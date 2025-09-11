Alejandro Ainsworth, turista argentino de 54 años, apareció muerto este jueves (11/09) tras estar 4 días desaparecido en Río de Janeiro, Brasil. Sus hijos habían viajado para impulsar la búsqueda con la policía, tras haber perdido el contacto desde el domingo.
COPACABANA
Turista argentino secuestrado en Río de Janeiro: Apareció muerto
Alejandro Ainsworth había ido de vacaciones a Río de Janeiro y estuvo 4 días desaparecido, mientras se registraban movimientos raros en sus cuentas bancarias.
El hombre, oriundo de Villa Urquiza, había ido de vacaciones a Copacabana. Fue visto por última vez la noche del domingo, y una cámara de seguridad del lugar donde se hospedaba lo filmó saliendo del lugar a las 23.44.
Durante la madrugada del lunes, a las pocas horas de su desaparición, comenzaron a registrarse movimientos de dinero, préstamos y cambios de contraseñas de sus cuentas bancarias.
La desesperación de la familia comenzó el lunes por la tarde, cuando los encargados del hotel se pusieron en contacto porqueAlejandro debía hacer el check out y no aparecía. A partir de ese momento, los hijos hicieron la denuncia y comenzó un operativo a cargo de la Policía de Turistas. Mientras que el consulado argentino en Río de Janeiro también notificó a las autoridades para iniciar la búsqueda.
En paralelo, comenzó un rastrillaje en los hospitales públicos de la capital brasileña.
Lamentablemente, su familia acaba de confirmar que lo hallaron muerto, aunque no brindaron más detalles. Lo único que se sabe es que el cuerpo fue encontrado en una favela en Río de Janeiro, según confirmó uno de sus hijos a LN+.
