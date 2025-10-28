El gobernador del Estado de Río de Janeiro, Claudio Castro le ha pedido al presidente Luiz Inácio Lula da Silva ayuda de las Fuerzas Armadas de Brasil para contener la situación en la urbe carioca.
ESCENARIO DE GUERRA
Río de Janeiro se prepara para una de las noches más complicadas de su historia
La policía de Río de Janeiro ha preparado un mega operativo que involucra a miles de efectivos para contener a un “ejército” informal de narcos.
La ciudad tiene 6 millones de vecinos, fue la antigua capital del país y es, por lejos, la que más turistas internacionales recibe cada año: un millón de visitantes.
El principal objetivo de la operación uniformada es capturar al jefe del Comando Vermelho, Edgar Alves de Andrade, apodado Doca.
Los agentes también buscan a decenas de sus lugartenientes.
Una madrugada para rezar por la paz
Durante la madrugada del 29/10, las autoridades locales ya anunciaron medidas de control social:
-suspensión de las clases en decenas de colegios de las zonas más afectadas
-desvío de múltiples líneas de colectivos
-cortes de tránsito en amplios sectores de la “cidade maravilhosa”
-despliegue de una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones y una docena de vehículos de demolición para romper las barricadas que aíslan a las favelas.
La vida nocturna de la ciudad bohemia de Vinicius de Moraes lucirá completamente apagada.
1 de cada 4 habitantes de Brasil vive en narco-favelas
Unos 50 millones de habitantes padece las condiciones de vivir en un barrio dominado por el crimen organizado, según un reciente estudio de la Universidad de Cambridge.
Las mafias imponen su ley a sus vecinos y se manejan internamente con leyes propias.
Los “moradores” viven entre 2 fuegos: el Estado (a menudo brutal) y las bandas (casi siempre letales).
La ciudad tiene un índice de homicidios de 21 asesinados cada 100.000 habitantes, 5 veces más que Argentina.