Optimismo de Fuerza Patria, LLA gana bancas pero pierde elección

Javier Milei y la denuncia de fraude
Javier Milei ante el Council of the Americas 2025: “Van a intentar todo tipo de fraude, el voto cadena, la urna embarazada, punteros comprándose directamente los colegios. Es decir, que -para septiembre- vamos a estar viendo el techo del kirchnerismo”.
Javier Milei en el acto de campaña en Junín (PBA): “Se va a votar con una boleta que permite el fraude, van a usar voto cadena, urna embarazada, los punteros van a comprar políticos y colegios ”.
Javier Milei en el cierre de campaña en Moreno (PBA). "Se va a votar con una boleta que permite el fraude, además van a usar urnas embarazadas, punteros, candidaturas testimoniales y todo el aparato para tratar de torcer el rumbo”.
Evidentemente, el Presidente intenta instalar la cuestión del 'fraude'.
Antes de avanzar: irregularidades en una mesa no equivale a fraude.
Luego,, se está votando en PBA con la tradicional boleta partidaria, también conocida como 'lista sábana', que la Argentina votó, a nivel nacional, desde 1983 hasta 2023 inclusive.
O sea que se está votando con el sistema con el que el presidente Javier Milei ganó las elecciones presidenciales en 2023.
Profundicemos sobre la denuncia de fraude de Milei:
La web Chequeado.com/ explicó a qué se refiere Javier Milei con “voto cadena”: una persona ('puntero') direcciona los votos de electores al ingresar las boletas en sobres previamente firmados por las autoridades de mesa, sustraídos sin el conocimiento de estas.
"(...) Pero los especialistas coinciden en que no se trata de una práctica generalizada que pueda afectar el resultado de una elección. “Para que eso ocurra tendría que ser una práctica tan generalizada y extendida para que genere un impacto en el resultado final de la elección que no vaya con la voluntad popular. No hay ninguna prueba en las elecciones que se celebraron desde 1983 hasta la fecha de que eso haya ocurrido”, explicó Facundo Cruz, consultor y analista político (...).
El secretario de actuación judicial de la Cámara Nacional Electoral, Hernán Gonçalves Figueiredo, dijo en diálogo con Reverso -la alianza electoral que coordina este medio junto a AFP- en 2019 en que “el voto cadena es un mito... Basta con que los fiscales estén atentos. (...)".
Acerca de “la urna embarazada (...) que se entreguen urnas armadas con los votos dentro".
"(...) En la campaña presidencial de 2023 circuló en redes sociales un video que sostenía que en una escuela de Salta se repartieron urnas con votos dentro. Pero era falso.
En aquella oportunidad, autoridades de la Cámara Nacional Electoral (CNE) -encargada de organizar las elecciones nacionales- aseguraron a Reverso que, en algunas localidades, es una práctica habitual enviar las urnas armadas y con los elementos necesarios para la jornada electoral, como los sobres y actas, dentro.
Los manuales de la CNE explicaban en ese momento que, cuando se recibe la urna armada se debe vaciar y, frente a las autoridades de mesa, mostrar que no haya nada dentro antes de volverla a cerrar.
En el caso de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires señala, en el manual de capacitación para autoridades de mesa, que la urna debe llegar cerrada con una cinta y etiquetas en los laterales, y que es la autoridad de mesa quien tiene que abrirla, vaciarla y verificar que no quede nada en su interior. (...)".
