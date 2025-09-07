Optimismo de Fuerza Patria, LLA gana bancas pero pierde elección

Live Blog Post

Y en medio de la elección, hay polémicas con La Libertad Avanza

Miguel Ángel Pichetto desde su cujenta en X:

Ya está decidido. Fue oficializada en la Resolución 39/2025 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado la venta del Regimiento de Patricios. La base es de 81.797.752 dólares y son 44.044 m². Patricios es propiedad de todos los argentinos y forma parte de la historia argentina. Los que están propiciando la venta son traidores a la Patria, y también lo son los empresarios inmobiliarios que se quedan con los bienes, generalmente por debajo de su valor real. Pongo en alerta a la ciudadanía y al Ejército Argentino para que se impida esta infame venta de este inmueble.

El negocio de tierras de LLA (tema del que tanto conoce el ahora intendente de San Isidro, Ramón Lanús, ejecutor de algo similar para Mauricio Macri) lo había anticipado horas antes el periodista Beto Valdez:

Los negocios inmobiliarios del Ministerio de Defensa. El Real Estate llega de la mano de Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Una metodología que empleo arbitrariamente y con poca transparencia Horacio Rodríguez Larreta. Hasta ahora viene sobreviviendo el Campo Argentino de Polo.

El Fideicomiso Inmobiliario Madero 6 se adjudicó la propiedad donde funcionaba el Comando Conjunto de Ciberdefensa por USD 34 millones, tras superar una reñida subasta.

El predio de 42.044 metros cuadrados en la intersección de Cerviño y Bullrich quedó bajo un proceso de venta, propiedad del histórico Regimiento de Patricios. La historia del terreno se vinculó al grupo chileno Cencosud a partir de un contrato firmado en 1994. Ese opaco acuerdo con el menemismo le otorgó la explotación por un período inicial de veinte años, con la posibilidad de una prórroga de cinco. . El contrato de desocupación estableció que Cencosud tiene plazo hasta diciembre de 2026 para abandonar las instalaciones, donde se harán torres para oficinas.

En serio riesgo: el Campo de la Guarnición Militar Córdoba, 13.360 hectáreas. Canje de deuda previsional de la Nación con la Provincia a cambio de tierras. Se trata de un conjunto de instalaciones del Ejército ubicadas en el Camino a La Calera (RP E 55) km 9 ½, en las afueras de la Ciudad de Córdoba. La guarnición es el lugar de asiento del Comando de la 2.ª División de Ejército "Ejército del Norte", del Comando de la IV Brigada Aerotransportada, la Jefatura de la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales y sus elementos dependientes.

pakgoz y wasserman Nicolás Pakgojz entre Pilar Ramírez y Karina Milei; en la otra, Darío Wasserman con Lule Menem. Se impone investigar a los 5.

El karinismo controla el AABE de la mano de Nicolás Pakgojz, impulsado por el esposo de la operadora de la secretaría general de la Presidencia y excamporista Pilar Ramírez, Darío Wasserman. Pakgojz inició su carrera en el gobierno porteño a los 22 años y ascendió rápidamente en la administración larretista. Tras ocupar cargos de relevancia en la Secretaría de Desarrollo Urbano y como jefe de gabinete en la Subsecretaría de Gestión Urbana, fue designado al frente de la Agencia de Bienes del Estado gracias al lobby de Wasserman, vinculado al Real Estate. Ambos funcionarios están orquestando el desmantelamiento de activos estatales, lo que les permite impulsar la privatización y acuerdos poco transparentes.

Una de sus medidas clave es transferir los complejos turísticos estatales de Chapadmalal y Embalse a la AABE, desvinculándolos de la Secretaría de Turismo con el visto bueno de Daniel Scioli. Este cambio allana el camino para su eventual venta, a pesar de la oposición de los sindicatos, que advierten sobre despidos masivos y la privatización de terrenos costeros privilegiados.