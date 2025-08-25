Lamine Yamal compartió un momento con Nicki Nicole, pero un detalle genera dudas

image La pareja une los universos del fútbol y la música, de alta exposición. El gesto de Yamal marca su vínculo y potencia su imagen pública en la cultura musical.

El padre del futbolista, Mounir Nasraoui, intentó bajarle el tono a la situación: "Estas cosas son tonterías, son cosas de niños. Yo voy a estar mirando con quién está saliendo... No. La gente se merece un poco de privacidad. No voy a estar detrás de mi hijo como un sapo", dijo a medios españoles. Pero el comentario poco pudo contra la maquinaria mediática que se activó en cuanto apareció la foto.

Lo cierto es que la pareja funciona como un puente cultural entre fútbol y música, dos industrias que saben perfectamente cómo capitalizar la atención. Yamal blanqueando la relación en pleno inicio de temporada en La Liga le suma interés a su figura y lo ubica también en el terreno de la cultura musical.

image

En definitiva, lo que hasta ahora eran especulaciones hoy tiene nombre propio. Lamine Yamal decidió mostrarse con Nicki Nicole, y ese gesto vale más que cualquier rumor. El tiempo dirá si la historia crece o si se convierte en la pareja del año entre el Camp Nou y los escenarios internacionales.

