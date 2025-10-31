La impactante miniserie de 8 episodios que no vas a poder dejar este finde

Qué dicen los críticos de este thriller de Apple TV+

Las reseñas hasta ahora muestran entusiasmo pero también reservas. ScreenRant destaca: "Nada se apresura ni se omite, y las emociones, aunque sutiles, resultan mucho más tensas gracias al ritmo constante de la serie". Collider, por su parte, la califica con un sólido 8/10: "Con Thompson y Wilson logrando que cada silencio esté lleno de significado, es un thriller inteligente, elegante, deliciosamente retorcido sin olvidar su lado humano".

image La crítica celebra la química de Emma Thompson y Ruth Wilson y el ritmo sostenido de la historia. También coinciden en que la serie entretiene y engancha.

Algunos críticos señalan que ciertos giros pueden resultar previsibles o incluso algo forzados, y hay quienes cuestionan el enfoque feminista de la historia, pero incluso esas voces coinciden en que la serie entretiene y mantiene al espectador enganchado. Heaven of Horror resalta el trabajo del dúo principal: "Emma Thompson y Ruth Wilson protagonizan esta serie de Apple TV+, y están magníficas. De verdad, ver a estas dos (tanto separadas como juntas) fue brillante".

Con solo 8 episodios, Down Cemetery Road demuestra que se puede hacer un thriller que respete la inteligencia del público, mantenga tensión constante y se apoye en actuaciones de primer nivel. Es una apuesta sólida de Apple TV+ que, además, permite disfrutar de un misterio con ritmo propio, personajes interesantes y una escritura que no subestima al espectador.

