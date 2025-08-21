urgente24
Lamine Yamal y Nicki Nicole rompieron internet: nuevas fotos y romance en puerta

El futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, y la cantante argentina, Nicki Nicole, se mostraron juntos y hay mucho olor a romance.

21 de agosto de 2025 - 12:17
Lamine Yamal Nicki Nicole

La rosarina presenció la goleada del conjunto catalán sobre el cuadro italiano por el torneo amistoso Joan Gamper, un compromiso que organizan los blaugranas -cada daño- previo al inicio de la temporada.

Foto del cumple

Además, hay una imagen que aún surfea en la internet: se filtró que Lamine tiene una foto de la cantante como fondo de pantalla de su celular.

Lamine Yamal y Nicki Nicole revolucionaron la internet

En las últimas horas, las redes sociales se vieron revolucionadas por nuevas imágenes de Lamine Yamal y Nicki Nicole, que fueron captados por las cámaras en un aeropuerto junto a su equipo de seguridad. En las fotos se los ve paseando juntos y si bien no se tomaron de la mano, ni se besaron, volvieron a dejar la puerta entreabierta a una posible relación que excede la amistad.

En las postales que comenzaron a viralizarse en las redes , se lo ve a Lamine mirando a la cámara y caminando relajado como si no le importara que lo hayan encontrado con Nicki, mientras que la cantante caminaba a su lado y recogía su pelo.

El padre del jugador, Mounir Nasraou, se ha pronunciado de manera más que contundente acerca de esta supuesto amorío. "No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si están saliendo o no", dijo.

Y agregó que no consume la música que produce Nicki Nicole: "Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida".

