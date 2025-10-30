Tiene 6 episodios y es la miniserie que todo el mundo se está devorando

En menos de una semana, una miniserie danesa de thriller criminal el primer puesto a nivel global en Netflix, superando estrenos mucho más publicitados. Con apenas seis episodios, logra enganchar al público con tensión constante, dilemas morales y personajes que no se olvidan, una muestra de que a veces los éxitos llegan de la manera más inesperada.
La serie se titula La agente encubierta (de su original en danés Legenden), y tiene como protagonista a Tea, interpretada por Clara Dessau, una joven policía con la misión de infiltrarse en un violento grupo de narcotraficantes. Para lograrlo, se acerca a Ashley, la novia del líder del clan Miran (Afshin Firouzi), y gana su confianza mientras sigue los lineamientos de su jefe de la policía, Folke (Nicolas Bro), que la observa desde la sombra.
La historia no se queda en la superficie del espionaje: Tea empieza a cuestionarse sus lealtades y el costo personal de su misión, mientras se enfrenta a un pasado difícil repleto de problemas familiares y una historia de abuso y adicciones que la convierten en candidata "creíble" para jugar su rol encubierto.
La dirección estuvo a cargo de Samanou Acheche Sahlstrøm y Kasper Barfoed, alternando 3 episodios cada uno, y la escritura de Frederik Ringtved, Adam August y Sahlstrøm, con un ritmo cuidado y una construcción que se mantiene hasta el último capítulo.
El resto del reparto, incluyendo a Maria Cordsen, Soheil Bavi, Arian Kashef y Lara Ly Melic Skovgaard, logran que la historia se sienta tensa y orgánica, sin relleno innecesario, lo cual explica en parte su sorprendente éxito mundial en Netflix.
Lo que dicen los críticos (y por qué todos la están viendo)
Aunque se convirtió en un fenómeno global casi de la noche a la mañana, la recepción de la crítica todavía es desigual. Según Ready Steady Cut, "No ofrece nada nuevo, pero eso no es necesariamente malo cuando ofrece tensión de forma tan hábil a lo largo de seis ajustados episodios". Heaven of Horror destaca que "el reparto es perfecto y me gustaron mucho los personajes principales y los actores que los interpretan". Por otro lado, Decider señala que "la narrativa se siente en su mayor parte predecible y está empantanada en estereotipos que creíamos haber dejado atrás hace cinco años".
Lo llamativo es cómo, en un mes repleto de estrenos pesados como Nadie quiere esto temporada 2, La diplomática temporada 3 y Monstruo: la historia de Ed Gein, La agente encubierta logró subir a la cima de las listas de Netflix sin grandes campañas publicitarias, algo casi inédito para una producción danesa.
Esto muestra que hay un apetito mundial por los thrillers inteligentes y bien construidos, aunque también la capacidad de la plataforma de lograr que el contenido desconocido sea un éxito instantáneo.
Para quienes buscan una serie intensa, con dilemas morales claros, actuaciones precisas y un ritmo implacable, esta miniserie de 6 episodios, disponible en Netflix, es un imperdible absoluto.
