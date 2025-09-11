Matías Almeyda y su brutal confesión sobre la depresión de los futbolistas

Las palabras de Matías Almeyda iban más allá de su dolor personal, ya que el entrenador trataba de explicar el durísimo proceso que atraviesan casi todos los jugadores cuando experimentan el retiro. "Cuando se deja de jugar al fútbol, al 95% de los futbolistas al otro día el teléfono no les suena nunca más. Te llaman cada tanto para hacerte un reportaje. La cantidad de amigos que tenías no están más. Mientras jugás sos un banco, vas prestando. Todos son amigos del campeón", aseguró el entrenador del club sevillano, que se calzó el buzo de entrenador del equipo a principios de julio.

Matías Almeyda también echó mano de Diego Maradona. "Fui amigo de Maradona. Al mejor le pasó lo mismo. Entonces, si le pasó a él, le va a pasar a todos", sentenció.

Hoy, desde su rol de entrenador, el Pelado dijo que intenta ser mucho más que un DT. "Me convertí en una especie de psicólogo. Detecto al que durmió mal, al que está enojado porque no juega o al que está deprimido, y trato de acompañarlo. A veces funciona y otras no, pero es parte de lo que aprendí de mi experiencia", explicó.

Y para cerrar dejó una frase impactante: "Presión es poder tenerlo todo y no tener nada. Presión es que te vean tirado como un perro y que nadie entienda. Todos te dicen: ´¿Qué problema tenés? ¿Tenés todo?´ No. Muchas veces en el mundo estamos en ese análisis de los seres humanos sin conocerlos, sin saber lo que piensan y lo que sienten", cerró Matías Almeyda.

