En una conferencia de prensa marcada por su crudeza y sinceridad, Matías Almeyda, actual DT del Sevilla, abrió su corazón y compartió una de las etapas más oscuras de su vida, su lucha contra la depresión. El entrenador ejemplificó con su vivencia personal para abordar el tema de la salud mental de los futbolistas, un tópico todavía tabú en vestuarios.
"NO QUERÍA JUGAR MÁS"
Matías Almeyda y su brutal confesión sobre la depresión de los futbolistas
Matías Almeyda, DT del Sevilla, se refirió a la salud mental de los futbolistas, sobre todo luego del retiro. "Al 95% no les suena el teléfono nunca más".
Lejos de los clichés y discursos vacíos, el ex River se animó a hablar de lo que pocos en el mundo del fútbol se atreven: la salud mental de los jugadores, tanto en actividad como después del retiro.
Matías Almeyda: "Cuando se deja de jugar al fútbol, al 95% de los futbolistas el teléfono no les suena nunca más"
"Tuve cinco años que sufrí bastante y fui ayudado por mi familia, por profesionales", confesó Matías Almeyda, recordando su etapa en el Inter italiano. En aquel entonces quería dar un paso al costado. "Fui con Moratti (el presidente) y le dije que no quería jugar más".
Las palabras de Matías Almeyda iban más allá de su dolor personal, ya que el entrenador trataba de explicar el durísimo proceso que atraviesan casi todos los jugadores cuando experimentan el retiro. "Cuando se deja de jugar al fútbol, al 95% de los futbolistas al otro día el teléfono no les suena nunca más. Te llaman cada tanto para hacerte un reportaje. La cantidad de amigos que tenías no están más. Mientras jugás sos un banco, vas prestando. Todos son amigos del campeón", aseguró el entrenador del club sevillano, que se calzó el buzo de entrenador del equipo a principios de julio.
Quizás también te interese leer: Los memes de las disculpas de Andrés Fassi a Tapia
Matías Almeyda también echó mano de Diego Maradona. "Fui amigo de Maradona. Al mejor le pasó lo mismo. Entonces, si le pasó a él, le va a pasar a todos", sentenció.
Hoy, desde su rol de entrenador, el Pelado dijo que intenta ser mucho más que un DT. "Me convertí en una especie de psicólogo. Detecto al que durmió mal, al que está enojado porque no juega o al que está deprimido, y trato de acompañarlo. A veces funciona y otras no, pero es parte de lo que aprendí de mi experiencia", explicó.
Y para cerrar dejó una frase impactante: "Presión es poder tenerlo todo y no tener nada. Presión es que te vean tirado como un perro y que nadie entienda. Todos te dicen: ´¿Qué problema tenés? ¿Tenés todo?´ No. Muchas veces en el mundo estamos en ese análisis de los seres humanos sin conocerlos, sin saber lo que piensan y lo que sienten", cerró Matías Almeyda.