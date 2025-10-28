Bochini no le ve chance a Racing y los hinchas explotaron, pero tiene mucha razón

Bochini quiere hacerlo: la mano que le daría a Independiente en medio de la crisis Ricardo Bochini, leyenda de Independiente FOTO: (ARCHIVO)/NA.

Luego, sobre el conjunto carioca, afirmó: "Flamengo tampoco es el equipo extraordinario de otras veces, pero está bien parado y tiene algunos jugadores buenos. Va a ser un partido muy difícil".

Muchos hinchas de Racing se mostraron molestos con las declaraciones del Bocha, pero lo cierto es que el Bocha tan solo describió un estado de situación. Más allá de su vinculación con el Rojo, Bochini ve algo para lo que no se necesita ningún catalejo especial.

Racing vs. Flamengo Costas quiere seguir haciendo historia FOTO: CLAUDIO FANCHI/ NA.

El conjunto de Gustavo Costas es un equipo al que le cuesta generar volumen de juego. No es un problema de ahora, sino que persistió desde siempre. La Academia fue campeona de la Copa Sudamericana así, salvo que contaba con la presencia de un Juanfer Quintero que le daba destellos de creatividad y aportaba esa cuota generativa en el desarrollo colectivo.

Desde que se fue Quintero, Racing nunca pudo suplir ese perfil. Y, ahí, el estilo vertiginoso y muchas veces caótico que tenía el equipo se profundizó. Sin matices en el juego, muchas veces con un plan de partido demasiado escueto, suele compensar esas carencias con la "actitud" que menciona Bochini.

Así y todo, la leyenda de Independiente también elogió a Gustavo Costas. "Es un fenómeno como motivador cien por cien, levantando la moral de todos. Y eso hoy en día para un técnico es fundamental. Es hincha de Racing y lo está dirigiendo en esta instancia de la Copa como nadie podría hacerlo".

