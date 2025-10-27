Volver a casa puede ser más peligroso de lo que parece, sobre todo cuando los secretos de tu familia amenazan con salir a la luz y los recuerdos enterrados no te dejan en paz. Esta miniserie de Prime Video te mete una tensión constante en un thriller que mantiene al espectador pegado a la pantalla desde el primer episodio.
ENGANCHA HASTA EL FINAL
Esta miniserie de 6 episodios es imperdible y ya está entre lo más visto
Una miniserie de Prime Video, que mete terror y secretos familiares, se estrenó hace días y todos la están viendo. No vas a despegarte de la pantalla.
La miniserie de Prime Video que no podés dejar de mirar
"Lazarus" ya empezó a moverse fuerte en Prime Video y, pese a haber debutado hace apenas unos días, según FlixPatrol ya se ubica entre los programas más vistos, ocupando el puesto número tres detrás de "Gen V" y "Allen Iv3rson".
La historia sigue a Laz (Sam Claflin), un psiquiatra forense que vuelve a la casa de su familia tras la muerte de su padre, interpretado por Bill Nighy, y se encuentra con cosas que no deberían salir a la luz mientras investiga viejos asesinatos sin resolver. La serie se completa con Alexandra Roach como Jenna Lazarus, además de personajes como Bella (Karla Crome) y la detective Alison Brown (Kate Ashfield), quienes hacen que cada episodio, aunque breve, deje una sensación incómoda y de intriga que no se disipa con facilidad.
El guion, escrito por Harlan Coben y Danny Brocklehurst, juega con lo sobrenatural sin perder de vista el conflicto humano, lo que permite que la serie se mueva en un terreno donde los secretos familiares se sienten tan amenazantes como los crímenes que Laz investiga.
Cada escena está construida para que el espectador sienta que algo podría explotar en cualquier momento, y la actuación de Claflin, que viene de proyectos exitosos como "Daisy Jones & the Six", sostiene el hilo conductor sin que nunca decaiga el suspenso.
Thriller dividido: lo que dicen los críticos
La crítica ya se expresó y no dejó dudas de que "Lazarus" genera sensaciones encontradas. Collider la definió así: "A menudo tensa, se mantiene siempre fresca y novedosa gracias a un aluvión de piezas móviles que, en su mayoría, funcionan", mientras que The Independent destacó que es "Extraña, tonta y vergonzosamente convincente (...) Lo nuevo de Harlan Coben se adentra en los dominios de lo sobrenatural, pero es tan deliciosa como sus anteriores trabajos".
Por otro lado, en Rotten Tomatoes la miniserie tiene un 42% de aprobación, por lo que no todos la reciben igual, pero esa mezcla de misterio, terror y drama familiar parece ser justamente su mayor atractivo, sobre todo para quienes buscan un thriller que no se contente con resolver un caso en una hora y que deje ecos inquietantes después de los créditos.
En definitiva, "Lazarus" es una serie que juega con luces y sombras, donde cada secreto familiar se siente como una amenaza latente y cada investigación deja preguntas que no se quieren responder. Disponible en Prime Video, sus 6 episodios logran mantener al espectador en tensión constante, con un cierre que, aunque resuelva la trama principal, deja más preguntas que certezas, convirtiendo a esta miniserie en una de las apuestas más interesantes del catálogo actual.
