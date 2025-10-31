urgente24
La impactante miniserie de 8 episodios que no vas a poder dejar este finde

Esta nueva miniserie de Apple TV+ va a atraparte todo el fin de semana: un misterio imperdible con actuaciones fenomenales que te dejan pegado sin respiro.

31 de octubre de 2025 - 10:00
Por GERMÁN MOLKUC

Esta nueva miniserie que abunda en suspenso y misterio llega para sacudir la calma de los barrios tranquilos, con una historia a pura desaparición, explosiones y secretos que no te dejan respirar. Este thriller de 8 episodios ya está disponible en Apple TV+, y se sostiene con actuaciones que dejan marca y sorpresas que mantienen a cualquiera enganchado.

Una investigadora que no deja cabos sueltos en esta nueva miniserie

La serie en cuestión se titula Down Cemetery Road: El misterio de Oxford (o en inglés simplemente Down Cemetery Road) y su trama gira en torno a Sarah Tucker (Ruth Wilson), una mujer que se ve obligada a buscar ayuda profesional después de que una explosión y la desaparición de una nena sacuden su bariio, y Zoë Boehm (Emma Thompson), la investigadora que toma el caso y despliega todo su talento para desentrañar lo que a simple vista parece inexplicable.

La historia, basada en la novela de 2003 de Mick Herron y adaptada por Morwenna Banks, logra equilibrar el suspenso clásico británico con un enfoque moderno y detallista: cada episodio, aunque breve, está diseñado para que el espectador no pierda ni un segundo de la intriga.

Seguir leyendo

image
Una mujer contrata a una investigadora tras una explosión y la desaparición de una nena, desatando un misterio en un barrio inglés. La serie abunda en el suspenso británico clásico con vueltas modernas y detallistas.

La serie se sostiene por su trama y también por la química entre sus protagonistas: Thompson y Wilson ya habían trabajado juntas en El sueño de Walt, y acá vuelven a demostrar que cada mirada, cada silencio y cada gesto suma a la tensión del relato, sin necesidad de efectos ni exageraciones.

Además, Herron, famoso por su saga Slough House que inspiró Caballos lentos en Apple TV+, consigue que esta adaptación de la saga Zoë Boehm tenga identidad propia, con un tono elegante, enredado y con la sensación de que cada detalle tiene un propósito, incluso cuando la historia toma giros inesperados.

Qué dicen los críticos de este thriller de Apple TV+

Las reseñas hasta ahora muestran entusiasmo pero también reservas. ScreenRant destaca: "Nada se apresura ni se omite, y las emociones, aunque sutiles, resultan mucho más tensas gracias al ritmo constante de la serie". Collider, por su parte, la califica con un sólido 8/10: "Con Thompson y Wilson logrando que cada silencio esté lleno de significado, es un thriller inteligente, elegante, deliciosamente retorcido sin olvidar su lado humano".

image
La crítica celebra la química de Emma Thompson y Ruth Wilson y el ritmo sostenido de la historia. También coinciden en que la serie entretiene y engancha.

Algunos críticos señalan que ciertos giros pueden resultar previsibles o incluso algo forzados, y hay quienes cuestionan el enfoque feminista de la historia, pero incluso esas voces coinciden en que la serie entretiene y mantiene al espectador enganchado. Heaven of Horror resalta el trabajo del dúo principal: "Emma Thompson y Ruth Wilson protagonizan esta serie de Apple TV+, y están magníficas. De verdad, ver a estas dos (tanto separadas como juntas) fue brillante".

Con solo 8 episodios, Down Cemetery Road demuestra que se puede hacer un thriller que respete la inteligencia del público, mantenga tensión constante y se apoye en actuaciones de primer nivel. Es una apuesta sólida de Apple TV+ que, además, permite disfrutar de un misterio con ritmo propio, personajes interesantes y una escritura que no subestima al espectador.

