Lamine Yamal y Nicki Nicole oficializaron su romance luego de varios indicios de relación entre ambos protagonistas y de otros varios rumores de medios españoles que narraban supuestos encuentros nocturnos entre el futbolista español y la cantante argentina. Sin embargo, el amorío podría haber llegado a su fin pasados 13 días desde que se blanqueó.
SORPRESA
Dicen que Lamine Yamal y Nicki Nicole se separaron: habrían durado 13 días
En las últimas horas surgieron indicios sobre una presunta separación entre el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, y la artista rosarina, Nicki Nicole.
Yamal confirmó su relación con Nicki a fines de agosto, momento en el que compartió una postal junto a ella por la celeberación de su 25º cumpleaños.
Con una foto en la que se destacan una espectacular torta, imponentes arreglos florales, pétalos de rosa, muchos globos y, lo más importante, los dos protagonistas muy acaramelados, así eligió el delantero saludar a la artista y, de alguna manera, anunciar su romance ante su seguidores y la prensa.
El padre del jugador, Mounir Nasraou, se ha pronunciado de manera más que contundente acerca de esta supuesto amorío. "No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si están saliendo o no", dijo.
Y agregó que no consume la música que produce Nicki Nicole: "Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida".
Lamine Yamal y Nicki Nicole, ¿separados?
En las últimas horas, el atacante borró todas las imágenes que tenía con la artista en su feed de Instagram. Si bien este no es un argumento concluyente de que se hayan separado, es suficiente como para, por lo menos, pensar que podría ser una posibilidad.
Entre los cambios que registró el 10 del Fútbol Club Barcelona en la red social de destaca que quitó su foto de perfil y, para este martes por la mañana (2/9), solo se aprecia un círculo negro.
Además, en la descripción de la cuenta se lee: "LY10" y el mensaje "God bless me", que se traduce como "Dios me bendiga".
La falta de publicaciones conjuntas y la dinámica de las redes sociales alimentaron los rumores, pero los protagonistas aún se siguen mutuamente y no se han expresado sobre el tema.
Incluso, algunos usuarios en redes sociales fueron más allá y afirmaron que Nicki Nicole habría terminado su relación con Yamal por un tercero en discordia... que sería Franco Mastantuono.
No obstante, esto pareciera no ser otra cosa que un típico rumor de las redes...
