disponible en Netflix y demuestra que las producciones europeas pueden competir sin problemas con cualquier estreno estadounidense, ofreciendo un retrato sofisticado y, al mismo tiempo, humano del poder, en 7 episodios que no se olvidan fácil.

