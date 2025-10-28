La miniserie de 8 capítulos que todos ven en su día libre

Amanda Seyfried te va a hacer creer en una estafadora. Y lo peor de todo: vas a entender por qué ella también creyó en su propia mentira. "The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes" es esa miniserie que llegó a Disney+ en 2022 y que, lejos de quedar en el olvido, sigue generando conversaciones acaloradas sobre hasta dónde puede llegar la ambición disfrazada de innovación.
Hablamos de ocho episodios que duran alrededor de 50 minutos cada uno, pero que se devoran como si fueran la mitad. Elizabeth Meriwether construyó un thriller psicológico envuelto en drama, donde cada capítulo te arrastra más profundo hacia el abismo de una de las estafas más descaradas que vio el mundo empresarial moderno. Porque sí, esto no es ficción pura: lo que vas a ver pasó de verdad.
La protagonista es Elizabeth Holmes, interpretada magistralmente por Seyfried, quien logra capturar esa mezcla inquietante entre genialidad y delirio. Holmes fundó Theranos, una startup que prometía nada menos que transformar la medicina tal como la conocemos. Su propuesta sonaba casi mágica: realizar prácticamente cualquier análisis de sangre con apenas una gota extraída de un dedo. Colesterol, diabetes, cáncer... todo detectado con un método revolucionario que, según ella, funcionaba a la perfección. Inversores, magnates y figuras políticas cayeron rendidos ante su discurso. El problema es que nada de eso era cierto.
Esta miniserie te muestra el vertiginoso ascenso de Holmes hasta convertirse en la multimillonaria más joven de Estados Unidos, pero también su caída estrepitosa cuando la verdad comenzó a filtrarse.
Amanda Seyfried brilla como protagonista en esta miniserie
El elenco que acompaña a Seyfried es de primer nivel: Utkarsh Ambudkar, Laurie Metcalf, William H. Macy, Michael Ironside, Stephen Fry, Elizabeth Marvel y Anne Archer dan vida a personajes que van desde cómplices involuntarios hasta voces disidentes que intentaron frenar el desastre.
La crítica especializada no escatimó en elogios. Peter Travers de ABC News fue contundente: "'The Dropout' es muy adictiva desde la primera escena hasta la última (...) Su historia con moraleja es más que recomendable, es un regalo". Por su parte, Robert Brian Taylor de Collider destacó que "está hecha con suficientes elementos sólidos como para que cualquier espectador encuentre en ella algo que le atraiga". Mientras que, Caroline Framke de Variety, subrayó que la producción "crea un retrato agudo de una mujer desconcertante que no excusa sus acciones, sino que las hace más entendibles".
Pero ¿Por qué seguimos hablando de esta miniserie tres años después? La respuesta es más que simple, porque toca una fibra sensible como la línea sumamente delgada entre la visión emprendedora y el fraude consciente. Porque nos recuerda que detrás de cada gran promesa tecnológica hay personas reales que pueden resultar dañadas. Y porque, seamos sinceros, ver cómo se construye y derrumba un imperio de mentiras es adictivo de una manera casi culposa. Pero, mejor dale play y comprobalo vos mismo.
------------------------
Más contenido en Urgente24
La última actualización de Cuenta DNI que arrasa entre los usuarios
A Nancy Pazos no la apoyan ni sus hijos: Qué dijo uno de ellos
La película de 1 hora y 40 con un final imposible de adivinar
Chau Guido Kaczka: El Trece quiere rating y no importa a quién tenga que traer para conseguirlo