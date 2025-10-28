Nordwind Airlines, de Moscú a Pyongyang: Hay que sobrevivir

vladimir-putin-kim-jong-un-rusia-corea-del-norte.webp Corea del Norte / Rusia, una relación en progreso.

El regreso

La ruta destaca la creciente cooperación entre Rusia y Corea del Norte en medio de sanciones y alianzas globales cambiantes.

Nordwind, que en su día fue un barco de recreo, ha girado hacia el este desde 2022, y esta ruta simbólica marca su giro posterior a las sanciones.

A finales de julio de este año, una de las rutas internacionales más inusuales del mundo regresó discretamente.

Desde entonces, un Airbus A330 de Nordwind Airlines conecta mensualmente el Aeropuerto Sheremetyevo de Moscú (SVO) con el Aeropuerto Internacional Sunan de Pyongyang (FNJ), reactivando una conexión que había estado inactiva durante décadas.

La próxima oportunidad para seguir esta inusual ruta se presentará el 31/10, cuando el vuelo N46107 de Nordwind salga el viernes por la noche y llegue a la capital norcoreana a la mañana siguiente.

La reanudación de los vuelos Moscú-Pyongyang se produce en un período de profundización de la cooperación política y económica entre Rusia y Corea del Norte.

Ante el creciente aislamiento de Moscú del espacio aéreo y los sistemas financieros occidentales tras la invasión de Ucrania en 2022, el Kremlin ha buscado ampliar sus alianzas en Asia, en particular con países que no se alinean con las sanciones occidentales.

Para Corea del Norte, el restablecimiento de un vínculo directo con Moscú ofrece un valor más que simbólico. Proporciona un corredor de transporte para funcionarios, personal técnico y carga esencial, lo que permite a ambos países una coordinación más estrecha sin depender de terceros; en esencia, un método para evitar sanciones.

Ecos del pasado

Los vuelos entre las 2 capitales han estado operando intermitentemente desde finales de la década de 1950.

Inicialmente se utilizaron aeronaves como el Ilyushin Il-12, que necesitaban paradas frecuentes en ruta para reabastecerse de combustible.

Con la introducción del avión de pasajeros de rango medio Tupolev Tu-154B en la década de 1970, las ciudades finalmente se conectaron con vuelos sin escalas por la aerolínea de bandera norcoreana Air Koryo (JS/KOR).

Durante la era soviética, Aeroflot (SU/AFL) también operó regularmente vuelos entre las dos capitales, transportando diplomáticos, trabajadores humanitarios y delegaciones comerciales. Esos vuelos se volvieron cada vez menos comunes en la década de 1990, a medida que Rusia giró hacia el oeste después de la caída de la Unión Soviética y Corea del Norte se aisló cada vez más.

La reactivación de esta ruta en 2025 marca el primer servicio aéreo regular entre ambas capitales en casi tres décadas. Si bien se limita a un vuelo de ida y vuelta al mes, su simbolismo trasciende su programación.

