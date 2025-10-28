La Corte sienta a 2 provincias y al Gobierno por reclamos de $600 mil millones

Para Entre Ríos, en tanto, la convocatoria es para el miércoles 12/11.

El reclamo fue presentado en abril de 2024 por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal de Estado Julio César Rodríguez Signes. Allí se reclama el pago de $154.606 millones, monto calculado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones como deuda acumulada.

El tribunal resolvió correr traslado de la demanda al Estado Nacional por 60 días y librar oficio al Ministerio de Trabajo. También se comunicará la decisión al procurador General Eduardo Casal.

audiencia entre rios

El reclamo se basa en compromisos asumidos en el Consenso Fiscal de 2017, que preveía partidas presupuestarias actualizadas, anticipos automáticos y un sistema simplificado de información sobre las cajas provinciales no transferidas. Según Entre Ríos, esos compromisos no se cumplieron, lo que generó un déficit en su caja previsional.

Frigerio es uno de los gobernadores que se aliaron electoralmente con Javier Milei y obtuvo una contundente victoria en las elecciones del domingo en su provincia.

