Esta nueva miniserie que abunda en suspenso y misterio llega para sacudir la calma de los barrios tranquilos, con una historia a pura desaparición, explosiones y secretos que no te dejan respirar. Este thriller de 8 episodios ya está disponible en Apple TV+, y se sostiene con actuaciones que dejan marca y sorpresas que mantienen a cualquiera enganchado.
INSANAMENTE ADICTIVA
La impactante miniserie de 8 episodios que no vas a poder dejar este finde
Esta nueva miniserie de Apple TV+ va a atraparte todo el fin de semana: un misterio imperdible con actuaciones fenomenales que te dejan pegado sin respiro.
Una investigadora que no deja cabos sueltos en esta nueva miniserie
La serie en cuestión se titula Down Cemetery Road: El misterio de Oxford (o en inglés simplemente Down Cemetery Road) y su trama gira en torno a Sarah Tucker (Ruth Wilson), una mujer que se ve obligada a buscar ayuda profesional después de que una explosión y la desaparición de una nena sacuden su bariio, y Zoë Boehm (Emma Thompson), la investigadora que toma el caso y despliega todo su talento para desentrañar lo que a simple vista parece inexplicable.
La historia, basada en la novela de 2003 de Mick Herron y adaptada por Morwenna Banks, logra equilibrar el suspenso clásico británico con un enfoque moderno y detallista: cada episodio, aunque breve, está diseñado para que el espectador no pierda ni un segundo de la intriga.
La serie se sostiene por su trama y también por la química entre sus protagonistas: Thompson y Wilson ya habían trabajado juntas en El sueño de Walt, y acá vuelven a demostrar que cada mirada, cada silencio y cada gesto suma a la tensión del relato, sin necesidad de efectos ni exageraciones.
Además, Herron, famoso por su saga Slough House que inspiró Caballos lentos en Apple TV+, consigue que esta adaptación de la saga Zoë Boehm tenga identidad propia, con un tono elegante, enredado y con la sensación de que cada detalle tiene un propósito, incluso cuando la historia toma giros inesperados.
Qué dicen los críticos de este thriller de Apple TV+
Las reseñas hasta ahora muestran entusiasmo pero también reservas. ScreenRant destaca: "Nada se apresura ni se omite, y las emociones, aunque sutiles, resultan mucho más tensas gracias al ritmo constante de la serie". Collider, por su parte, la califica con un sólido 8/10: "Con Thompson y Wilson logrando que cada silencio esté lleno de significado, es un thriller inteligente, elegante, deliciosamente retorcido sin olvidar su lado humano".
Algunos críticos señalan que ciertos giros pueden resultar previsibles o incluso algo forzados, y hay quienes cuestionan el enfoque feminista de la historia, pero incluso esas voces coinciden en que la serie entretiene y mantiene al espectador enganchado. Heaven of Horror resalta el trabajo del dúo principal: "Emma Thompson y Ruth Wilson protagonizan esta serie de Apple TV+, y están magníficas. De verdad, ver a estas dos (tanto separadas como juntas) fue brillante".
Con solo 8 episodios, Down Cemetery Road demuestra que se puede hacer un thriller que respete la inteligencia del público, mantenga tensión constante y se apoye en actuaciones de primer nivel. Es una apuesta sólida de Apple TV+ que, además, permite disfrutar de un misterio con ritmo propio, personajes interesantes y una escritura que no subestima al espectador.
