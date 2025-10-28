La miniserie de 8 capítulos que todos ven en su día libre

La crítica especializada no escatimó en elogios. Peter Travers de ABC News fue contundente: "'The Dropout' es muy adictiva desde la primera escena hasta la última (...) Su historia con moraleja es más que recomendable, es un regalo". Por su parte, Robert Brian Taylor de Collider destacó que "está hecha con suficientes elementos sólidos como para que cualquier espectador encuentre en ella algo que le atraiga". Mientras que, Caroline Framke de Variety, subrayó que la producción "crea un retrato agudo de una mujer desconcertante que no excusa sus acciones, sino que las hace más entendibles".

image "The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes", disponible en Disney+.

Pero ¿Por qué seguimos hablando de esta miniserie tres años después? La respuesta es más que simple, porque toca una fibra sensible como la línea sumamente delgada entre la visión emprendedora y el fraude consciente. Porque nos recuerda que detrás de cada gran promesa tecnológica hay personas reales que pueden resultar dañadas. Y porque, seamos sinceros, ver cómo se construye y derrumba un imperio de mentiras es adictivo de una manera casi culposa. Pero, mejor dale play y comprobalo vos mismo.

