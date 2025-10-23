La impresionante miniserie que transforma lo que creías imposible

Pero lo que hace tan atractiva a esta serie es cómo logra que lo fantástico se sienta cercano, mostrando dilemas humanos a través de la magia. Cada episodio juega con el pasado de los personajes para explicar el presente y anticipar el futuro, provocando que cada decisión genere consecuencias inesperadas y mantenga al espectador pegado a la pantalla, tratando de desentrañar lo que se cuece en Storybrooke y más allá.

El multiverso de la fantasía adelantado a su época

Si hoy hablamos de universos compartidos, siendo más reconocido el Universo Cinematográfico de Marvel, "Érase una vez" ya lo venía haciendo desde 2011, y lo hacía de una manera mucho más emotiva de lo que se suele pensar. Sobre esto, Horowitz le contó a The Hollywood Reporter que querían "hacer un show que tuviera optimismo en su corazón", porque sentían "que había demasiada oscuridad en el mundo".

La serie muestra cómo cada decisión de un mundo repercute en otro, lo cual teje un multiverso donde todo está conectado, y eso años antes de que franquicias como Marvel llevaran la idea a nivel superproducción megamillonaria.

image La serie anticipó el concepto de multiverso mostrando cómo las decisiones afectan distintos mundos. Emma funciona como brújula emocional, humanizando la magia y conectando la fantasía con dilemas reales.

A nivel reseñas, la crítica coincidió en destacar la inteligencia de la serie: The Washington Post la definió como "una recompensa inteligentemente diseñada para los amantes de la fantasía, con la combinación perfecta de ingenio, acción y romance", mientras que SFgate señaló que "es al mismo tiempo familiar y lo suficientemente inteligente como para atraer a espectadores de cualquier edad". Por su parte, Common Sense Media advierte sobre la violencia y la complejidad de la trama, pero reconoce su "atractivo multigeneracional".

Con 7 temporadas y 22 episodios cada una disponibles en Disney+, “Érase una vez” sigue siendo un refugio donde la fantasía se cruza con la vida real, recordándonos que los cuentos no solo sirven para soñar, sino para entender quiénes somos y cómo nos enfrentamos a nuestros propios desafíos.

