Imaginá un mundo donde los cuentos de tu infancia se mezclan con la vida real y los héroes no siempre son lo que parecen, mientras los villanos esconden secretos que nadie recuerda. Esta miniserie de fantasía de Disney+ te sumerge en sorpresas inesperadas, personajes bien construidos y misterios que no vas a poder soltar, aunque creas conocer los finales felices.
TIENE ATRAPADOS A TODOS
La impresionante miniserie que transforma lo que creías imposible
Esta miniserie es un imperdible en Disney+, con historias repletas de magia, misterio y giros locos. Cada episodio te va a sorprender y queriendo ver más.
La miniserie de Disney+ que reinventó los cuentos clásicos
Lo primero que hay que entender es que esta serie, "Érase una vez” ("Once Upon a Time" en inglés) no es un desfile de princesas y brujos, sino una historia que mezcla lo fantástico con lo cotidiano de una manera que todavía hoy sorprende.
Creada por Edward Kitsis y Adam Horowitz (los mismos detrás de "Lost" y "Tron: El legado"), la serie tiene dos mundos principales: uno lleno de magia y cuentos de hadas, y otro, el de la ciudad ficticia de Storybrooke, Maine, donde los personajes viven sin memoria de sus vidas pasadas. Allí entran Emma Swan (Jennifer Morrison), una agente de fianzas con cierta desconfianza natural hacia todo lo que suene a cuento, y su hijo Henry (Jared S. Gilmore), que aparece con un libro de historias que podría cambiarlo todo.
La primera temporada atrapa desde el principio con la maldición de la Reina Malvada (Lana Parrilla), que deja a todos los habitantes de Storybrooke sin recuerdos durante 28 años. Emma, hija de Blancanieves (Ginnifer Goodwin) y el Príncipe Encantador (Josh Dallas), es la única que puede romper esa maldición.
A partir de ahí, la historia se expande a otros mundos como Nunca Jamás, Camelot y el Bosque Encantado, con personajes muy memorables como el Capitán Garfio (Colin O’Donoghue), Elsa de Frozen (Georgina Haig) y la temible Maléfica (Kristin Bauer van Straten).
Pero lo que hace tan atractiva a esta serie es cómo logra que lo fantástico se sienta cercano, mostrando dilemas humanos a través de la magia. Cada episodio juega con el pasado de los personajes para explicar el presente y anticipar el futuro, provocando que cada decisión genere consecuencias inesperadas y mantenga al espectador pegado a la pantalla, tratando de desentrañar lo que se cuece en Storybrooke y más allá.
El multiverso de la fantasía adelantado a su época
Si hoy hablamos de universos compartidos, siendo más reconocido el Universo Cinematográfico de Marvel, "Érase una vez" ya lo venía haciendo desde 2011, y lo hacía de una manera mucho más emotiva de lo que se suele pensar. Sobre esto, Horowitz le contó a The Hollywood Reporter que querían "hacer un show que tuviera optimismo en su corazón", porque sentían "que había demasiada oscuridad en el mundo".
La serie muestra cómo cada decisión de un mundo repercute en otro, lo cual teje un multiverso donde todo está conectado, y eso años antes de que franquicias como Marvel llevaran la idea a nivel superproducción megamillonaria.
A nivel reseñas, la crítica coincidió en destacar la inteligencia de la serie: The Washington Post la definió como "una recompensa inteligentemente diseñada para los amantes de la fantasía, con la combinación perfecta de ingenio, acción y romance", mientras que SFgate señaló que "es al mismo tiempo familiar y lo suficientemente inteligente como para atraer a espectadores de cualquier edad". Por su parte, Common Sense Media advierte sobre la violencia y la complejidad de la trama, pero reconoce su "atractivo multigeneracional".
Con 7 temporadas y 22 episodios cada una disponibles en Disney+, “Érase una vez” sigue siendo un refugio donde la fantasía se cruza con la vida real, recordándonos que los cuentos no solo sirven para soñar, sino para entender quiénes somos y cómo nos enfrentamos a nuestros propios desafíos.
