La adictiva miniserie de 10 episodios que todos devoran en un día

Qué dice la crítica y por qué todos quieren ver la próxima temporada

La crítica coincide en que Extraños: Sangre de mi sangre logra algo difícil: ser una precuela que respeta la esencia del original, pero que se sostiene por sí misma, con identidad propia y un enfoque en personajes que antes eran secundarios.

Collider dice que es "una precuela apasionante, emotiva y adictiva que consigue todo lo que los fans han adorado desde el principio: un reparto y unas interpretaciones fenomenales, drama lleno de giros y romances épicos", mientras Variety subraya que conserva los elementos más queridos de Outlander, pero sin depender de ellos para existir. The Wrap, por su parte, resalta que "tras haber visto los seis episodios lanzados a la prensa, está claro que se deleita sin duda en su capacidad para ofrecer fanservice de 'Outlander'".

image La serie logra ser una precuela con identidad propia, respetando la esencia de Outlander. Con 91% en Rotten Tomatoes, la segunda temporada promete ser aún más intensa.

En números, la primera temporada se sostiene con 91% de aprobación en Rotten Tomatoes y 70 sobre 100 en Metacritic, reflejando tanto la aceptación crítica como la fidelidad del público más exigente.

Los actores ya adelantaron que la segunda temporada profundizará en algunos dilemas emocionales: Jeremy Irvine le habló a The Wrap sobre "conversaciones incómodas" entre Henry y Julia tras sus viajes en el tiempo, mientras que Hermione Corfield agrega que ellos tendrán que aprender a perdonarse y reconciliaciarse en su relación.

Con 10 episodios que no dan más de romance imposible, aventuras y vueltas dramáticas, Extraños: Sangre de mi sangre no solo mantiene viva la llama de la saga original, sino que logra que cada capítulo sorprenda, emocione y haga pensar en qué tan lejos estamos dispuestos a llegar por amor y familia, aún cuando el tiempo se interpone.

