San Lorenzo tiene la Sudamericana cerca pero amenaza con no entrenar: ¿tiro en el pie?

En medio del caos institucional, dentro del campo San Lorenzo piensa en la Sudamericana

La situación es incómoda para los futbolistas de San Lorenzo. En medio de los reclamos lógicos y una situación desesperante que ya lleva más de un año, lo cierto es que lo que sucede dentro del campo de juego es muy meritorio y permite, aunque sea, un atisbo de ilusión.

G26dYZZXwAAZ3xd Romaña, referente @SanLorenzo

Es que el equipo de Damián Ayude está en puestos de clasificación a los playoffs pero, además, casi que puede sentir la Copa Sudamericana 2026. Por ahora ocupa el anteúltimo boleto que entrega la Tabla Anual para acceder a la Sudamericana. Pero no se puede dormir: Estudiantes, Huracán, Barracas Central y Tigre lo siguen de cerca.

A solo tres fechas del final, el Ciclón puede dar un paso importantísimo para recuperar algo de oxígeno y, en medio de un presente horroroso, vislumbrar un poco de luz al final del túnel. Los compromisos que le quedan son: Deportivo Riestra, de local; Rosario Central, de visitante; Sarmiento, de local.

