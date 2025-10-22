La miniserie de 7 episodios que te hace sentir la tensión en cada escena

Según datos de The Hollywood Reporter, la primera temporada acumuló 357 millones de minutos vistos, convirtiéndose en uno de los pocos éxitos de Apple TV+ que entró en el Top 10 de la semana junto a Ted Lasso.

Elba había adelantado hace tiempo a CBR que la historia de Sam seguirá con una segunda temporada, Y aunque la serie es corta, con solo 7 episodios, cada uno tiene un ritmo que obliga a mantener la atención desde el despegue hasta el aterrizaje, en una bomba de tensión física, estrategia y psicología para los personajes.

Apple TV+ genera pasión y discusión en partes iguales

Mientras la crítica celebró el realismo y el ritmo de la serie, algunos espectadores cuestionaron ciertos huecos en la trama y situaciones poco creíbles. MicropsiaCine.com afirmó: "El guion está construido con todos los recursos clásicos del género pero con cierta potencia. Y, además, la serie tiene a Idris Elba, (...) Con esa carta ganadora todo es más fácil." Por su parte, Heaven of Horror destacó: "Idris Elba está increíble en el importantísimo papel protagonista (...) La serie consta de siete episodios y los querrás ver todos."

image La crítica elogió la serie por su ritmo y su realismo, mientras el público criticó los huecos en el guion. Aun así, se destaca por la tensión, la estrategia y sus personajes complejos.

En Rotten Tomatoes, 90% de los críticos valoró positivamente la primera temporada, mientras que la aprobación del público quedó en 51%, un contraste de cómo Apple TV+ suele producir series muy cuidadas estéticamente y con historias exigentes que no siempre enganchan a todo el mundo.

Pero para quienes buscan algo adrenalínico e intenso, Secuestro aéreo es una experiencia imperdible, que demuestra que la plataforma no solo quiere competir con Netflix o Prime Video: quiere dejar su marca con historias intensas y medibles, como lo hizo con este thriller que ya tiene fecha confirmada para su segunda temporada.

