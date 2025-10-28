AUDIENCIAS
La Corte sienta a 2 provincias y al Gobierno por reclamos de $600 mil millones
La Corte Suprema convocó a audiencias de conciliación entre el Estado nacional y La Pampa, por un lado, y Entre Ríos, por el otro por deudas previsionales
En el primer caso, la audiencia está convocada para el miércoles 05/11. El gobierno de Sergio Ziliotto estima que la deuda de la ANSeS en $400 mil millones.
La Pampa había dado a conocer justo este martes por la mañana la presentación de una medida cautelar para que la Corte obligara al Estado Nacional a cubrir el déficit previsional.
“Insistiremos en la legalidad de nuestro reclamo y la necesidad urgente de recuperar recursos que nos pertenecen y que el Gobierno nacional nos niega”, sostuvo Ziliotto, uno de los peronistas que ganó en su provincia en las elecciones legislativas, tras conocerse la convocatoria de la Corte.
La administración provincial había presentado una cautelar urgente ante la Corte Suprema por las complicaciones que sufre en materia de financiamiento debido al déficit que provocaron los recortes de aportes correspondientes al Estado nacional desde que asumió el gobierno de Javier Milei.
Para Entre Ríos, en tanto, la convocatoria es para el miércoles 12/11.
El reclamo fue presentado en abril de 2024 por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal de Estado Julio César Rodríguez Signes. Allí se reclama el pago de $154.606 millones, monto calculado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones como deuda acumulada.
El tribunal resolvió correr traslado de la demanda al Estado Nacional por 60 días y librar oficio al Ministerio de Trabajo. También se comunicará la decisión al procurador General Eduardo Casal.
El reclamo se basa en compromisos asumidos en el Consenso Fiscal de 2017, que preveía partidas presupuestarias actualizadas, anticipos automáticos y un sistema simplificado de información sobre las cajas provinciales no transferidas. Según Entre Ríos, esos compromisos no se cumplieron, lo que generó un déficit en su caja previsional.
Frigerio es uno de los gobernadores que se aliaron electoralmente con Javier Milei y obtuvo una contundente victoria en las elecciones del domingo en su provincia.
Más contenido de Urgente24
Empoderado, Javier Milei sale a buscar 'heridos' para su 2.0
"Kirchnerismo nunca más": La bofetada al peronismo que lo obliga a 'renacer' si quiere volver al poder
Arranca el escrutinio definitivo (y algunos se ilusionan): 8 provincias en la mira