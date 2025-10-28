Río de Janeiro paralizada bajo fuego: Narcos tiraron bombas con drones

Embed - Policía de Río de Janeiro lanza operativo en las favelas contra los cabecillas del Comando Vermelho

Líder narco detenido

Entre los arrestados se encuentra Thiago do Nascimento Mendes, conocido como Belão do Quitungo, uno de los líderes del Comando Vermelho en la región.

Otro capturado es Nicolás Fernandes Soares, identificado como operador financiero de uno de los principales líderes del CV, Edgar Alves de Andrade , conocido como Doca o Urso , según Globo.com

El secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, Víctor Santos, afirmó que la operación fue diseñada con antelación y no contó con el apoyo del gobierno federal.

image Tarde de muertos y heridos en Río de Janeiro

Primeras horas de la tarde del martes

A primera hora de la tarde, narcotraficantes organizaron represalias en varias zonas de la ciudad . Se instalaron barricadas con vehículos confiscados o escombros en Linha Amarela, Grajaú-Jacarepaguá y Rua Dias da Cruz, en Méier , entre muchos otros lugares.

El Centro de Operaciones y Resiliencia de Río (COR) elevó el nivel operacional de la ciudad al nivel 2, de una escala de 5. La Policía Militar ordenó el despliegue de todo el personal en las calles, para lo cual suspendió las actividades administrativas.

El gobernador Claudio Castro calificó la operación como una respuesta del Estado a lo que denominó “narcoterrorismo”, al afirmar que el objetivo es frenar la expansión territorial de la organización criminal, con presencia creciente en varios barrios de la capital estatal y de municipios vecinos, indicó la agencia Xinhua.

“Esta situación excede nuestras competencias, ya debería existir una integración con las fuerzas federales”, señaló. Narró que los delincuentes instalaron barricadas y usaron drones para lanzar explosivos contra los elementos de seguridad y contra la población en el Complexo da Penha, en un intento por dificultar el avance policial.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Víctor Santos, afirmó que los dos complejos, Alemão y Penha, suman unos 9 millones de metros cuadrados de ocupación irregular y es “imposible” su control únicamente con efectivos de seguridad estatal.

La operación policial y militar movilizó helicópteros, drones, vehículos blindados, unidades de demolición y ambulancias, En la acción participaron agentes de la Coordinadora de Recursos Especiales, delegaciones especializadas, la Policía Militar y el Comando de Operaciones Especiales.

Vecinos de las comunidades informaron de intensos tiroteos desde la madrugada del martes y dificultades para salir de sus viviendas, además de que al menos cinco centros de salud de Penha y el Complexo do Alemão suspendieron actividades por motivos de seguridad.

El Gobierno de Río de Janeiro compartió que la operación de seguridad comenzará hasta cumplir todas las órdenes judiciales y restablecer el control del territorio.

Con material de la agencia NA

