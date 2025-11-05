La irresistible miniserie de 6 episodios que atrapa y ya anunció su vuelta

Con solo 6 episodios, la tensión se mantiene constante, los giros se sienten justificados y cada diálogo y mirada cargan con peso propio.

Además del guion, el elenco eleva la serie a otro nivel: Hiddleston y Colman transmiten vulnerabilidad y fuerza en la misma escena, mientras que Laurie es el villano que no deja de fascinar. La primera temporada, disponible en Prime Video, no solo se vendió a más de 180 países, sino que también ganó múltiples premios, incluyendo Emmys y Globos de Oro, algo que fue un antes y un después en las adaptaciones de John le Carré para la pantalla.

Las voces que confirman que esta serie es otro nivel

Las críticas fueron contundentes y celebraron el equilibrio entre el ritmo, la estética y la actuación. The Hollywood Reporter señaló: "Va a ser un vehículo para impulsar la estrella de Hiddleston, que parece que va a surgir de la experiencia sacudido pero no revuelto". The Guardian, por su parte, destacó: "La novela de espías de 1993 ha sido actualizada y embellecida – No me quejo." Y IndieWire no escatimó elogios: "‘The Night Manager’ ofrece un cocktail embriagador y con ritmo, lo adorna con deliciosas interpretaciones y nos lo sirve de golpe: sin agitarlo, sin removerlo, sólo perfectamente mezclado, un poco intoxicante, y altamente adictivo."

image Tom Hiddleston, Olivia Colman y Hugh Laurie brillan. Las reseñas coinciden en que la serie es adictiva y sofisticada, y su regreso promete intensidad con nuevas ubicaciones y conflictos.

Y ahora con el regreso anunciado de la serie para su segunda y tercera temporada, también en Prime Video, a casi 10 años de su debut, todo apunta a que va a mantener la misma intensidad pero con nuevos conflictos y personajes sumándose a los que ya vimos, en lugares como el Reino Unido, Colombia, España y Francia.

"El infiltrado" muestra cómo se hace un thriller de calidad, y también logra mantener la inteligencia y la tensión que lo hicieron inolvidable.

Embed

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La brillante miniserie de 13 episodios que no es otra historia de terror

La impactante miniserie de 8 episodios que no vas a poder dejar este finde

Tiene 6 episodios y es la miniserie que todo el mundo se está devorando

Esta miniserie de 6 episodios es imperdible y ya está entre lo más visto