Un exmilitar que intenta una vida tranquila se ve arrastrado al mundo del espionaje en una miniserie llena de tensión, giros inesperados y personajes que no dejan de sorprender. Disponible en Prime Video, este thriller repleto de lujo y peligro tiene una trama tan atrapante que cada episodio parece un juego de estrategia donde nada es lo que parece.
TRAS CASI 10 AÑOS
La irresistible miniserie de 6 episodios que atrapa y ya anunció su vuelta
Esta miniserie de Prime Video te va a volar la cabeza: espionaje intenso, giros locos y personajes inolvidables. Y encima vuelve con otra temporada imperdible.
El glamour y el peligro se cruzan en esta miniserie de Prime Video
"El infiltrado" ("The Night Manager" en inglés) no es otro thriller de espías: mezcla a la perfección tensión, estilo y psicología de personajes, algo rara vez visto en la televisión contemporánea.
La historia se centra en Jonathan Pine (Tom Hiddleston), un exsoldado británico que intenta una vida tranquila como gerente nocturno de un hotel de lujo en El Cairo, hasta que Angela Burr (Olivia Colman), jefa de una agencia del Foreign Office especializada en controlar el comercio ilegal de armas, lo recluta para infiltrarse en el círculo íntimo del despiadado Richard Roper (Hugh Laurie).
Lo que hace única a la serie es el contraste entre el glamour de hoteles de lujo, reuniones sofisticadas y la brutalidad del tráfico de armas, que se siente casi tangible en cada escena.
Y cada personaje está construido con mucha complejidad: Pine está constantemente dividido entre la lealtad, la supervivencia y la ética; Roper posee un encanto seductor y, al mismo tiempo, una crueldad escalofriante; y Burr maneja la estrategia desde la sombra, con inteligencia y paciencia calculadas.
Con solo 6 episodios, la tensión se mantiene constante, los giros se sienten justificados y cada diálogo y mirada cargan con peso propio.
Además del guion, el elenco eleva la serie a otro nivel: Hiddleston y Colman transmiten vulnerabilidad y fuerza en la misma escena, mientras que Laurie es el villano que no deja de fascinar. La primera temporada, disponible en Prime Video, no solo se vendió a más de 180 países, sino que también ganó múltiples premios, incluyendo Emmys y Globos de Oro, algo que fue un antes y un después en las adaptaciones de John le Carré para la pantalla.
Las voces que confirman que esta serie es otro nivel
Las críticas fueron contundentes y celebraron el equilibrio entre el ritmo, la estética y la actuación. The Hollywood Reporter señaló: "Va a ser un vehículo para impulsar la estrella de Hiddleston, que parece que va a surgir de la experiencia sacudido pero no revuelto". The Guardian, por su parte, destacó: "La novela de espías de 1993 ha sido actualizada y embellecida – No me quejo." Y IndieWire no escatimó elogios: "‘The Night Manager’ ofrece un cocktail embriagador y con ritmo, lo adorna con deliciosas interpretaciones y nos lo sirve de golpe: sin agitarlo, sin removerlo, sólo perfectamente mezclado, un poco intoxicante, y altamente adictivo."
Y ahora con el regreso anunciado de la serie para su segunda y tercera temporada, también en Prime Video, a casi 10 años de su debut, todo apunta a que va a mantener la misma intensidad pero con nuevos conflictos y personajes sumándose a los que ya vimos, en lugares como el Reino Unido, Colombia, España y Francia.
"El infiltrado" muestra cómo se hace un thriller de calidad, y también logra mantener la inteligencia y la tensión que lo hicieron inolvidable.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La brillante miniserie de 13 episodios que no es otra historia de terror
La impactante miniserie de 8 episodios que no vas a poder dejar este finde
Tiene 6 episodios y es la miniserie que todo el mundo se está devorando
Esta miniserie de 6 episodios es imperdible y ya está entre lo más visto