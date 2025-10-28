Río de Janeiro se prepara para una de las noches más complicadas de su historia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1983240331400183974&partner=&hide_thread=false VIDEO | Una gran operación contra el narcotráfico lanzada este martes en favelas de Río de Janeiro (Brasil) se saldó con 60 muertos y 81 detenidos, según fuentes oficiales citadas por medios locales. pic.twitter.com/ip3UnopMxd — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 28, 2025

Una madrugada para rezar por la paz

Durante la madrugada del 29/10, las autoridades locales ya anunciaron medidas de control social:

-suspensión de las clases en decenas de colegios de las zonas más afectadas

-desvío de múltiples líneas de colectivos

-cortes de tránsito en amplios sectores de la “cidade maravilhosa”

-despliegue de una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones y una docena de vehículos de demolición para romper las barricadas que aíslan a las favelas.

La vida nocturna de la ciudad bohemia de Vinicius de Moraes lucirá completamente apagada.

El epicentro de la operación son dos enormes conjuntos de barrios humildes donde viven casi 300.000 personas: el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1983356865087156245&partner=&hide_thread=false CÓMO FUNCIONAN LOS DRONES LANZAGRANADAS DE LOS NARCOS EN RÍO



Lectura rápida

Narcos del Comando Vermelho usaron por primera vez drones lanzagranadas contra la Policía en Río de Janeiro. El operativo dejó 64 muertos, 80 detenidos y marcó un salto tecnológico en la violencia del… pic.twitter.com/sRVExa08Si — Clarín (@clarincom) October 29, 2025

1 de cada 4 habitantes de Brasil vive en narco-favelas

Unos 50 millones de habitantes padece las condiciones de vivir en un barrio dominado por el crimen organizado, según un reciente estudio de la Universidad de Cambridge.

Las mafias imponen su ley a sus vecinos y se manejan internamente con leyes propias.

Los “moradores” viven entre 2 fuegos: el Estado (a menudo brutal) y las bandas (casi siempre letales).

Hasta el momento, la operación más letal de Río de Janeiro había ocurrido en la favela de Jacarezinho, en el centro de la ciudad, donde en 2021 murieron 27 personas. En este caso, el baño de sangre es más del doble y la situación està muy lejos de ser controlada.

La ciudad tiene un índice de homicidios de 21 asesinados cada 100.000 habitantes, 5 veces más que Argentina.