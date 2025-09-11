Julieta Makintach contraataca: Denuncia por espionaje

Con esta decisión, el cuerpo que preside Ulises Giménez determinó la suspensión de la jueza, por lo que no pudo renunciar, tal como ella tenía previsto y pasó a cobrar el 40% de su remuneración.

Previamente, el Jurado había rechazado los tres planteos que había hecho la defensa de Makintach para tratar de suspender la audiencia.

Ahora, el contraataque

Pero en su contraataque Saldaño manifestó la preocupación de su cliente por “el manejo irregular de la causa penal” y por lo “desprolijo e ilegal de la actuación de los fiscales, sumado a la manipulación de la evidencia”.

Luego él anticipó que presentará una denuncia en la Justicia Federal por espionaje ilegal contra la magistrada: “El teléfono está intervenido”.

Por su parte, el abogado Martín de Vargas, querellante en la causa junto a Rodolfo Baqué, presentó un escrito este jueves para pedir que también se investigue a los jueces Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino, que formaban parte del mismo tribunal que Makintach durante el juicio.

