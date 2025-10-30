urgente24
OCIO miniserie > Netflix > thriller

PARA NO PERDÉRSELA

Tiene 6 episodios y es la miniserie que todo el mundo se está devorando

Este nuevo thriller de Netflix es la miniserie #1 a nivel mundial: 6 episodios atrapantes, tensión constante y actores que la rompen de principio a fin.

30 de octubre de 2025 - 13:05
Este nuevo thriller de Netflix es la&nbsp;miniserie #1 a nivel mundial: 6 episodios atrapantes, tensión constante y actores que la rompen de principio a fin.

Este nuevo thriller de Netflix es la miniserie #1 a nivel mundial: 6 episodios atrapantes, tensión constante y actores que la rompen de principio a fin.

Por GERMÁN MOLKUC

En menos de una semana, una miniserie danesa de thriller criminal el primer puesto a nivel global en Netflix, superando estrenos mucho más publicitados. Con apenas seis episodios, logra enganchar al público con tensión constante, dilemas morales y personajes que no se olvidan, una muestra de que a veces los éxitos llegan de la manera más inesperada.

La miniserie que es una bomba en Netflix

La serie se titula La agente encubierta (de su original en danés Legenden), y tiene como protagonista a Tea, interpretada por Clara Dessau, una joven policía con la misión de infiltrarse en un violento grupo de narcotraficantes. Para lograrlo, se acerca a Ashley, la novia del líder del clan Miran (Afshin Firouzi), y gana su confianza mientras sigue los lineamientos de su jefe de la policía, Folke (Nicolas Bro), que la observa desde la sombra.

La historia no se queda en la superficie del espionaje: Tea empieza a cuestionarse sus lealtades y el costo personal de su misión, mientras se enfrenta a un pasado difícil repleto de problemas familiares y una historia de abuso y adicciones que la convierten en candidata "creíble" para jugar su rol encubierto.

Seguir leyendo

image
Una joven policía encubierta se infiltra en un violento grupo de narcotraficantes y desarrolla un vínculo complicado con la novia del líder. La serie ofrece una historia tensa repleta de dilemas personales profundos.

Una joven policía encubierta se infiltra en un violento grupo de narcotraficantes y desarrolla un vínculo complicado con la novia del líder. La serie ofrece una historia tensa repleta de dilemas personales profundos.

La dirección estuvo a cargo de Samanou Acheche Sahlstrøm y Kasper Barfoed, alternando 3 episodios cada uno, y la escritura de Frederik Ringtved, Adam August y Sahlstrøm, con un ritmo cuidado y una construcción que se mantiene hasta el último capítulo.

El resto del reparto, incluyendo a Maria Cordsen, Soheil Bavi, Arian Kashef y Lara Ly Melic Skovgaard, logran que la historia se sienta tensa y orgánica, sin relleno innecesario, lo cual explica en parte su sorprendente éxito mundial en Netflix.

Lo que dicen los críticos (y por qué todos la están viendo)

Aunque se convirtió en un fenómeno global casi de la noche a la mañana, la recepción de la crítica todavía es desigual. Según Ready Steady Cut, "No ofrece nada nuevo, pero eso no es necesariamente malo cuando ofrece tensión de forma tan hábil a lo largo de seis ajustados episodios". Heaven of Horror destaca que "el reparto es perfecto y me gustaron mucho los personajes principales y los actores que los interpretan". Por otro lado, Decider señala que "la narrativa se siente en su mayor parte predecible y está empantanada en estereotipos que creíamos haber dejado atrás hace cinco años".

image
A pesar de las críticas mixtas, la serie se convirtió en un éxito global en Netflix. Su atractivo radica en las actuaciones sólidas y un ritmo intenso de seis episodios.

A pesar de las críticas mixtas, la serie se convirtió en un éxito global en Netflix. Su atractivo radica en las actuaciones sólidas y un ritmo intenso de seis episodios.

Lo llamativo es cómo, en un mes repleto de estrenos pesados como Nadie quiere esto temporada 2, La diplomática temporada 3 y Monstruo: la historia de Ed Gein, La agente encubierta logró subir a la cima de las listas de Netflix sin grandes campañas publicitarias, algo casi inédito para una producción danesa.

Esto muestra que hay un apetito mundial por los thrillers inteligentes y bien construidos, aunque también la capacidad de la plataforma de lograr que el contenido desconocido sea un éxito instantáneo.

Para quienes buscan una serie intensa, con dilemas morales claros, actuaciones precisas y un ritmo implacable, esta miniserie de 6 episodios, disponible en Netflix, es un imperdible absoluto.

Embed

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Esta miniserie de 6 episodios es imperdible y ya está entre lo más visto

La impresionante miniserie que transforma lo que creías imposible

La miniserie de 7 episodios que te hace sentir la tensión en cada escena

La nueva miniserie de 8 episodios que se lleva todos los elogios

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES