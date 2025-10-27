Esta miniserie de 6 episodios es imperdible y ya está entre lo más visto

Thriller dividido: lo que dicen los críticos

La crítica ya se expresó y no dejó dudas de que "Lazarus" genera sensaciones encontradas. Collider la definió así: "A menudo tensa, se mantiene siempre fresca y novedosa gracias a un aluvión de piezas móviles que, en su mayoría, funcionan", mientras que The Independent destacó que es "Extraña, tonta y vergonzosamente convincente (...) Lo nuevo de Harlan Coben se adentra en los dominios de lo sobrenatural, pero es tan deliciosa como sus anteriores trabajos".

image La miniserie genera opiniones divididas: algunos destacan su tensión y originalidad, otros critican su aceptación limitada. Aun así, mantiene al espectador atrapado con misterio y suspenso constante.

Por otro lado, en Rotten Tomatoes la miniserie tiene un 42% de aprobación, por lo que no todos la reciben igual, pero esa mezcla de misterio, terror y drama familiar parece ser justamente su mayor atractivo, sobre todo para quienes buscan un thriller que no se contente con resolver un caso en una hora y que deje ecos inquietantes después de los créditos.

En definitiva, "Lazarus" es una serie que juega con luces y sombras, donde cada secreto familiar se siente como una amenaza latente y cada investigación deja preguntas que no se quieren responder. Disponible en Prime Video, sus 6 episodios logran mantener al espectador en tensión constante, con un cierre que, aunque resuelva la trama principal, deja más preguntas que certezas, convirtiendo a esta miniserie en una de las apuestas más interesantes del catálogo actual.

Embed

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La impresionante miniserie que transforma lo que creías imposible

La miniserie de 7 episodios que te hace sentir la tensión en cada escena

La nueva miniserie de 8 episodios que se lleva todos los elogios

La adictiva miniserie de 10 episodios que todos devoran en un día