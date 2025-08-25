Lamine Yamal finalmente blanqueó lo que muchos sospechaban: está en pareja con Nicki Nicole y lo hizo público en sus redes con una foto íntima en pleno cumpleaños de 25 de la cantante. El romance entre la joya del Barcelona y la artista rosarina deja de ser un rumor y empieza a escribirse a la vista de todos.
MUY ACARAMELADOS
Lamine Yamal compartió un momento con Nicki Nicole, pero un detalle genera dudas
Lamine Yamal dio el otro paso y blanqueó su romance con Nicki Nicole con una foto juntos. Por su lado, ella no compartió nada y todos preguntan qué pasará.
Rumores, pistas y la foto juntos que lo cambió todo
Hasta ayer, la novela se sostenía en indicios: Nicki Nicole en el palco del Johan Cruyff con la familia del futbolista, un fondo de pantalla sospechoso, la visita a un hotel en Mónaco que reveló el periodista español Javi Hoyos Martínez y los mensajes compartidos en juegos como el Mario Kart, donde ambos publicaron la misma captura. Todo eran piezas que alimentaban la intriga, pero sin firma final.
La foto que eligió Yamal, con flores, pétalos de rosas, una torta y dos corazones como emoji, fue bastante diferente. Una escenografía armada para marcar el momento y, sobre todo, para poner fin a la especulación: la relación existe y él decidió mostrarla públicamente. Y aunque Nicki no haya replicado la historia en su cuenta (con más de 20 millones de seguidores), no cambia el peso del gesto.
El detalle es que el jugador tiene apenas 17 años, y cualquier movimiento suyo trasciende lo personal. En España, donde es visto como "la gran esperanza del Barça", cada posteo se analiza como si fuese un partido. Su vida privada ya no le pertenece del todo, y mostrarse con Nicki también lo expone al escrutinio que ella conoce de sobra desde que explotó en la escena.
Qué hay detrás del romance de Lamine Yamal y Nicki Nicole
Lo interesante de este vínculo es cómo junta dos universos que mueven pasiones en distintas orillas. Nicki Nicole es parte de la camada que puso a Rosario y a la música urbana argentina en el mapa mundial, mientras que Yamal carga con sostener al Barcelona en su reconstrucción pos-Messi. Los dos condensan juventud, talento y un nivel de exposición que se mide en la interacción minuto a minuto de redes sociales.
El padre del futbolista, Mounir Nasraoui, intentó bajarle el tono a la situación: "Estas cosas son tonterías, son cosas de niños. Yo voy a estar mirando con quién está saliendo... No. La gente se merece un poco de privacidad. No voy a estar detrás de mi hijo como un sapo", dijo a medios españoles. Pero el comentario poco pudo contra la maquinaria mediática que se activó en cuanto apareció la foto.
Lo cierto es que la pareja funciona como un puente cultural entre fútbol y música, dos industrias que saben perfectamente cómo capitalizar la atención. Yamal blanqueando la relación en pleno inicio de temporada en La Liga le suma interés a su figura y lo ubica también en el terreno de la cultura musical.
En definitiva, lo que hasta ahora eran especulaciones hoy tiene nombre propio. Lamine Yamal decidió mostrarse con Nicki Nicole, y ese gesto vale más que cualquier rumor. El tiempo dirá si la historia crece o si se convierte en la pareja del año entre el Camp Nou y los escenarios internacionales.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Los Menem no le dan paz a Javier Milei: $1.450 millones por seguridad al ANDIS
El secreto para que tu pedido de Shein llegue más rápido en Argentina
Banco causa furor con su lluvia de cuotas y los clientes corren a aprovecharla
Boca 2 - Banfield 0: el Xeneize confirmó buenas sensaciones y Cavani volvió al gol
Patricia Bullrich en la mira: Seguridad compró $8.300 millones en fármacos ¿por coimas?