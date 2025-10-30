Disney+ esconde entre su catálogo una miniserie que te va a dejar hipnotizado frente a la pantalla durante cinco episodios de casi una hora cada uno. Se trata de "Candy: Una historia de pasión y crimen", estrenada en 2022, y te adelanto algo: no es para ver un domingo a la tarde con mate y facturas. Esta producción te mete de lleno en uno de esos casos reales que parecen sacados de una novela negra, pero que efectivamente ocurrieron.
"SIMPLEMENTE FASCINANTE"
La miniserie de 5 capítulos perfecta para ver este fin de semana
Ama de casa, madre ejemplar y vecina modelo, hasta que la rutina empieza a quebrarla. La miniserie de Disney+ que reconstruye un caso que marcó a los años 80.
La propuesta nace de la mente de Nick Antosca y Robin Veith, quienes decidieron reconstruir un episodio que sacudió a Estados Unidos en los ochenta. El elenco no se queda atrás: Jessica Biel encabeza el reparto junto a Melanie Lynskey, Pablo Schreiber, Timothy Simons, Raúl Esparza, Sharon Morris, Dash McCloud y Aven Lotz.
¿De qué trata? Candy Montgomery es, a simple vista, la mujer perfecta. Ama de casa ejemplar en 1980, con un marido estable, dos hijos adorables y una casa impecable. Todo parece sacado de un catálogo. Pero detrás de esa fachada impecable se esconde algo perturbador. Porque sí, la protagonista buscaba escapar de esa vida demasiado correcta, demasiado predecible.
Sin embargo, la presión de mantener las apariencias comienza a ahogarla desde adentro. Sus acciones gritan desesperación, un pedido de auxilio disfrazado de rebeldía. Todo se desmorona cuando alguien le exige silencio. Lo que viene después es un desenlace brutal, violento y definitivamente mortal.
Jessica Biel y la miniserie que arrasa entre los críticos
La crítica internacional no tardó en hacer su devolución. Álvaro Cueva, desde Diario Milenio, destacó: "La historia está planteada con una maestría admirable. Las actuaciones son de concurso, memorables. Y todo el tema de los valores de producción de época está resuelto como en las mejores series dramatizadas del mundo". Por su parte, Adam Lock de Ready Steady Cut fue directo al hueso: "Jessica Biel enerva como el personaje titular de esta retorcida historia de asesinato suburbano (...) Un relato realmente fascinante de lo que podrías archivar en la categoría de 'más extraño que la ficción'".
Amy Amatangelo de Paste Magazine sumó otro punto clave: "La fuerza de 'Candy' radica en que se trata de un viejo crimen del que sabemos muy poco (...) La serie te dejará con más preguntas que respuestas, hasta el remate final". Y ese es justamente el gancho que te mantiene episodio tras episodio.
En definitiva, si te gustan las historias perturbadoras basadas en hechos reales, si disfrutás del suspenso que te retuerce el estómago y si querés ver cómo Jessica Biel se transforma completamente en un personaje escalofriante, esta serie es para vos. El fin de semana está a la vuelta de la esquina. ¿Te animás a conocer la verdadera historia de Candy Montgomery?
