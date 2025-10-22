Un secuestro en pleno vuelo pone a prueba cada decisión y cada minuto cuenta en esta miniserie de Apple TV+ cargada de tensión y estrategia como pocas veces se vio. Este thriller de 7 episodios te mantiene al borde del asiento, entre negociaciones desesperadas y un clima que no da respiro, haciendo que no puedas despegarte de la pantalla.
INTENSA Y PSICOLÓGICA
La miniserie de 7 episodios que te hace sentir la tensión en cada escena
Esta miniserie en Apple TV+ te mete en un avión secuestrado, con adrenalina pura en tiempo real y decisiones que pueden cambiarlo todo. Imperdible y atrapante.
Idris Elba en la miniserie de Apple TV+ que más atrapa
En Secuestro aéreo (o Hijack en su original), Idris Elba interpreta a Sam Nelson, un negociador empresarial que se ve obligado a usar toda su astucia cuando un grupo de secuestradores toma un vuelo de 7 horas de Dubái a Londres.
La serie, creada por George Kay y Jim Field Smith y disponible en Apple TV+, aprovecha el tiempo real para que la tensión crezca con cada minuto, y el resultado no es solo adrenalina: es un estudio de cómo la presión extrema transforma a las personas.
Nelson enfrenta a Stuart Atterton, el líder de los secuestradores interpretado por Neil Maskell, mientras lidia con la relación compleja con su ex esposa, Marsha, interpretada por Christine Adams.
Cada escena está pensada para generar un efecto casi cinematográfico: las decisiones de Sam, la manera en que se mueve en un espacio reducido y el uso del diálogo para negociar, muestran que este thriller no está simplemente por puro entretenimiento.
Según datos de The Hollywood Reporter, la primera temporada acumuló 357 millones de minutos vistos, convirtiéndose en uno de los pocos éxitos de Apple TV+ que entró en el Top 10 de la semana junto a Ted Lasso.
Elba había adelantado hace tiempo a CBR que la historia de Sam seguirá con una segunda temporada, Y aunque la serie es corta, con solo 7 episodios, cada uno tiene un ritmo que obliga a mantener la atención desde el despegue hasta el aterrizaje, en una bomba de tensión física, estrategia y psicología para los personajes.
Apple TV+ genera pasión y discusión en partes iguales
Mientras la crítica celebró el realismo y el ritmo de la serie, algunos espectadores cuestionaron ciertos huecos en la trama y situaciones poco creíbles. MicropsiaCine.com afirmó: "El guion está construido con todos los recursos clásicos del género pero con cierta potencia. Y, además, la serie tiene a Idris Elba, (...) Con esa carta ganadora todo es más fácil." Por su parte, Heaven of Horror destacó: "Idris Elba está increíble en el importantísimo papel protagonista (...) La serie consta de siete episodios y los querrás ver todos."
En Rotten Tomatoes, 90% de los críticos valoró positivamente la primera temporada, mientras que la aprobación del público quedó en 51%, un contraste de cómo Apple TV+ suele producir series muy cuidadas estéticamente y con historias exigentes que no siempre enganchan a todo el mundo.
Pero para quienes buscan algo adrenalínico e intenso, Secuestro aéreo es una experiencia imperdible, que demuestra que la plataforma no solo quiere competir con Netflix o Prime Video: quiere dejar su marca con historias intensas y medibles, como lo hizo con este thriller que ya tiene fecha confirmada para su segunda temporada.
