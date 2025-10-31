Juego de las importaciones: El Gobierno recorta impuestos a juguetes extranjeros

En el caso de una muñeca de una franquicia que se vende a $50.000 en Argentina, en Brasil cuesta $35.000 (30% más barato), en Colombia, $40.000 (20% menos) y en Chile, $45.000 (10% menos). Incluso juguetes que no pertenecen a franquicias internacionales, como patines infantiles de similares características, que en Argentina cuestan $87.000, en Brasil, Chile y Colombia se consiguen por valores cercanos a los $50.000 (42,5% más baratos)", indicaron desde Comercio.

Además, la disposición actualiza la Lista Nacional de Excepciones, incluyendo todo un espectro de productos a batería.

Además, la disposición actualiza la Lista Nacional de Excepciones, incluyendo todo un espectro de productos a batería.

Ahora incluye las baterías con acumuladores interconectados de hasta 18 módulos y de tensión máxima de hasta 2.500 V por módulo, con un arancel de importación del 0%. El objetivo es facilitar el desarrollo de proyectos energéticos y alinear la descripción arancelaria de las baterías con la disponibilidad internacional de este tipo de equipos, en el marco de la Convocatoria Abierta Nacional e Internacional "Almacenamiento AlmaGBA", aseguraron.

Jugueterías complicadas

El contexto de frío económico empujó a un cambio en la tendencia de consumo dirigida a los niños. Pro primera vez en muchos años, el Día del Niño en Argentina estuvo dominado por la compra de ropa y no por juguetes, en una fecha que supone el fomento del comercio en jugueterías.

Al respecto, la consultora Focus Market proyectó ese desplazamiento con indumentaria ocupando uno de cada tres regalos, y dejando a los juguetes en un segundo plano.

Juguetes 2P Complicadas las ventas y entran más importaciones.

