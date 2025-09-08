Bancos de inversión alertan: La tormenta financiera que amenaza a la Argentina

Bancos de inversión y el efecto dominó en los mercados

La preocupación no terminó ahí. La consultora Mariva afirmó que la derrota de LLA fue “el wake up call” que necesitaba el Gobierno, una llamada de atención que deja en evidencia la fragilidad del modelo económico actual.

Mientras tanto, BNP Paribas cuestionó la continuidad del tope en la banda cambiaria, señalando que mantener ese esquema podría aumentar los desequilibrios. A esto se sumó Bank of America, que proyecta “mayor presión financiera en las próximas jornadas”, lo que refleja la desconfianza generalizada de los inversores internacionales.

¿Cómo reaccionaron Wall Street y los bonos argentinos?

Las advertencias de los bancos de inversión no tardaron en trasladarse a los mercados. En Nueva York, las acciones argentinas experimentaron caídas abruptas. El Grupo Financiero Galicia lideró las pérdidas con un derrumbe del 17%, posicionándose como la acción más castigada del panel.

bancos bank of america

El panorama es igual de preocupante en el mercado de deuda. Los bonos argentinos, que hasta hace poco rendían cerca del 7%, ahora pagan un 18,5% en dólares. Este salto revela la creciente percepción de riesgo y el temor de los inversores ante un posible agravamiento de la crisis económica.

