Dicen que Lamine Yamal y Nicki Nicole se separaron: habrían durado 13 días

Y agregó que no consume la música que produce Nicki Nicole: "Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida".

Lamine Yamal y Nicki Nicole, ¿separados?

En las últimas horas, el atacante borró todas las imágenes que tenía con la artista en su feed de Instagram. Si bien este no es un argumento concluyente de que se hayan separado, es suficiente como para, por lo menos, pensar que podría ser una posibilidad.

Entre los cambios que registró el 10 del Fútbol Club Barcelona en la red social de destaca que quitó su foto de perfil y, para este martes por la mañana (2/9), solo se aprecia un círculo negro.

Además, en la descripción de la cuenta se lee: "LY10" y el mensaje "God bless me", que se traduce como "Dios me bendiga".

La falta de publicaciones conjuntas y la dinámica de las redes sociales alimentaron los rumores, pero los protagonistas aún se siguen mutuamente y no se han expresado sobre el tema.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maldildown/status/1962544156447744465&partner=&hide_thread=false | Lamine Yamal ha borrado todos los posts que tenía con Nicki Nicole pic.twitter.com/L2SA4NfiRr — Maldildown (@maldildown) September 1, 2025

Incluso, algunos usuarios en redes sociales fueron más allá y afirmaron que Nicki Nicole habría terminado su relación con Yamal por un tercero en discordia... que sería Franco Mastantuono.

No obstante, esto pareciera no ser otra cosa que un típico rumor de las redes...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maicenitachan/status/1962575371238347019&partner=&hide_thread=false | Lamine Yamal borró todos los posts que tenía con Nicki Nicoley todo apunta a que el tercero en discordia es Franco Mastantuono! LAM pic.twitter.com/tILPSPKhgK — Mar (@maicenitachan) September 1, 2025

