Mercado Pago frena las estafas con una prometedora Central de Seguridad

: en caso de detectar actividades no autorizadas, el usuario puede cerrar todas las sesiones activas y activar una revisión completa de la cuenta para evitar mayores riesgos. Denunciar el robo de dispositivos: si alguien pierde o le roban el celular, puede bloquear automáticamente todos los accesos a su cuenta para impedir que terceros la utilicen.

Según explicó Agustín Onagoity, VP & Country Manager de Mercado Pago Argentina, este enfoque ya logró una reducción del 25% en las denuncias recibidas por la empresa.

Mercado Pago y estafas: ¿Por qué el sistema apunta a las transferencias sospechosas?

De acuerdo con un relevamiento interno de la compañía, el 80% de las denuncias por estafas que llegan a Mercado Pago están relacionadas con transferencias hacia cuentas de otros bancos o proveedores de servicios de pago.

Por eso, la nueva Central de Seguridad incluye alertas preventivas en dos situaciones clave:

Transferencias a destinatarios nuevos: si el usuario envía dinero a alguien por primera vez, recibirá un aviso para que verifique la operación.

Transferencias a cuentas sospechosas: cuando el sistema detecte que la cuenta de destino tiene denuncias comprobadas de fraude, el usuario será notificado antes de confirmar la operación.

Además, si la persona está en una llamada telefónica mientras realiza la transferencia, la plataforma le recordará que podría tratarse de un intento de estafa bajo la modalidad de engaño telefónico, una de las más frecuentes en Argentina.

¿Por qué Mercado Pago refuerza sus mecanismos contra estafas?

El crecimiento del uso de billeteras virtuales y transferencias digitales en el país también trajo consigo un aumento en las modalidades de fraude online. Ante esta situación, Mercado Pago busca ofrecer herramientas que permitan a los usuarios detectar y frenar rápidamente cualquier movimiento sospechoso.

El lanzamiento de la Central de Seguridad refleja una tendencia que ya se observa en todo el sistema financiero, la necesidad de combinar tecnología, alertas en tiempo real y mayor educación digital para reducir el impacto de las estafas virtuales.

Mercado Pago y estafas: ¿Qué cambia para los usuarios con estas nuevas funciones?

Con estas mejoras, los usuarios podrán:

Actuar más rápido ante intentos de fraude.

Contar con información clara antes de realizar transferencias a cuentas desconocidas.

Bloquear el acceso a su cuenta en caso de pérdida o robo del celular.

Recibir notificaciones automáticas sobre actividades inusuales.

La empresa sostiene que la incorporación de estas funciones no solo reduce el riesgo para cada usuario individual, sino que también fortalece la seguridad del sistema en su conjunto, desalentando a los estafadores que suelen aprovechar la desinformación y la falta de mecanismos de reacción rápida.

