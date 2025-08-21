Nuevas imágenes que ¿confirman? el romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole. La cantante de reggaeton había ido a ver al delantero del FC Barcelona en el Trofeu Joan Gamper el pasado domingo 10/8, en la victoria culé sobre el Como de Italia por 5 a 0, dando rienda suelta a un supuesto noviazgo con el jugador.
¿AMIGOS, NOVIOS O AMIGOVIOS?
Lamine Yamal y Nicki Nicole rompieron internet: nuevas fotos y romance en puerta
El futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, y la cantante argentina, Nicki Nicole, se mostraron juntos y hay mucho olor a romance.
La rosarina presenció la goleada del conjunto catalán sobre el cuadro italiano por el torneo amistoso Joan Gamper, un compromiso que organizan los blaugranas -cada daño- previo al inicio de la temporada.
Este no es el único indicio de romance entre Yamal y Nicole. Según reveló el periodista chimentero Javi Hoyos Martínez, el atacante del Fúbol Club Barcelona estuvo a los besos con la artista en un boliche de Europa. "El 24 de julio fueron a una discoteca en la playa y ahí se besaron", aseguró.
Foto del cumple
Además, hay una imagen que aún surfea en la internet: se filtró que Lamine tiene una foto de la cantante como fondo de pantalla de su celular.
Lamine Yamal y Nicki Nicole revolucionaron la internet
En las últimas horas, las redes sociales se vieron revolucionadas por nuevas imágenes de Lamine Yamal y Nicki Nicole, que fueron captados por las cámaras en un aeropuerto junto a su equipo de seguridad. En las fotos se los ve paseando juntos y si bien no se tomaron de la mano, ni se besaron, volvieron a dejar la puerta entreabierta a una posible relación que excede la amistad.
En las postales que comenzaron a viralizarse en las redes , se lo ve a Lamine mirando a la cámara y caminando relajado como si no le importara que lo hayan encontrado con Nicki, mientras que la cantante caminaba a su lado y recogía su pelo.
El padre del jugador, Mounir Nasraou, se ha pronunciado de manera más que contundente acerca de esta supuesto amorío. "No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si están saliendo o no", dijo.
Y agregó que no consume la música que produce Nicki Nicole: "Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida".
Seguí leyendo en Golazo24...
Repudio generalizado contra Néstor Grindetti: "Independiente no tuvo nada que ver"
Independiente Rivadavia y Riestra se ilusionan por la sanción a Independiente
San Lorenzo: Fuerte lo que le habría dicho Chiqui Tapia a Marcelo Moretti