Optimismo de Fuerza Patria, LLA gana bancas pero pierde elección

Bandera bonaerense y sufragios, por IA.

FOTO: Creación de xAI/Grok.
Elecciones en Provincia de Buenos Aires con expectativa nacional por Javier Milei. Y Axel Kicillof aceptó el desafío. Fuerza Patria mejor que LLA.

7 de septiembre de 2025 - 10:15

EN VIVO

Domingo 07/09, elecciones desdobladas en Provincia de Buenos Aires: Fuerza Patria considera que hizo la elección prevista. La Libertad Avanza (LLA) apostó a un 'rush' a las urnas en la última hora de su Sub35 que estuvo ausente toda la jornada. El ausentismo no es tan importante como el color del ausentismo: ¿Violeta o Celeste? No son solo comicios provinciales sino que alcanzan una dimensión nacional porque el presidente de la Nación, Javier Milei, intervino en el proselitismo; y porque el gobernador Axel Kicillof aceptó el desafío. Bienvenidos al VIVO electoral.

Importante: La única plataforma habilitada por la Junta Electoral Bonaerense para seguir el escrutinio provisorio desde las 21:00 es esta (hacer clic), donde se cargarán los datos de 41.189 mesas habilitadas.

--------------------

Live Blog Post

Falta 1 hora, Fuerza Patria alentado por bocas de urna, LLA reclama a su Sub25

Número de encuestadora conocida y creíble en boca de urna:

  • 44,3 Fuerza Patria
  • 36,1 La Libertad Avanza

Serían 8 puntos de diferencia a favor de Axel Kicillof.

LLA apuesta todo a una embestida final de su Sub35, ausente por la mañana, y lo registró la gente de FP:

Sin embargo, hay un dato adicional: Si LLA ganaba, Karina Milei festejaba en La Plata. Pero Karina Milei va a la Quinta de Olivos, no va a La Plata.

¿Es crisis para LLA una derrota por 8 puntos? Sin duda que sí.

A su favor, gana bancas pese a todo en la Legislatura bonaerense y los Concejos Deliberantes ya que casi no renovaba escaños.

En contra, octubre en el horizonte nacional luce tétrico. Así no va. Pésimo la organización, la logística y la movilización de LLA en este comicio. Muchísimo por corregir, si fuese corregible.

Ahora, dicen, la expectativa se enfoca en el discurso de la victoria de Axel Kicillof.

Live Blog Post

Polémica sobre concurrencia a las urnas: 8 datos

¿Cuánta gente va a votar? ¿Mucha o poca?

Verónica Magario -quien votó a las 15:00 en el Instituto Educacional Almafuerte, en San Justo (La Matanza): "Lo más importante es que la gente está saliendo a votar".

magario

@betovaldez: Parece que la sección electoral que más se va a pintar de violeta es la Quinta por el peso específico de Mar del Plata, y lo mala candidata que es Fernanda Raverta. Además la lista de Somos no es tan competitiva como en la Cuarta con Pablo Petrecca en Junín.

Sebastian Dumont desde @tomy2430: Por lejos, la estructura de fiscalización de la LLA en el Conurbano no se acerca a lo que fue en el balotaje de 2023. Dato.

votantes
A las 14:30.

A las 14:30.

Live Blog Post

15:20: Falta menos para las 18:00

Contexto: Santiago Fioriti en diario Clarín: "(...) El peronismo, que anda a los tumbos y con un pasado reciente difícil de explicar, se ve con posibilidades. Gobierna 83 de los 135 municipios de la Provincia, pero con una ventaja: esos distritos representan el 74% del padrón, que alberga a 14.376.592 personas. Para Kicillof es crucial. Se trata, quizá, de un antes y un después en su carrera. El gobernador se enfrentó por primera vez a Cristina Kirchner y a La Cámpora, que no querían el desdoblamiento, e impuso su autoridad, aunque presionado por buena parte de los intendentes, que hoy se juegan la renovación de los Concejos Deliberantes y que, probablemente, tomarán distancia del tránsito hacia octubre.

Los alcaldes respondieron al gesto de Kicillof con un aparato proselitista aceitado durante muchos años. En los últimos días, los vecinos de las localidades más postergadas, en el Conurbano profundo, recibieron distintos tipos de promesas y donaciones a cambio de un sobre con una boleta. En algunos municipios contrataron para hoy hasta mil servicios de autos para llevar y traer votantes. Pagan hasta $ 120 mil por coche para que estén disponibles entre las 8 y las 18. (...)".

Live Blog Post

¿Y la participación? Anécdota en el Newman

Jugador sorprendido en el Golf del Club Newman porque en el bar del campo, Hoyo 9, le confiesan que hay 120 inscriptos.,

Él recuerda que en los días del PRO en el poder se suspendían la jornada golfística por falta de jugadores: todos estaban fiscalizando en algún lugar.

La proliferación de jugadores el domiongo 07/09 es demostración del desinterés por el comicio / la desmovilización de la Alianza La Libertad Avanza / la desorganización del espacio.

¿Qué estará pasando del lado de Fuerza Patria a las 13:00?

Se habla de participación del 30% a las 13:00. Esto supone un final de 52%. No es uuuuuh pero tampoco es una catástrofe, dicen.

Live Blog Post

Axel Kicillof fue a votar y Diego Valenzuela olvidó la veda

Axel Kicillof posteó al salir de sufragar: "Voté en la Escuela Superior de Sanidad de La Plata, donde al igual que en toda la provincia se vive un día muy importante para los bonaerenses que tienen la oportunidad de expresarse en las urnas. Participemos de este gran acto democrático con tranquilidad y en paz."

kicillof voto

En tanto, acusan a Diego Valenzuela de ignorar la veda:

Live Blog Post

Pese al desplante de Karina / Lule, Las Fuerzas del Cielo (+ PRO) colaboraron en la batalla digital

Monitor Digital: " La conversación pública de los bonaerenses en redes sociales durante la campaña electoral de 2025 dejó al descubierto un doble fenómeno preocupante.

  1. Por un lado, la figura del presidente Javier Milei se ubicó en el centro del debate, confirmando la nacionalización de un proceso que debería estar centrado en la agenda provincial.
  2. Por otro, el interés ciudadano en la Web se concentró de manera abrumadora en aspectos operativos, como verificar si figuraban en el padrón o dónde votar, mientras que las propuestas de los candidatos apenas despertaron atención."

Alianza La Libertad Avanza

  • Su techo rozó el 50%, y su piso no bajó del 44%.
  • Esto refleja un bloque sólido de atención digital, sin grandes caídas. La centralidad de Milei en la conversación le dio una estabilidad que ninguna otra fuerza alcanzó.

Fuerza Patria

  • Con un techo cercano al 50% pero con un piso en torno al 25%, exhibió la mayor volatilidad entre las principales fuerzas.
  • Este comportamiento muestra que hubo momentos en que logró disputar la centralidad con LLA, pero no pudo sostenerla. Su caída hacia la última semana explica por qué llega debilitada al tramo final.

Somos Buenos Aires

  • Sus valores se movieron entre el 2% y el 10%.
  • La dispersión refleja un espacio con picos de visibilidad puntuales, pero sin capacidad de instalarse de manera sostenida en la conversación digital.

Nuevos Aires, Potencia, FIT y Libertad Avanza

  • Todos se ubican en franjas muy bajas, con pisos casi nulos y techos modestos (entre 2% y 7%).
  • El dato central es que ninguno logró romper el techo del 10%, confirmando que en el terreno digital no tuvieron incidencia real en la campaña.

En síntesis, la elección bonaerense en el mundo digital se definió en un campo de alta asimetría digital:

  • LLA con tendencia ascendente.
  • Fuerza Patria con alta volatilidad y una performance descendente en la recta final.
  • El resto de las fuerzas atrapadas en pisos muy bajos, sin capacidad de desafiar la polarización.
monitor digital
Live Blog Post

Pocos fiscales (dicen) pero no hay incidentes (oficial)

Ausencia generalizada de fiscales (en particular de La Libertad Avanza) y hasta media mañana del domingo 07/09, escasa asistencia a las urnas en muchos territorios suburbano bonaerenses.

En tanto, comunicado del Comando Electoral Unificado:

Carlos Bianco: Estamos teniendo una jornada con total tranquilidad, empezaron a llegar los electores y hemos visto que todo funciona correctamente. Incluso muchos referentes de la oposición han destacado la normalidad. Estamos muy tranquilos, vamos a seguir monitoreando durante todo el día con la Junta Electoral, con la policía de la provincia de Buenos Aires y con el Correo Argentino.

Javier Alonso: Estamos llevando adelante la primera elección organizada por la provincia de Buenos Aires y en ese sentido quiero destacar el trabajo que ha hecho nuestra policía, las fuerzas federales de seguridad, el correo argentino y los delegados electorales. Ayer a las 7 de la tarde ya se habían entregado todas las urnas en las escuelas. Desde las 8 de la mañana de ayer había personal policial que pasó la noche garantizando la seguridad de las urnas y los cuartos oscuros. En el día de hoy tenemos más de 32 mil efectivos trabajando en la seguridad interna de escuelas y en la seguridad exterior de las escuelas.

Tenemos 5.300 efectivos de las fuerzas federales, de la policía federal argentina, de la gendarmería y de prefectura, colaborando con este proceso en la mayoría en las escuelas del conurbano, y también estamos en comunicación con los coordinadores del Ministerio de Seguridad de la Nación que fueron responsables de coordinar el operativo de las fuerzas policiales. Hasta ahora no se registró ningún incidente de violencia ni de conflicto dentro de las escuelas, todo marcha con la normalidad habitual de este tipo de actos eleccionarios.

Avatar 1

@Ilovmerval: ÚLTIMO MOMENTO / LLA GANO EN AUSTRALIA / LLA 81 votos / UxP 1 Voto / Paliza histórica en el continente canguro.

Avatar 2

Live Blog Post

Y entonces llega Lali con 'Payaso'

Letra del tema polémico (producción de Mauro De Tommaso & Don Barreto), que algunos en Fuerza Patria lo relacionan con una respuesta a Javier Milei:

Ay, perdoname, te pisé, no te vi / 'Toy ocupada, tengo cosas que hacer / Hablá' muy rápido, no sé, no entendí / Está' muy alterado y no te hace bien.

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas / Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.

Vas a tener que bailar / Hoy sos el show principal / Y aunque tu sueño es actuar / Te queda grande el disfraz /El truco ese que hiciste, yo ya lo vi / Igual se asombran todos ¿Qué voy a hacer? / Te dije que eras buno, uy, te mentí / Me stá' vendiendo humo y se puede ver.

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas / Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.

lali3
&ldquo;3%&rdquo;: Tendencia en X por el gesto de Lali en su 1er. concierto en el Estadio V&eacute;lez.

“3%”: Tendencia en X por el gesto de Lali en su 1er. concierto en el Estadio Vélez.

Live Blog Post

Y en medio de la elección, hay polémicas con La Libertad Avanza

Miguel Ángel Pichetto desde su cujenta en X:

Ya está decidido. Fue oficializada en la Resolución 39/2025 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado la venta del Regimiento de Patricios. La base es de 81.797.752 dólares y son 44.044 m². Patricios es propiedad de todos los argentinos y forma parte de la historia argentina. Los que están propiciando la venta son traidores a la Patria, y también lo son los empresarios inmobiliarios que se quedan con los bienes, generalmente por debajo de su valor real. Pongo en alerta a la ciudadanía y al Ejército Argentino para que se impida esta infame venta de este inmueble.

El negocio de tierras de LLA (tema del que tanto conoce el ahora intendente de San Isidro, Ramón Lanús, ejecutor de algo similar para Mauricio Macri) lo había anticipado horas antes el periodista Beto Valdez:

Los negocios inmobiliarios del Ministerio de Defensa. El Real Estate llega de la mano de Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Una metodología que empleo arbitrariamente y con poca transparencia Horacio Rodríguez Larreta. Hasta ahora viene sobreviviendo el Campo Argentino de Polo.

El Fideicomiso Inmobiliario Madero 6 se adjudicó la propiedad donde funcionaba el Comando Conjunto de Ciberdefensa por USD 34 millones, tras superar una reñida subasta.

El predio de 42.044 metros cuadrados en la intersección de Cerviño y Bullrich quedó bajo un proceso de venta, propiedad del histórico Regimiento de Patricios. La historia del terreno se vinculó al grupo chileno Cencosud a partir de un contrato firmado en 1994. Ese opaco acuerdo con el menemismo le otorgó la explotación por un período inicial de veinte años, con la posibilidad de una prórroga de cinco. . El contrato de desocupación estableció que Cencosud tiene plazo hasta diciembre de 2026 para abandonar las instalaciones, donde se harán torres para oficinas.

En serio riesgo: el Campo de la Guarnición Militar Córdoba, 13.360 hectáreas. Canje de deuda previsional de la Nación con la Provincia a cambio de tierras. Se trata de un conjunto de instalaciones del Ejército ubicadas en el Camino a La Calera (RP E 55) km 9 ½, en las afueras de la Ciudad de Córdoba. La guarnición es el lugar de asiento del Comando de la 2.ª División de Ejército "Ejército del Norte", del Comando de la IV Brigada Aerotransportada, la Jefatura de la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales y sus elementos dependientes.

pakgoz y wasserman
Nicol&aacute;s Pakgojz entre Pilar Ram&iacute;rez y Karina Milei; en la otra, Dar&iacute;o Wasserman con Lule Menem. Se impone investigar a los 5.

Nicolás Pakgojz entre Pilar Ramírez y Karina Milei; en la otra, Darío Wasserman con Lule Menem. Se impone investigar a los 5.

El karinismo controla el AABE de la mano de Nicolás Pakgojz, impulsado por el esposo de la operadora de la secretaría general de la Presidencia y excamporista Pilar Ramírez, Darío Wasserman. Pakgojz inició su carrera en el gobierno porteño a los 22 años y ascendió rápidamente en la administración larretista. Tras ocupar cargos de relevancia en la Secretaría de Desarrollo Urbano y como jefe de gabinete en la Subsecretaría de Gestión Urbana, fue designado al frente de la Agencia de Bienes del Estado gracias al lobby de Wasserman, vinculado al Real Estate. Ambos funcionarios están orquestando el desmantelamiento de activos estatales, lo que les permite impulsar la privatización y acuerdos poco transparentes.

Una de sus medidas clave es transferir los complejos turísticos estatales de Chapadmalal y Embalse a la AABE, desvinculándolos de la Secretaría de Turismo con el visto bueno de Daniel Scioli. Este cambio allana el camino para su eventual venta, a pesar de la oposición de los sindicatos, que advierten sobre despidos masivos y la privatización de terrenos costeros privilegiados.

Live Blog Post

Javier Milei y la denuncia de fraude

Javier Milei ante el Council of the Americas 2025: “Van a intentar todo tipo de fraude, el voto cadena, la urna embarazada, punteros comprándose directamente los colegios. Es decir, que -para septiembre- vamos a estar viendo el techo del kirchnerismo”.

Javier Milei en el acto de campaña en Junín (PBA): “Se va a votar con una boleta que permite el fraude, van a usar voto cadena, urna embarazada, los punteros van a comprar políticos y colegios ”.

Javier Milei en el cierre de campaña en Moreno (PBA). "Se va a votar con una boleta que permite el fraude, además van a usar urnas embarazadas, punteros, candidaturas testimoniales y todo el aparato para tratar de torcer el rumbo”.

Evidentemente, el Presidente intenta instalar la cuestión del 'fraude'.

Antes de avanzar: irregularidades en una mesa no equivale a fraude.

Luego,, se está votando en PBA con la tradicional boleta partidaria, también conocida como 'lista sábana', que la Argentina votó, a nivel nacional, desde 1983 hasta 2023 inclusive.

O sea que se está votando con el sistema con el que el presidente Javier Milei ganó las elecciones presidenciales en 2023.

Profundicemos sobre la denuncia de fraude de Milei:

La web Chequeado.com/ explicó a qué se refiere Javier Milei con “voto cadena”: una persona ('puntero') direcciona los votos de electores al ingresar las boletas en sobres previamente firmados por las autoridades de mesa, sustraídos sin el conocimiento de estas.

"(...) Pero los especialistas coinciden en que no se trata de una práctica generalizada que pueda afectar el resultado de una elección. “Para que eso ocurra tendría que ser una práctica tan generalizada y extendida para que genere un impacto en el resultado final de la elección que no vaya con la voluntad popular. No hay ninguna prueba en las elecciones que se celebraron desde 1983 hasta la fecha de que eso haya ocurrido”, explicó Facundo Cruz, consultor y analista político (...).

El secretario de actuación judicial de la Cámara Nacional Electoral, Hernán Gonçalves Figueiredo, dijo en diálogo con Reverso -la alianza electoral que coordina este medio junto a AFP- en 2019 en que “el voto cadena es un mito... Basta con que los fiscales estén atentos. (...)".

Acerca de “la urna embarazada (...) que se entreguen urnas armadas con los votos dentro".

"(...) En la campaña presidencial de 2023 circuló en redes sociales un video que sostenía que en una escuela de Salta se repartieron urnas con votos dentro. Pero era falso.

En aquella oportunidad, autoridades de la Cámara Nacional Electoral (CNE) -encargada de organizar las elecciones nacionales- aseguraron a Reverso que, en algunas localidades, es una práctica habitual enviar las urnas armadas y con los elementos necesarios para la jornada electoral, como los sobres y actas, dentro.

Los manuales de la CNE explicaban en ese momento que, cuando se recibe la urna armada se debe vaciar y, frente a las autoridades de mesa, mostrar que no haya nada dentro antes de volverla a cerrar.

En el caso de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires señala, en el manual de capacitación para autoridades de mesa, que la urna debe llegar cerrada con una cinta y etiquetas en los laterales, y que es la autoridad de mesa quien tiene que abrirla, vaciarla y verificar que no quede nada en su interior. (...)".

Votos-recuento
Live Blog Post

Reglas del comicio (2)

Este domingo 07/09 no rige el Código Electoral Nacional ni sus categorías de votos nulos o recurridos. La elección bonaerense es no concurrente con la nacional.

El comicio es provincial, regido por la Ley N°5.109 y la Constitución de la provincia de Buenos Aires, bajo el contralor de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.

El comunicado oficial señala que “todo voto que no sea afirmativo o de identidad impugnada, se considerará blanco”.

La legislación bonaerense desde 1946 nunca incluyó las categorías “voto nulo” y “voto recurrido”.

Tampoco lo hizo la anterior Ley N° 4.316.

El sistema de adjudicación de bancas (artículo 109 de la Ley N° 5.109) se apoya exclusivamente en los votos válidos, excluyendo a los blancos.

En territorio bonaerense existen los siguientes votos:

  • Afirmativos (válidos): solo aquellos emitidos con boletas oficializadas. Incluso las boletas incompletas o fraccionadas se computan como válidas si contienen al menos un nombre completo y la designación del partido (artículos 87 a 90).
  • En blanco: abarcan múltiples supuestos: sobre vacío, boletas de distintas listas en un mismo sobre, boletas no oficializadas, incompletas sin identificación de partido, ilegibles o con marcas que individualicen al votante (artículos 86 a 90).
  • De identidad impugnada: regulados por el artículo 76, se resguardan en sobres especiales y se computan en el escrutinio definitivo tras verificarse la identidad.
Live Blog Post

Reglas del comicio (1)

El territorio provincial se divide en 8 secciones electorales, cada una con un número específico de cargos a elegir:

  • Primera Sección: 4,6 millones de electores, 8 senadores.
  • Segunda Sección: 600 mil votantes, 11 diputados.
  • Tercera Sección: 5 millones de ciudadanos, 18 diputados.
  • Cuarta Sección: 520 mil habilitados, 7 senadores.
  • Quinta Sección: 1,2 millones de electores, 5 senadores.
  • Sexta Sección: 600 mil votantes, 11 diputados.
  • Séptima Sección: 300 mil ciudadanos, 3 senadores.
  • Octava Sección (La Plata): 639.839 electores, 6 diputados.

La Resolución N°162/25 fija reglas para el recuento provisional, la transmisión de telegramas, la digitalización de actas y la trazabilidad de los envíos del acto electoral previsto para el domingo 07/09. Las fuerzas políticas podrán fiscalizar cada paso y tendrán acceso al software que se utilizará en el recuento.

  • La Junta electoral resolvió que los primeros resultados provisorios de las elecciones se difundirán desde las 21:00.
  • La normativa también prevé que los datos podrán hacerse públicos antes si se alcanza el 30% de las mesas escrutadas en cada sección electoral.
  • La información se dará a conocer en el Centro de Difusión habilitado por el Poder Ejecutivo bonaerense, en un sitio web oficial y en otros canales que se establezcan.
  • El acceso a ese espacio estará restringido a acreditados, como medios de comunicación y representantes partidarios.
  • El Ministerio de Gobierno bonaerense será responsable del diseño, la organización y el procesamiento del escrutinio provisorio.
  • La Junta Electoral tendrá a su cargo el escrutinio definitivo que comenzará el 13/09 a las 8:00 en el Pasaje Dardo Rocha (La Plata).

--------------------

Un aeropuerto de Argentina cierra por cuatro meses y complicará a muchos pasajeros

Teniente General Juan Martìn Paleo: "Petri encarna un relato payasesco"

Doble golpe a Milei en el Senado: Límites a los DNU y restituida la Emergencia en discapacidad

El cambio en las tarjetas de Banco Nación que llamó la atención de todos

