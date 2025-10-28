San Lorenzo vive días de tensión extrema ya que este martes el plantel amagó a no entrenarse por falta de pago. Mientras el equipo pelea por mantenerse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, el conflicto institucional y económico amenaza con desestabilizarlo por completo.
RECLAMOS LÓGICOS, PERO...
San Lorenzo tiene la Sudamericana cerca pero amenaza con no entrenar: ¿tiro en el pie?
San Lorenzo está muy cerca de sellar su clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, el plantel lleva meses de retraso y ya se quedó sin paciencia.
La protesta tuvo su germen en el inicio de la práctica del equipo, que ya tenía decidido de antemano que no iba a entrenar, a modo de reclamo. Los referentes, como Romaña, Cerutti, Vombergar, Nery Domínguez, Tripicchio y Altamirano, son siempre los portavoces de las demandas de todo el plantel.
Sucede que la situación está tan tensa que algunos de ellos siquiera querían reunirse con Marcelo Moretti (que, por más insólito que parezca, está en San Lorenzo cuando los jugadores no lo están; si el plantel de Damián Ayude entrena a la mañana, Moretti va a la tarde, y si entrena a la tarde, Moretti va a la mañana).
La situación logró atenuarse con la promesa de pago de parte del presidente por un ingreso importante a las arcas de San Lorenzo en el futuro próximo. Eso, siempre, con la mediación del mánager Carlos ´La Roca´ Sánchez, quien logró que los futbolistas realizaran la práctica.
Varios jugadores denunciaron que no se les acreditaron los salarios correspondientes a julio, agosto y septiembre. El único jugador al día es Romaña, a quien se le abonó para evitar que quedara libre por incumplimiento contractual. El resto del plantel, especialmente aquellos con salarios más bajos, sigue esperando que el dinero impacte en sus cuentas.
En medio del caos institucional, dentro del campo San Lorenzo piensa en la Sudamericana
La situación es incómoda para los futbolistas de San Lorenzo. En medio de los reclamos lógicos y una situación desesperante que ya lleva más de un año, lo cierto es que lo que sucede dentro del campo de juego es muy meritorio y permite, aunque sea, un atisbo de ilusión.
Es que el equipo de Damián Ayude está en puestos de clasificación a los playoffs pero, además, casi que puede sentir la Copa Sudamericana 2026. Por ahora ocupa el anteúltimo boleto que entrega la Tabla Anual para acceder a la Sudamericana. Pero no se puede dormir: Estudiantes, Huracán, Barracas Central y Tigre lo siguen de cerca.
A solo tres fechas del final, el Ciclón puede dar un paso importantísimo para recuperar algo de oxígeno y, en medio de un presente horroroso, vislumbrar un poco de luz al final del túnel. Los compromisos que le quedan son: Deportivo Riestra, de local; Rosario Central, de visitante; Sarmiento, de local.