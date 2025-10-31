La Secretaría de Industria y Comercio anunció una nueva quita de impuestos para importaciones. En esta ocasión, la medida fue apuntada a la categoría de juguetes, cuya alícuota se disminuyó de 35% a 20% con el objetivo declarado de empujar los precios del mercado hacia abajo.
Juego de las importaciones: El Gobierno recorta impuestos a juguetes extranjeros
El Gobierno sumó un nuevo anuncio pro importaciones. Juguetes fabricados afuera con menos carga impositiva.
Según la disposición, el alcance de la exención se da en al menos 14 categorías de juguetes que ahora entrarán al país con un precio más competitivo. Entre ellos, triciclos, patinetas, bloques de construcción para niños, muñecos y muñecas, entre otros.
Además, el Ministerio de Economía señaló que el mercado de juguetes en Argentina es el más caro de la región en comparación con otros países vecinos. En diversas categorías, los precios locales superan en hasta un 60% a las ofertas de otros integrantes del Mercosur, lo cual quita acceso a estos productos, principalmente destinados al fomento de la infancia.
Precios en la región, con importaciones más baratas
"En una comparativa regional, se observa que Argentina es el país con los juguetes más caros. Por ejemplo, el mismo modelo de muñeco transformable de una franquicia internacional cuesta $60.000 en Argentina, mientras que el precio de ese mismo juguete en Colombia es de cerca de $40.000 (33% más barato), en Brasil y Chile, $20.000 (67% más barato) y en México, $15.000 (75% más barato). Los resultados son similares si se comparan bloques de construcción para niños. El mismo modelo que en Argentina se consigue por $50.000, cuesta entre $25.000 (50% más barato) y $35.000 (30% más barato) en Chile, México y Colombia.
En el caso de una muñeca de una franquicia que se vende a $50.000 en Argentina, en Brasil cuesta $35.000 (30% más barato), en Colombia, $40.000 (20% menos) y en Chile, $45.000 (10% menos). Incluso juguetes que no pertenecen a franquicias internacionales, como patines infantiles de similares características, que en Argentina cuestan $87.000, en Brasil, Chile y Colombia se consiguen por valores cercanos a los $50.000 (42,5% más baratos)", indicaron desde Comercio.
Además, la disposición actualiza la Lista Nacional de Excepciones, incluyendo todo un espectro de productos a batería.
Jugueterías complicadas
El contexto de frío económico empujó a un cambio en la tendencia de consumo dirigida a los niños. Pro primera vez en muchos años, el Día del Niño en Argentina estuvo dominado por la compra de ropa y no por juguetes, en una fecha que supone el fomento del comercio en jugueterías.
Al respecto, la consultora Focus Market proyectó ese desplazamiento con indumentaria ocupando uno de cada tres regalos, y dejando a los juguetes en un segundo plano.
