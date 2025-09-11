La jueza Julieta Makintach -denunciada por un documental no autorizado en el frustrado inicio del juicio por responsabilidades en la muerte de Diego Maradona-, se dijo “preocupada por el manejo irregular de la causa"; y su abogado, Darío Saldaño, le anticipó a la agencia Noticias Argentinas que presentará una denuncia por espionaje.
"MANEJO IRREGULAR DE LA CAUSA"
Julieta Makintach contraataca: Denuncia por espionaje
Darío Saldaño, abogado de Julieta Makintach, denunciará la comisión de espionaje, informó Noticias Argentinas.
En una nota de Micaela Cendra y Ramiro González Britez, NA afirma que Darío Saldaño se explayó luego de que la magistrada haya sido imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios, y sostuvo que va a pedir la nulidad del requerimiento.
Los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes llevan adelante la investigación en San Isidro, sostienen en su escrito de 42 páginas que Makintach “bajo la promesa de obtener beneficios económicos futuros directos -ya sea por la inversión de terceras personas en dicho emprendimiento privado- e indirectos -posteriores ganancias y/o regalías por imagen-, decidió promover y participar personalmente en un proyecto audiovisual en el que sería explotado el desarrollo del juicio, su temática y su función jurisdiccional, por la que iba a desarrollar un rol protagónico”.
Y agregaron: “Con el objetivo de asegurar el éxito de la empresa audiovisual, fue que dolosamente, inobservando la Constitución, leyes y deberes que regían su labor como Magistrada Judicial, utilizó arbitraria y sistemáticamente la función jerárquica que ostentaba”.
Antecedentes
A fines de agosto, la Comisión del Jurado de Enjuiciamiento había aceptado, por unanimidad, la admisibilidad de la acusación contra la jueza Julieta Makintach. Es decir, consideró que hubo un delito que se puede investigar.
Con esta decisión, el cuerpo que preside Ulises Giménez determinó la suspensión de la jueza, por lo que no pudo renunciar, tal como ella tenía previsto y pasó a cobrar el 40% de su remuneración.
Previamente, el Jurado había rechazado los tres planteos que había hecho la defensa de Makintach para tratar de suspender la audiencia.
Ahora, el contraataque
Pero en su contraataque Saldaño manifestó la preocupación de su cliente por “el manejo irregular de la causa penal” y por lo “desprolijo e ilegal de la actuación de los fiscales, sumado a la manipulación de la evidencia”.
Luego él anticipó que presentará una denuncia en la Justicia Federal por espionaje ilegal contra la magistrada: “El teléfono está intervenido”.
Por su parte, el abogado Martín de Vargas, querellante en la causa junto a Rodolfo Baqué, presentó un escrito este jueves para pedir que también se investigue a los jueces Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino, que formaban parte del mismo tribunal que Makintach durante el juicio.
