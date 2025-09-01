Un aeropuerto de Argentina cierra por cuatro meses y complicará a muchos pasajeros

31434.webp Sin vuelos a Río Gallegos.

El vuelo a Malvinas y otros aeropuertos cerrados

Uno de los vuelos afectados será el que conecta la ciudad chilena de Punta Arenas con las Islas Malvinas. Ese tramo, operado por LATAM, prevé una escala en Río Gallegos una vez al mes, que ahora se practicará en el aeropuerto de Ushuaia.

En materia de aeropuertos, Argentina sufre además el cierre de otros aeródromos de importancia. Uno de ellos es el de Rosario, conocido como Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, que se encuentra bajo reparaciones dispuestas por el Gobierno provincial.

Las refacciones del aeropuerto rosarino eran un proyecto de fondos nacionales, pero el Gobierno decidió no avanzar con la inversión y anular la licitación celebrada. Ante ello, el Gobierno de Santa Fe se encargó de la obra que dará paso a un aeropuerto de Categoría III, con habilitación para operaciones de baja visibilidad y otros ítems.

Al aeropuerto rosarino se suma también el de Río Cuarto, Córdoba. Allí, la inversión del Gobierno nacional si tuvo curso positivo por que se trata de un aeródromo con zona militar, donde se basará parte de la operación del sistema de armas recientemente adquirido F-16 Fighting Falcon.

Los trabajos, que comenzaron en junio, tienen previsión de ser finalizados a mediados de septiembre según estimaciones iniciales. Por ello, se suspendieron las frecuencias del vuelo que conectaba a la capital alterna de la provincia con el Aeroparque porteño.

Nuevo aeropuerto internacional

En contrapartida, la Administración Nacional de Aviación Civil habilitó a un nuevo aeropuerto argentino para operaciones internacionales. Se trata del Aeropuerto Internacional de Posadas, que obtuvo luz verde para la recepción y despacho de vuelos internacionales, un salto significativo en las posibilidades de conectividad de la provincia.

Para mantener ese estatus, el aeródromo misionero deberá cumplir con las exigencias del organismo nacional, que a su vez está alineado con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

