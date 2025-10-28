"Kirchnerismo nunca más": La bofetada al peronismo que lo obliga a 'renacer' si quiere volver al poder

El fantasma del techo electoral se agitó en el peronismo nuevamente cuando el PJ en todas sus variantes acumuló apenas el 31% en todo el país en las elecciones del domingo, la cifra más baja para una elección legislativa desde 2009, cuando obtuvo el 29% a nivel nacional.

Hay que incorporar un matiz: entonces el peronismo estaba dividido, con la facción oficial dominada por el kirchnerismo. El resultado del domingo se le computa a un peronismo unificado entre casi todas sus tribus, pero en el que la predominancia sigue siendo la del sector que responde a CFK, aun detenida cumpliendo una condena por corrupción.

¿Por qué ganó LLA el 26-O? Una encuesta de PollData, la firma de Celia Kleiman, revela que el motivo principal de los votantes para apoyar a Javier Milei fue su rechazo a un "regreso del kirchnerismo", que fue una de las banderas que alzó el gobierno libertario en la campaña.

En la pregunta que se podía elegir más de una respuesta a la vez, se impuso la opción "kirchnerismo nunca más" con el 47%, seguido de "El gobierno necesita más tiempo..." (44%) y de "Estamos hartos de los políticos de siempre", entre otros.

IMG-20251028-WA0013 La encuesta de PollData.

La hegemonía que aún mantiene el kirchnerismo y que impide la renovación de caras y propuestas es lo que estaría limitando las posibilidades del peronismo de generar expectativas como opción de poder luego de la traumática experiencia del gobierno del Frente de Todos, que terminó con 200% de inflación.

La reconstrucción debe apuntar a ganar en primera vuelta en 2027. Pero no lo podrá hacer si no vuelve a "enamorar" a una buena parte de la sociedad que hoy le da la espalda por el recuerdo del ciclo anterior.

Es una incógnita cómo puede ocurrir eso cuando el espacio está cruzado por los enfrentamientos internos. Cristina y Máximo Kirchner intentan cargarle la derrota del domingo en la provincia de Buenos Aires a Axel Kicillof.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mayrasmendoza/status/1982597287525466512&partner=&hide_thread=false Gracias #Quilmes por votar con sentimiento nacional y por ser parte de la defensa del país. Gracias por no perder la solidaridad y la empatía con los jubilados, las personas con discapacidad, las mujeres, lxs niñxs y el pueblo trabajador.



El conurbano va a salvar a La Patria y… pic.twitter.com/ADRwL3qtkf — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) October 26, 2025

La recriminan al gobernador haber desdoblado la elección local (que se realizó el 07/09) por lo que en este turno los intendentes no se habrían comprometido de la misma forma que aquella vez, cuando incluso muchos de ellos encabezaron sus listas municipales y lograron una victoria arrolladora en toda la provincia.

Desde La Plata se defienden y aseguran que el el 26-O la lógica era nacional y que el resultado no habría sido distinto, con el agravante de que se habría arrastrado a la derrota a los intendentes, complicando los concejos deliberantes así como las cámaras de la Legislatura. Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof, reivindicó la separación de los comicios que permitieron, dijo, obtener una mayoría oficialista en la legislatura provincial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiolared/status/1983135710057037859&partner=&hide_thread=false #Vilouta910 |@Carli_Bianco : “No compartimos la opinión de Mayra Mendoza, con la decisión de Kicillof de desdoblar ganamos cómodamente en septiembre ” con @pviloutaoficial | AM 910 — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) October 28, 2025

Cuando Néstor Kirchner fue derrotado por Francisco de Narváez (en alianza con el PRO) en 2009, su movimiento inmediato fue renunciar a la presidencial del PJ nacional.

16 años después, la presidente del partido es su viuda, Cristina Kirchner, aunque con el mandato suspendido por la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por defraudación al Estado en la causa 'Vialidad'.

Consumada la derrota, la exPresidente apareció bailando en el balcón de su arresto domiciliario, en San José 1111, en la Capital Federal, como si festejara la caída de sus rivales internos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarnavalStream/status/1982624799756284330&partner=&hide_thread=false #Elecciones2025 | A pesar de los resultados, Cristina Kirchner salió al balcón de San José 1111 a bailar.



"Está muy mal lo que está haciendo, se siente por encima del peronismo", analizó @vivicanosaok en #EleccionesCarnaval y agregó: "Está festejando que le ganó a Axel Kicillof" pic.twitter.com/EoPqPy4yiP — Carnaval Stream (@CarnavalStream) October 27, 2025

Muchos peronistas enfurecieron y se preguntan si, al menos como gesto, la conducción interina del Partido Justicialista debería convocar a elecciones para renovar y traer mejores ideas de cara a la elección presidencial que será en 2 años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aleberco/status/1983249072401088977&partner=&hide_thread=false La sorpresa del co-secretario general de la CGT, Héctor Daer, cuando vio a Cristina bailando en el balcón. pic.twitter.com/cENdQzN1yw — Alejandro Bercovich (@aleberco) October 28, 2025

En este escenario, se vuelve imprescindible una reconstrucción -otros creen que debería ser un "renacimiento"- que tienda a lograr los apoyos necesarios para que el peronismo sea una alternativa que gane en primera vuelta y no esté condenado a morir otra vez en un balotaje.

Más contenido de Urgente24

En la Argentina color violeta, bajar la tasa de interés para aliviar la recesión

Arranca el escrutinio definitivo (y algunos se ilusionan): 8 provincias en la mira

Empoderado, Javier Milei sale a buscar 'heridos' para su 2.0

Bloomberg dice que la euforia de Javier Milei choca con la realidad