La miniserie de 5 capítulos perfecta para ver este fin de semana

Amy Amatangelo de Paste Magazine sumó otro punto clave: "La fuerza de 'Candy' radica en que se trata de un viejo crimen del que sabemos muy poco (...) La serie te dejará con más preguntas que respuestas, hasta el remate final". Y ese es justamente el gancho que te mantiene episodio tras episodio.

image "Candy: Una historia de pasión y crimen", disponible en Disney+.

En definitiva, si te gustan las historias perturbadoras basadas en hechos reales, si disfrutás del suspenso que te retuerce el estómago y si querés ver cómo Jessica Biel se transforma completamente en un personaje escalofriante, esta serie es para vos. El fin de semana está a la vuelta de la esquina. ¿Te animás a conocer la verdadera historia de Candy Montgomery?

