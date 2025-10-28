Ricardo Bochini se refirió al presente de Racing y sus posibilidades en la Copa Libertadores. En la previa del partido ante Flamengo, en el que la Academia deberá revertir el 0-1 que se trajo desde Brasil, la leyenda de Independiente se mostró escéptico.
Bochini no le ve chance a Racing y los hinchas explotaron, pero tiene mucha razón
Ricardo Bochini, leyenda de Independiente, opinó sobre las posibilidades de Racing ante Flamengo en Copa Libertadores. ¿Tan errado estuvo?
Racing jugará este miércoles 29/10 el que probablemente sea el partido más importante de los últimos 24 años, sacando la final de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. No será una tarea fácil, porque debe dar vuelta el resultado con el que se volvió del Estadio Maracaná, la semana pasada.
Aunque Flamengo demostró tener flaquezas no resueltas y fáciles de vulnerar, es uno de los cucos de esta Copa Libertadores. Junto a Palmeiras, es uno de los grandes candidatos a ganar el certamen gracias a sus sólidos planteles.
Ricardo Bochini, que demostró una honestidad brutal sobre las posibilidades de Racing, también hizo énfasis en esas falencias del Fla.
Ricardo Bochini: "Racing por ahí lo da vuelta por el fútbol es así, pero no con juego"
"A Racing lo veo un equipo corredor, que mete, pero no tiene fútbol, no tiene juego. Por ahí lo da vuelta porque el fútbol es así, pero no con juego. Si lo logra va a ser con actitud y esas cosas, pero le va a costar mucho", dijo quien supo ser el ídolo de Diego Armando Maradona.
Luego, sobre el conjunto carioca, afirmó: "Flamengo tampoco es el equipo extraordinario de otras veces, pero está bien parado y tiene algunos jugadores buenos. Va a ser un partido muy difícil".
Muchos hinchas de Racing se mostraron molestos con las declaraciones del Bocha, pero lo cierto es que el Bocha tan solo describió un estado de situación. Más allá de su vinculación con el Rojo, Bochini ve algo para lo que no se necesita ningún catalejo especial.
El conjunto de Gustavo Costas es un equipo al que le cuesta generar volumen de juego. No es un problema de ahora, sino que persistió desde siempre. La Academia fue campeona de la Copa Sudamericana así, salvo que contaba con la presencia de un Juanfer Quintero que le daba destellos de creatividad y aportaba esa cuota generativa en el desarrollo colectivo.
Desde que se fue Quintero, Racing nunca pudo suplir ese perfil. Y, ahí, el estilo vertiginoso y muchas veces caótico que tenía el equipo se profundizó. Sin matices en el juego, muchas veces con un plan de partido demasiado escueto, suele compensar esas carencias con la "actitud" que menciona Bochini.
Así y todo, la leyenda de Independiente también elogió a Gustavo Costas. "Es un fenómeno como motivador cien por cien, levantando la moral de todos. Y eso hoy en día para un técnico es fundamental. Es hincha de Racing y lo está dirigiendo en esta instancia de la Copa como nadie podría hacerlo".