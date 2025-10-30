Tiene 6 episodios y es la miniserie que todo el mundo se está devorando

Lo que dicen los críticos (y por qué todos la están viendo)

Aunque se convirtió en un fenómeno global casi de la noche a la mañana, la recepción de la crítica todavía es desigual. Según Ready Steady Cut, "No ofrece nada nuevo, pero eso no es necesariamente malo cuando ofrece tensión de forma tan hábil a lo largo de seis ajustados episodios". Heaven of Horror destaca que "el reparto es perfecto y me gustaron mucho los personajes principales y los actores que los interpretan". Por otro lado, Decider señala que "la narrativa se siente en su mayor parte predecible y está empantanada en estereotipos que creíamos haber dejado atrás hace cinco años".

image A pesar de las críticas mixtas, la serie se convirtió en un éxito global en Netflix. Su atractivo radica en las actuaciones sólidas y un ritmo intenso de seis episodios.

Lo llamativo es cómo, en un mes repleto de estrenos pesados como Nadie quiere esto temporada 2, La diplomática temporada 3 y Monstruo: la historia de Ed Gein, La agente encubierta logró subir a la cima de las listas de Netflix sin grandes campañas publicitarias, algo casi inédito para una producción danesa.

Esto muestra que hay un apetito mundial por los thrillers inteligentes y bien construidos, aunque también la capacidad de la plataforma de lograr que el contenido desconocido sea un éxito instantáneo.

Para quienes buscan una serie intensa, con dilemas morales claros, actuaciones precisas y un ritmo implacable, esta miniserie de 6 episodios, disponible en Netflix, es un imperdible absoluto.

